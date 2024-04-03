Бальбуэна: «Многое нужно улучшать, но команда на правильном пути»

Защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна оценил перспективы своей команды на оставшуюся часть сезона.
Нам нужно усердно работать и идти шаг за шагом, чтобы выигрывать матчи. Потом уже будем смотреть, где мы находимся. Многое нужно улучшать, но команда на правильном пути с такими матчами, как сегодня (игра в 1/4 финала Кубка России Пути регионов). Впереди много сложных соперников, и мы будем стараться показывать максимум против каждого из них.
Маленькое поле с искусственным газоном? Да, поле было сложным и для нас, и для соперника. Но, несмотря на это, «СКА-Хабаровск» сыграл хорошо и смог создать нам проблемы. Особенно во втором тайме.
Напомним, «бело-голубые» занимают третью строчку в турнирной таблице РПЛ и прошли в 1/2 финала Кубка России Пути регионов.