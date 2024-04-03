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Бальбуэна: «Многое нужно улучшать, но команда на правильном пути»

сегодня, 13:07

Защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна оценил перспективы своей команды на оставшуюся часть сезона.

Нам нужно усердно работать и идти шаг за шагом, чтобы выигрывать матчи. Потом уже будем смотреть, где мы находимся. Многое нужно улучшать, но команда на правильном пути с такими матчами, как сегодня (игра в 1/4 финала Кубка России Пути регионов). Впереди много сложных соперников, и мы будем стараться показывать максимум против каждого из них.

Маленькое поле с искусственным газоном? Да, поле было сложным и для нас, и для соперника. Но, несмотря на это, «СКА-Хабаровск» сыграл хорошо и смог создать нам проблемы. Особенно во втором тайме.

Напомним, «бело-голубые» занимают третью строчку в турнирной таблице РПЛ и прошли в 1/2 финала Кубка России Пути регионов.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 13:26
надежда жива ... и даже две !
Scorp689
Scorp689
сегодня в 13:18
Динамики молодцы в этом году... конкуренция на всех фронтах...
Гость
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