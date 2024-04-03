Бальбуэна: «Многое нужно улучшать, но команда на правильном пути»

Защитник «Динамо» оценил перспективы своей команды на оставшуюся часть сезона.

Нам нужно усердно работать и идти шаг за шагом, чтобы выигрывать матчи. Потом уже будем смотреть, где мы находимся. Многое нужно улучшать, но команда на правильном пути с такими матчами, как сегодня (игра в 1/4 финала Кубка России Пути регионов). Впереди много сложных соперников, и мы будем стараться показывать максимум против каждого из них.