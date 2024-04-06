Глебов рассказал, что происходило в «Ростове» после серии неудачных матчей

Полузащитник «Ростова» рассказал, что происходило в команде после неудачного осеннего отрезка.

В коллективе проводились серьёзные разговоры, но это должно остаться внутри клуба. Были недовольства главного тренера. Но о том, что там происходило, говорить не очень правильно.

У нас часто происходят командные встречи. То время для нас было неудачным, но все понимали, что нужно включиться и начать относиться к делу на все сто процентов. Осенью мы по игре всё выровняли, но результата не хватало. У нас не было претензий к главному тренеру.