Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Глебов рассказал, что происходило в «Ростове» после серии неудачных матчей

вчера, 11:39

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов рассказал, что происходило в команде после неудачного осеннего отрезка.

В коллективе проводились серьёзные разговоры, но это должно остаться внутри клуба. Были недовольства главного тренера. Но о том, что там происходило, говорить не очень правильно.

У нас часто происходят командные встречи. То время для нас было неудачным, но все понимали, что нужно включиться и начать относиться к делу на все сто процентов. Осенью мы по игре всё выровняли, но результата не хватало. У нас не было претензий к главному тренеру.

На данный момент «Ростов» занимает 9-ю строчку в турнирной таблице РПЛ. Сегодня ростовчане в рамках 23-го тура примут «Сочи». Игра начнётся в 20:00 по московскому времени.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Еремякин о матче Кубка с «Динамо»: «Будем стремиться играть достойно»
Вчера, 12:35
Игрок «Зенита» Нино хочет получить российский паспорт
Вчера, 12:21
Агент Чистякова: «Он ждёт своего шанса, но всегда решает тренер»
Вчера, 12:15
Нино назвал место, которое занял бы «Зенит» в чемпионате Бразилии
Вчера, 11:29
Смолов: «Хиддинк — легендарный, суперклассный чувак»
Вчера, 08:36
Геннадий Орлов сравнил нападающего «Зенита» Педро с Эдуардом Стрельцовым
04 апреля
Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 12:35
Распушил пёрышки после одной удачной игры с "Динамо". Посмотрим, что будет дальше.
Аксинья
Аксинья
вчера в 12:25
Что было то прошло, а сейчас главное держать настоящее и думать о будущем))
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:08
В каждой команде случаются спады и "разбор полётов" - это хорошо...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 