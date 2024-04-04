Геннадий Орлов сравнил нападающего «Зенита» Педро с Эдуардом Стрельцовым

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением об игре нападающего «Зенита» Педро, который забил два гола в полуфинале Пути РПЛ Кубка России против «Спартака» (2:1).
Насчёт Педро вот на что хочу обратить внимание. Парню только в феврале исполнилось 18 лет. Я советский футбол хорошо знал и сейчас стараюсь вспомнить, кто в таком юном возрасте так же выстреливал. Только Эдуард Стрельцов так заявил о себе в 17 лет в 1950-е годы. Он тоже вышел и сразу начал забивать. В российском периоде у нас такого 18-летнего не было. Ни одного игрока. Даже Андрей Аршавин, лучший футболист России последних десятилетий, начинал не так ярко.
Пиняев в 16 лет 10 месяцев – самый молодой автор дубля в Кубке России. Один гол Жано забивал в 16 лет 9 месяцев.
Ничего не имею против Педро, он вчера неплохой матч, а второй гол был просто шикарен, но после одного матча сравнивать его со Стрельцовым это некорректно, а общее высказывания так вообще попахивает неуважением ко всему нашему футболу, к истории советского и российского футбола.
Походу бошку многим вчера снесло от эйфории победы над Спартаком, который сильно уступает в классе Зениту.
Пиняев в 16 лет 10 месяцев – самый молодой автор дубля в Кубке России. Один гол Жано забивал в 16 лет 9 месяцев.
Ничего не имею против Педро, он вчера неплохой матч, а второй гол был просто шикарен, но после одного матча сравнивать его со Стрельцовым это некорректно, а общее высказывания так вообще попахивает неуважением ко всему нашему футболу, к истории советского и российского футбола.
Походу бошку многим вчера снесло от эйфории победы над Спартаком, который сильно уступает в классе Зениту.