Геннадий Орлов сравнил нападающего «Зенита» Педро с Эдуардом Стрельцовым

Известный комментатор поделился мнением об игре нападающего «Зенита» , который забил два гола в полуфинале Пути РПЛ Кубка России против «Спартака» (2:1).

Насчёт Педро вот на что хочу обратить внимание. Парню только в феврале исполнилось 18 лет. Я советский футбол хорошо знал и сейчас стараюсь вспомнить, кто в таком юном возрасте так же выстреливал. Только Эдуард Стрельцов так заявил о себе в 17 лет в 1950-е годы. Он тоже вышел и сразу начал забивать. В российском периоде у нас такого 18-летнего не было. Ни одного игрока. Даже Андрей Аршавин, лучший футболист России последних десятилетий, начинал не так ярко.