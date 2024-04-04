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Геннадий Орлов сравнил нападающего «Зенита» Педро с Эдуардом Стрельцовым

сегодня, 20:21
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением об игре нападающего «Зенита» Педро, который забил два гола в полуфинале Пути РПЛ Кубка России против «Спартака» (2:1).

Насчёт Педро вот на что хочу обратить внимание. Парню только в феврале исполнилось 18 лет. Я советский футбол хорошо знал и сейчас стараюсь вспомнить, кто в таком юном возрасте так же выстреливал. Только Эдуард Стрельцов так заявил о себе в 17 лет в 1950-е годы. Он тоже вышел и сразу начал забивать. В российском периоде у нас такого 18-летнего не было. Ни одного игрока. Даже Андрей Аршавин, лучший футболист России последних десятилетий, начинал не так ярко.

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Все комментарии
Шлёпни Бромантана
Шлёпни Бромантана
сегодня в 21:36
Сычёв?
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 21:03
Если уж говорить о кубке, то Педро побил рекорд Зенита, но никак не России.
Пиняев в 16 лет 10 месяцев – самый молодой автор дубля в Кубке России. Один гол Жано забивал в 16 лет 9 месяцев.

Ничего не имею против Педро, он вчера неплохой матч, а второй гол был просто шикарен, но после одного матча сравнивать его со Стрельцовым это некорректно, а общее высказывания так вообще попахивает неуважением ко всему нашему футболу, к истории советского и российского футбола.
Походу бошку многим вчера снесло от эйфории победы над Спартаком, который сильно уступает в классе Зениту.
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 20:44, ред.
Вообще то Педро спас зенит от поражения...вовремя "выстрелил дуплетом"...хотя этот "выстрел" может оказаться таким же редким как у ружья висящего на стене)...посмотрим...
Futurista
Futurista
сегодня в 20:41
Настало время офигительных историй от Гены)...
Lbvfd
Lbvfd
сегодня в 20:39
Не слишком ли много рукоплесканий, по итогам одной игры. Может подождать с фанфарами и посмотреть, что он покажет в остальных играх. Хотя, судя по этой игре, он очень хорошо двигается с мячом сквозь защиту соперника.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 20:35
А что такого сделал Педро??
Забил 6-й команде таблицы которая пропускает больше чем 15-я.....и у которой явно кризис...
Capral
Capral
сегодня в 20:32
Генадий Сергеич, я тоже люблю советский футбол и неплохо в нем разбираюсь. Вот только, сравнение- абсолютно неправильное. Вы бы еще с Пеле сравнили, он и вовсе, в 17 лет феерил за сборную. Педро действительно неплохо вписался в игру и забил красиво. Но как можно, по одной игре, 18-летнего мальчишку сравнивать со Стрельцовым? К тому же- разный был футбол, разные команды и футболисты... Я понимаю, что Зенит вам дорог и вами любим, но всёже, оценку, надо давать объективную, проверенную временем...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 20:28
Думал, что он хочет сравнить их по мастерству. Оказалось, кто в более юном возрасте начал забивать. Несерьёзно.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 20:26
Парню только в феврале исполнилось 18 лет, а он уже Педро
Гость
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