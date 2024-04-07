Нападающий Лионель Месси может стать совладельцем «Интер Майами».
Аргентинец имеет право выкупить долю в американском клубе, которым владеет Дэвид Бекхэм. Соответствующий пункт есть в контракте Месси.
Нападающий Лионель Месси может стать совладельцем «Интер Майами».
Аргентинец имеет право выкупить долю в американском клубе, которым владеет Дэвид Бекхэм. Соответствующий пункт есть в контракте Месси.
Бэк видать сам не тянет в финансовом аспекте, вот и блатует Лео на партнёрство..., типа одолжение сделав.
Думаю, что аргентинец не купится на эту уловку. Лучше всего вложить средства в реальный топ, к примеру в тот же МЮ, потому как ликвидность акций Манчестера намного выше... и их всегда можно скинуть на бирже, если чё...
Ну а Майями - это кот в мешке.
Бэк видать сам не тянет в финансовом аспекте, вот и блатует Лео на партнёрство..., типа одолжение сделав.
Думаю, что аргентинец не купится на эту уловку. Лучше всего вложить средства в реальный топ, к примеру в тот же МЮ, потому как ликвидность акций Манчестера намного выше... и их всегда можно скинуть на бирже, если чё...
Ну а Майями - это кот в мешке.