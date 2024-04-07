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Месси может стать совладельцем «Интер Майами»

вчера, 10:21

Нападающий Лионель Месси может стать совладельцем «Интер Майами».

Аргентинец имеет право выкупить долю в американском клубе, которым владеет Дэвид Бекхэм. Соответствующий пункт есть в контракте Месси.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:58
Потихоньку пазлы складываются...)
112910415
112910415
вчера в 18:20
любопытно, если правда
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 17:08
Быть совладельцем клуба, покупать акции, войти в штаб руководства - это всё обычная практика. Нечего тут хейтерам выдумывать очередные подколы.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 14:55
Конечно, ободрал Барселону, как липку....
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 14:52, ред.
Раскручивать футбольный клуб с низов - дело затратное и рисковое. Рисковое потому как плоды деятельности если и взойдут, то очень нескоро.
Бэк видать сам не тянет в финансовом аспекте, вот и блатует Лео на партнёрство..., типа одолжение сделав.

Думаю, что аргентинец не купится на эту уловку. Лучше всего вложить средства в реальный топ, к примеру в тот же МЮ, потому как ликвидность акций Манчестера намного выше... и их всегда можно скинуть на бирже, если чё...
Ну а Майями - это кот в мешке.
AgamagA_______
AgamagA_______ ответ Маг_тм (раскрыть)
вчера в 14:51
Он там получает больше, чем Мбаппе будет получать в Реале.
Grizly88
Grizly88
вчера в 13:42
В будущем и Мбаппе может купить долю в Реале
ermak6848
ermak6848
вчера в 12:46
За чем Это ему надо!? Видимо папа так решил...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 12:40
Интересно...президентство в Штатах есть в его планах....
ОПС
ОПС
вчера в 12:30
Пункт то может и есть, но вот захочет ли Месси этим заниматься, еще вопрос.
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 12:22
Понятно было что он не просто так отклонил предложение шейхов, ему нужен постоянный доход, а не разовый в пол миллиарда $. И для Бекхэма, и для Месси - это выгодно.
y5m7fkha7cam
y5m7fkha7cam
вчера в 12:02
Интересно что основные деньги заработал в Барселоне, чем её подкосил до сегодняшнего дня, а вкладывает в Майями
j55umces53ch
j55umces53ch
вчера в 11:59
Хочешь профукать деньги - покупай футбольный клуб.
нечитайло
нечитайло
вчера в 10:58
Бекхэму надоело что ли рулить
Scorp689
Scorp689
вчера в 10:56
Скорее всего принял решение перебраться жить в Штаты, готовит себе развлечение...
Capral
Capral
вчера в 10:52
Как бы, со временем, он не отжал у Бекхема этот клуб. На одни Золотые мячи, всю жизнь не проживёшь...
wub8fhr67cun
wub8fhr67cun
вчера в 10:42
Хорошее вложение денег! Поиграл и приобрёл!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 10:24
Все может быть - это точно.
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