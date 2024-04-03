В матче АПЛ устроили перерыв на перекус

В матче 31-го тура АПЛ между «Ньюкаслом» и «Эвертоном» устроили перерыв на перекус для игроков-мусульман, соблюдающих пост в Рамадан.
|Ньюкасл Юнайтед1 : 1Эвертон
|Матч завершен
В матче 31-го тура АПЛ между «Ньюкаслом» и «Эвертоном» устроили перерыв на перекус для игроков-мусульман, соблюдающих пост в Рамадан.
Вы уверены что большинству на этом сайте, плевать на мои рекорды и так далее? Я тоже уверен и на это есть масса причин. Во-первых, никому не может нравиться, что он второй или третий. А тем, кто вообще отстает, мои рекорды, конечно, не интересуют вообще. Это человеческая психология, с этим ничего не поделаешь.
Вы уверены что большинству на этом сайте, плевать на мои рекорды и так далее? Я тоже уверен и на это есть масса причин. Во-первых, никому не может нравиться, что он второй или третий. А тем, кто вообще отстает, мои рекорды, конечно, не интересуют вообще. Это человеческая психология, с этим ничего не поделаешь.