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В матче АПЛ устроили перерыв на перекус

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Neuron0025
Neuron0025 ответ hyna8uhx7kst (раскрыть)
сегодня в 11:23
Смотри на ROI за январь — кто где. Там есть нейрон?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 11:21
Тут только деньги имеют значение, в футболе в АПЛ огромная доля мусульман, и т.к. время на приём пищи ограничено религиозными обрядами, или они поедят во время матча, или будут в плохой форме. Вообще странно, что в XXI веке все опять носятся с религиями, но для корпораций, в т.ч. футбольных, религиозные люди - участники и потребители их продукта.
Neuron0025
Neuron0025 ответ hyna8uhx7kst (раскрыть)
сегодня в 11:19
Смотри на ROI за год 2022. Там нейрон или основной аккаунт? Тот аккаунт больше не существует. Я был бы рад играть с того аккаунта, но у меня нет такой возможности.
Neuron0025
Neuron0025 ответ hyna8uhx7kst (раскрыть)
сегодня в 11:11
Из 13 голов ошибся всего в одном, результат мог бы быть 252202.
Neuron0025
Neuron0025 ответ hyna8uhx7kst (раскрыть)
сегодня в 11:08
Тот Антон, который никогда не выигрывал в основном конкурсе со своего основного аккаунта? Я правильно понял? Тот Антон, у которого нет такого рекорда в группе без призов?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:07
Толерантно, НО! Я считаю что это неправильно. А если бы им в этот праздник было необходимо вздремнуть часок во время матча? Человек пришёл играть в футбол, значит нужно соблюдать футбольные правила. Или просто пропускать такие матчи...
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 11:06
Молодцы 👍🏽
Neuron0025
Neuron0025 ответ STVA 1 (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 10:46
Я не доказываю, что я лучший, за меня это делают мои результаты с основного фамильного аккаунта. https://www.soccer.ru/news/1371170

Вы уверены что большинству на этом сайте, плевать на мои рекорды и так далее? Я тоже уверен и на это есть масса причин. Во-первых, никому не может нравиться, что он второй или третий. А тем, кто вообще отстает, мои рекорды, конечно, не интересуют вообще. Это человеческая психология, с этим ничего не поделаешь.
hyna8uhx7kst
hyna8uhx7kst
сегодня в 10:43, ред.
Все вопросы о том, лучший ли ты тут прогнозист, закрыл в прошлом году Антон из Новосибирска, кое-как вытащив тебя за такое же вот набившее всем оскомину бахвальство на равный поединок, в котором ты проиграл
Гость
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