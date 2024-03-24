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Миладинович: «Бердыеву было тяжело передать свои идеи команде»

сегодня, 09:48

Экс-защитник «Сочи» Иван Миладинович поделился впечатлениями от работы с бывшим тренером команды Курбаном Бердыевым.

У Курбана Бердыева очень тяжелые сборы. Было видно, что ему тяжело передать свои идеи команде. Образно, Федотов четко доносил свои мысли и при нем команда была семьей. То же самое могу сказать и про Хохлова. При Бердыеве не было такой атмосферы. Федотову опытные футболисты, как Нобоа, Цаллагов, Джанаев могли подсказать – тренер, надо так и так, после чего на теории все вместе разбирали, все включались в обсуждение и делали выводы.

Бердыеву подсказывать было нельзя. Вы же сами знаете, какой он. Игры, которые мы проводили при нем, давались нам очень тяжело. Лично у меня вообще не было с ним никакого контакта, только с помощником.

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Все комментарии
Валерыч
Валерыч
сегодня в 11:22, ред.
Бердыев как тренер уже закончился.
Возраст берёт своё. Да и идеи его уже устарели.
Сейчас большинство команд предпочитают атакующий футбол, а не "автобусы".
Caniggia
Caniggia
сегодня в 10:30
Зато такие тренеры, не опускающиеся до принятия советов от игроков, а жёстко соблюдающие субординацию, давали наилучшие результаты - Лобановский, Бесков, Бердыев... Махачкала, например, с Бердыевым реально претендовала на прямой выход в РПЛ, а теперь вряд ли в зоне стыков удержится, судя по последним результатам - 3 баранки в 4-х играх.
7z3dh7pp9xz6
7z3dh7pp9xz6
сегодня в 10:04
Ну есть такие тренеры, не всем же быть Гвардиолой...
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 10:03
А может просто игроки не самые умные были?
Гость
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