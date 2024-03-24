Миладинович: «Бердыеву было тяжело передать свои идеи команде»

Экс-защитник «Сочи» поделился впечатлениями от работы с бывшим тренером команды .

У Курбана Бердыева очень тяжелые сборы. Было видно, что ему тяжело передать свои идеи команде. Образно, Федотов четко доносил свои мысли и при нем команда была семьей. То же самое могу сказать и про Хохлова. При Бердыеве не было такой атмосферы. Федотову опытные футболисты, как Нобоа, Цаллагов, Джанаев могли подсказать – тренер, надо так и так, после чего на теории все вместе разбирали, все включались в обсуждение и делали выводы.

Бердыеву подсказывать было нельзя. Вы же сами знаете, какой он. Игры, которые мы проводили при нем, давались нам очень тяжело. Лично у меня вообще не было с ним никакого контакта, только с помощником.