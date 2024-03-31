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Кунде на тренировках «Барселоны» играет на позиции опорного полузащитника

сегодня, 08:25

Защитник «Барселоны» Жюль Кунде играет на позиции опорного хавбека в рамках тренировочного процесса «сине-гранатовых».

Сообщается, что в клубе довольны прогрессом футболиста. После матчей полузащитник часто занимается с запасными для поддержания формы. Игра Кунде в опорной зоне — это инициатива главного тренера Хави и его штаба. Таким образом планируется улучшить плавность и скорость, с которыми игрок работает с мячом.

В текущем сезоне француз часто играет на фланге обороны, тренеры команды хотят, чтобы Жюль чувствовал себя увереннее при работе с мячом и проявлял больше инициативы в атаке.

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Все комментарии
kazakoff
kazakoff
сегодня в 09:01
Разноплановость игрока это всегда преимущество, удачи Жулю
qfwqy9v9r5qw
qfwqy9v9r5qw
сегодня в 09:00
А самому игроку всё это не очень нравится.
Zawazizo
Zawazizo ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 08:57
Здравствуйте! Извольте спросить: кого из писателей, играющих в группе Заболотного, стоит опасаться? Кажется, никто из них там не играет, даже если и играют, то все равно уже потратили большое количество очков за месяц. Сегодня воскресенье, матчей в эти дни всегда много. Вы всегда можете выбрать стратегию без преимущества в очках и выиграть. Играйте на больших коэффициентах. В прошлом месяце Вы выбрали несколько исходов для одного матча и выиграли, используя эту тактику. Так почему не повторить это снова? Всё равно у писателей, как Вы говорите, очков уже не осталось.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 08:43
Тренеру на тренировках виднее как использовать игрока.
Гость
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