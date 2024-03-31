Кунде на тренировках «Барселоны» играет на позиции опорного полузащитника

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сегодня, 08:25

Защитник «Барселоны» играет на позиции опорного хавбека в рамках тренировочного процесса «сине-гранатовых».

Сообщается, что в клубе довольны прогрессом футболиста. После матчей полузащитник часто занимается с запасными для поддержания формы. Игра Кунде в опорной зоне — это инициатива главного тренера Хави и его штаба. Таким образом планируется улучшить плавность и скорость, с которыми игрок работает с мячом.

В текущем сезоне француз часто играет на фланге обороны, тренеры команды хотят, чтобы Жюль чувствовал себя увереннее при работе с мячом и проявлял больше инициативы в атаке.