Кулусевски: «Ибрагимович тренируется по семь часов в день»

Полузащитник «Тоттенхэма» и сборной Швеции поделился впечатлениями от знакомства с бывшим нападающим .

Я познакомился со Златаном, когда он вернулся в сборную Швеции в возрасте 39 лет. И он сказал: «Так, парни, я к вам слишком добр. Вы должны увидеть, каков я в „Милане“».

Я не понимал, о чём он, пока однажды не пришёл к нему домой и он не рассказал мне, что тренируется по семь часов в день. Семь часов! Человеку уже 42 года, а он по-прежнему выкладывает фотографии и видео, на которых он тренируется как зверь. Для чего, чёрт возьми, он этим занимается?! Никто не знает. Просто это Златан.