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Кулусевски: «Ибрагимович тренируется по семь часов в день»

вчера, 23:54

Полузащитник «Тоттенхэма» и сборной Швеции Деян Кулусевски поделился впечатлениями от знакомства с бывшим нападающим Златаном Ибрагимовичем.

Я познакомился со Златаном, когда он вернулся в сборную Швеции в возрасте 39 лет. И он сказал: «Так, парни, я к вам слишком добр. Вы должны увидеть, каков я в „Милане“».

Я не понимал, о чём он, пока однажды не пришёл к нему домой и он не рассказал мне, что тренируется по семь часов в день. Семь часов! Человеку уже 42 года, а он по-прежнему выкладывает фотографии и видео, на которых он тренируется как зверь. Для чего, чёрт возьми, он этим занимается?! Никто не знает. Просто это Златан.

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Все комментарии
Валерыч
Валерыч
сегодня в 08:34, ред.
Возможно, Ибрагимович мечтает ещё сыграть на ЧМ-2026 в составе сборной Швеции в возрасте 44 лет, потому и тренируется так активно.
2cqcvy774a65
2cqcvy774a65
сегодня в 07:09
Ну сейчас то он уже точно начал халявить. Не играет ведь.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 03:42
Парень просто завис...в определенной стадии жизни...и что то мешает ему перелистнуть эту страницу судьбы...ему наверно помощь нужна...а не восхищения коллег...которые вдвое младше него...
Митя Митин
Митя Митин
сегодня в 03:22
Да неее, зачем ему это,скорей всего приувеличивает!
Гость
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