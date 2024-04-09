Боевики угрожают устроить теракты на матчах 1/4 финала Лиги чемпионов

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вчера, 10:53

ИГИЛ* сообщил о планах организовать теракты на матчах Лиги чемпионов.

Ответственное за распространение сообщений террористической организации СМИ опубликовало изображение с вооруженным человеком, названиями стадионов, которые примут игры 1/4 финала ЛЧ , а также надпись «Убить их всех».

Сообщается, что органы безопасности уже предупредили «Реал» о возможной опасности, предприняты усиленные меры безопасности. В ближайшее время правительство Испании проведет совещание для решения вопроса возможного введения дополнительных мер безопасности.