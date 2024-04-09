Боевики угрожают устроить теракты на матчах 1/4 финала Лиги чемпионов

ИГИЛ* сообщил о планах организовать теракты на матчах Лиги чемпионов.
Ответственное за распространение сообщений террористической организации СМИ опубликовало изображение с вооруженным человеком, названиями стадионов, которые примут игры 1/4 финала ЛЧ, а также надпись «Убить их всех».
Сообщается, что органы безопасности уже предупредили «Реал» о возможной опасности, предприняты усиленные меры безопасности. В ближайшее время правительство Испании проведет совещание для решения вопроса возможного введения дополнительных мер безопасности.
* – запрещённая в РФ террористическая организация