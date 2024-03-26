Семья Ди Марии в Аргентине получила записку с угрозами

1711402409

26 марта 2024, 00:33

Семье полузащитника «Бенфики» Анхеля Ди Марии поступили угрозы в Аргентине.

Сообщается, что записка с угрозами была завёрнута в чёрный полиэтиленовый пакет и брошена около 2:30 ночи по местному времени из автомобиля возле дома футболиста в закрытом посёлке, который находится в 20 километрах от Росарио. В нём проживают несколько членов семьи игрока, включая его мать. Отмечается, что родственникам угрожала банда, подозреваемая в торговле наркотиками.

В данный момент проводится расследование в связи с произошедшим. Содержание записки не разглашается.