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Семья Ди Марии в Аргентине получила записку с угрозами

26 марта 2024, 00:33

Семье полузащитника «Бенфики» Анхеля Ди Марии поступили угрозы в Аргентине.

Сообщается, что записка с угрозами была завёрнута в чёрный полиэтиленовый пакет и брошена около 2:30 ночи по местному времени из автомобиля возле дома футболиста в закрытом посёлке, который находится в 20 километрах от Росарио. В нём проживают несколько членов семьи игрока, включая его мать. Отмечается, что родственникам угрожала банда, подозреваемая в торговле наркотиками.

В данный момент проводится расследование в связи с произошедшим. Содержание записки не разглашается.

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Все комментарии
Scorp689
Scorp689
26 марта в 09:25
Везде найдется кучка отморозков, которым всё равно...
Locomotive Breath
Locomotive Breath
26 марта в 08:46
П....сы конченные!!!
3dwkye5w4qsf
3dwkye5w4qsf
26 марта в 08:13
Ну что тут скажешь.... поймать и посадить лет на 20 таких козлов....
snbtfhf9pjr3
snbtfhf9pjr3
26 марта в 07:45
Нажиться за счёт другого, это сейчас в приоритете
48x9un2c2x9c
48x9un2c2x9c
26 марта в 06:49
Расскажите про угрозы Крамнику, он посмеется.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
26 марта в 06:49
Это дело полиции, а не наше...
Василий 50
Василий 50
26 марта в 03:24
У них же там безопасно, чего волноваться...
Ironigor
Ironigor
26 марта в 03:05
Уроды моральные и физические .
95-shishani-95
95-shishani-95
26 марта в 00:37
Что за существа?
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