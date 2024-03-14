Адвокаты Промеса выступили с заявлением по поводу ареста своего клиента

Адвокаты нападающего «Спартака» Софи Хоф и Роберт Малевич выступили с заявлением по поводу ареста игрока в ОАЭ .

Сегодня различные СМИ сообщили об аресте нашего клиента Квинси Промеса в Дубае. Прокуратура Нидерландов сообщает, что 32-летний голландец, проживающий в Москве, был арестован с целью экстрадиции в Нидерланды. Причиной такого запроса прокуратуры называется обвинительный приговор, вынесенный судом Амстердама 14 февраля 2024 года в связи с предполагаемой причастностью к ввозу наркотиков. Суд назначил Промесу наказание в виде шести лет лишения свободы.

Квинси Промес последовательно отрицал свою причастность к преступлениям, в которых его обвинил суд. Поэтому мы подали апелляцию на приговор суда Амстердама от имени Промеса. На этой неделе мы также представили наши претензии к приговору в Апелляционный суд Амстердама в подробном письменном заявлении. При этом защита также представила в апелляционный суд Амстердама несколько новых ходатайств о проведении расследования.

Это означает, что вердикт апелляционного суда Амстердама не является окончательным. Предполагаемая роль Промеса в этом деле будет полностью пересмотрена Апелляционным судом Амстердама. Пока неизвестно, когда завершится апелляционное производство в Нидерландах. После этого у прокуратуры и защиты есть возможность подать кассационную жалобу в Верховный суд Нидерландов.

В Объединенных Арабских Эмиратах процедура экстрадиции должна быть завершена. Мы отмечаем, что теперь независимый суд в Дубае будет принимать решение по запросу Нидерландов об экстрадиции. В целом процедура экстрадиции может занять довольно много времени и включает в себя множество формальных шагов и требований. В Нидерландах это также совершенно нормально. Поэтому в настоящее время невозможно предсказать результат и продолжительность процедуры экстрадиции.

Наконец, мы указываем на принцип доверия, применимый в законодательстве об экстрадиции. В нём заложено доверие к правосудию друг друга. В связи с этим государства и соответствующие органы обычно не комментируют процедуру экстрадиции, пока она находится на стадии рассмотрения.

В соответствии с этим мы не будем делать никаких дальнейших заявлений, пока запрос об экстрадиции будет рассматриваться судом Объединенных Арабских Эмиратов.