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Личка недоволен календарём РПЛ

сегодня, 10:28

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка раскритиковал календарь РПЛ.

Уверен, что команда хорошо готова физически. Понятно, что даже в марте у нас возникла большая пауза. А теперь – три игры за неделю. Я не вижу проблемы с подготовкой. Скажу честно: в четверг вечером мы впервые собрались всей командой. До этого работало 10 человек и молодёжь. У нас много игроков сборной, потом они возвращаются в разном физическом состоянии. Это не моментальный процесс. Ещё момент – наш календарь такой, что мы уже второй раз играем по пятницам после международный паузы. С нашим количеством сборников. Наши легионеры прилетают утром в четверг, а в пятницу матч. Почему так происходит? Я говорю об этом, но ответа нет.

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lotsman
lotsman
сегодня в 10:49
Виноваты - расписание, судьи, погода, комар пролетел..................... но только не игра команды, тренер, игроки..........
Варвар7
Варвар7
сегодня в 10:35
Надо отметить , что Личка не единственный кто выражает недовольство календарём...
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