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Матч «Оренбурга» и «Рубина» состоится, несмотря на прорыв дамбы

вчера, 10:55
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург-:-Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинЗавтра в 17:00 Не начался

Игра 23-го тура РПЛ между «Оренбургом» и «Рубином» состоится, несмотря на наводнение в Оренбургской области. Об этом сообщил президент клуба Василий Еремякин.

Угроз проведению матча с «Рубином» из‑за прорыва дамбы нет. Стадион «Газовик» расположен в неподтопляемой зоне.

Напомним, вчера в городе Орск (Оренбургская область) произошёл прорыв дамбы. Глава Оренбурга Сергей Салмин призвал жителей районов в зоне риска эвакуироваться, заявив, что ситуация критическая. Уровень воды за сутки поднялся почти на 1 метр и продолжает расти.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ СлаваРоссиев (раскрыть)
вчера в 19:05
Извините. Смутил ваш ник, думал, безграмотны. Извините ещё раз.
СлаваРоссиев
СлаваРоссиев ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 17:29
Грузовой поезд ставшей печально известной железнодорожной компании Norfolk Southern сошел с рельсов недалеко от Вифлеема в штате. Этот в марте. В январе состав с цистернами сошел с рельс там ужас был.... Много и долго можно перечислять...
Давайте смотреть футбол и без политической подоплёки. Меня зовут Вячеслав Русеев, придумал себе ник СлаваРоссиев, мне нравиться...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ СлаваРоссиев (раскрыть)
вчера в 16:13, ред.
Там в опору врезалось речное судно, и причину этого мы не знаем. Здесь - халатность десятков должностных лиц, ТАМ это единичные случаи, у нас происходят с завидной регулярностью каждую весну с одной оговоркой: "Мы не знали, не предполагали, надеялись, что всё обойдётся". Простите, мол, граждане.
Извините за глупый вопрос, но что сие означает " СлаваРоссиев" ?
СлаваРоссиев
СлаваРоссиев ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 14:51
В США недавно в Балтиморе рухнул мост, там правда "не воруют", все честные, но случилось горе. Бывает такое.
СлаваРоссиев
СлаваРоссиев
вчера в 14:48
Матч состоится в любую погоду.
Lbvfd
Lbvfd ответ Митя Митин (раскрыть)
вчера в 13:48
Весна.)
Аксинья
Аксинья
вчера в 12:28
Печалька конечно, но на крайняк могут сыграть в водное поло...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 11:19
Опять российское разгильдяйство и воровство. Насыпали грунта с песком вместо специальной смеси. Рвать и метать хочется. Пострадали сотни домов и тысячи людей. А денег нет.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 11:00
Ну и правильно - жизнь продолжается.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 10:59
Везде прорывает дамбы, всех топит,что за проклятие!
Гость
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