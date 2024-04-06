Матч «Оренбурга» и «Рубина» состоится, несмотря на прорыв дамбы

Игра 23-го тура РПЛ между «Оренбургом» и «Рубином» состоится, несмотря на наводнение в Оренбургской области. Об этом сообщил президент клуба Василий Еремякин.
Угроз проведению матча с «Рубином» из‑за прорыва дамбы нет. Стадион «Газовик» расположен в неподтопляемой зоне.
Напомним, вчера в городе Орск (Оренбургская область) произошёл прорыв дамбы. Глава Оренбурга Сергей Салмин призвал жителей районов в зоне риска эвакуироваться, заявив, что ситуация критическая. Уровень воды за сутки поднялся почти на 1 метр и продолжает расти.
Давайте смотреть футбол и без политической подоплёки. Меня зовут Вячеслав Русеев, придумал себе ник СлаваРоссиев, мне нравиться...
Давайте смотреть футбол и без политической подоплёки. Меня зовут Вячеслав Русеев, придумал себе ник СлаваРоссиев, мне нравиться...
Извините за глупый вопрос, но что сие означает " СлаваРоссиев" ?
Извините за глупый вопрос, но что сие означает " СлаваРоссиев" ?