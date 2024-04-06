Матч «Оренбурга» и «Рубина» состоится, несмотря на прорыв дамбы

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вчера, 10:55

Игра 23-го тура РПЛ между «Оренбургом» и «Рубином» состоится, несмотря на наводнение в Оренбургской области. Об этом сообщил президент клуба .

Угроз проведению матча с «Рубином» из‑за прорыва дамбы нет. Стадион «Газовик» расположен в неподтопляемой зоне.

Напомним, вчера в городе Орск (Оренбургская область) произошёл прорыв дамбы. Глава Оренбурга Сергей Салмин призвал жителей районов в зоне риска эвакуироваться, заявив, что ситуация критическая. Уровень воды за сутки поднялся почти на 1 метр и продолжает расти.