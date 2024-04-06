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РПЛ опубликовала расписание на 25-й, 21-й и 26-й тур

вчера, 17:18

Российская Премьер-Лига представила расписание матчей на три тура.

Кубок России

16 апреля (вторник)

19:30 ЦСКА – «Балтика» (1/2 финала Пути РПЛ, 2-й матч)

17 апреля (среда)

17:00 «Оренбург» – «Динамо» (1/2 финала Пути регионов, 1-й этап)
17:00 «Урал» – «Ростов» (1/2 финала Пути регионов, 1-й этап)
19:30 «Зенит» – «Спартак» (1/2 финала Пути РПЛ, 2-й матч)

25-й тур

19 апреля (пятница)

19:00 «Краснодар» – «Факел»

20 апреля (суббота)

14:00 «Рубин» – «Локомотив»
16:30 «Балтика» – «Крылья Советов»
19:30 ЦСКА – «Ахмат»

21 апреля (воскресенье)

14:00 «Пари НН» – «Динамо»
16:15 «Зенит» – «Оренбург»
18:15 «Сочи» – «Урал»
20:30 «Ростов» – «Спартак»

21-й тур (был перенесён на апрель в связи с выборами президента России)

24 апреля (среда)

16:00 «Оренбург» – «Динамо»
18:15 «Пари НН» – «Локомотив»
20:30 «Краснодар» – «Балтика»
20:30 «Зенит» – «Рубин»

25 апреля (четверг)

16:00 «Урал» – «Ростов»
18:15 «Факел» – «Крылья Советов»
20:30 «Ахмат» – «Сочи»
20:30 ЦСКА – «Спартак»

26-й тур

28 апреля (воскресенье)

14:00 «Ахмат» – «Пари НН»
16:15 «Спартак» – «Локомотив»
19:15 «Динамо» – «Зенит»
21:30 «Балтика» – ЦСКА

29 апреля (понедельник)

13:00 «Крылья Советов» – «Краснодар»
15:15 «Рубин» – «Урал»
17:30 «Сочи» – «Факел»
19:45 «Ростов» – «Оренбург»

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andreas82
andreas82 ответ ermak6848 (раскрыть)
сегодня в 06:14, ред.
Заходи на Телеграм, найди там группу LiveTV - канал о спорте. Там всегда будет представлено работающее зеркало, например сегодня это livetv774.me. Заходи на зеркало и смотри любые матчи бесплатно. Я так РПЛ уж третий сезон смотрю целиком.
ermak6848
ermak6848
вчера в 21:45
Готов смотреть матчи - если будет трансляция по ТВ
drug01
drug01
вчера в 18:31
Спасибо! Можно заказывать билеты!!!!
shlomo2
shlomo2
вчера в 17:22
Немного напряженно получается для некоторых команд, которые играют в кубке. Где то нужно будет ротировать состав.
Гость
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