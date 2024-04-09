Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПроисшествия

Аргентинскую футболистку нашли задушенной в её квартире

вчера, 18:36

Аргентинская футболистка клуба «Атлетико Аргентино де Мендоса» Флоренсия Гиньясу умерла в возрасте 30 лет.

Сообщается, что она, предположительно, была задушена днём 6 апреля своим партнёром Игнасио Агустином Ното, который через несколько минут покончил с собой. Отмечается, что всё произошло в их доме, когда в другой комнате семилетний сын пары играл в видеоигры.

Полицию вызвал сосед, который заметил на окне табличку с надписью: «Звоните 911. Дети одни».

У пары осталась также пятилетняя дочь, которая в момент трагедии находилась у родственника.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Перевод с mirror.co.uk
Нападающий «Ньюкасла» стал жертвой ограбления
07 апреля
Рядом с базой «Манчестер Юнайтед» нашли человеческие останки
06 апреля
Защитник «Пеньяроля» получил камнем по голове во время матча
05 апреля Фото
Матчи следующего тура Первой и Второй лиги начнутся с минуты молчания
27 марта
17-летний игрок любительского клуба в Алжире умер после удара ногой в живот
25 марта
Клубный автобус «Севастополя» попал в ДТП в Чеченской Республике
23 марта
Комментарии отключены, Вы можете обсудить материал в нашем паблике VK
 