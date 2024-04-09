Аргентинскую футболистку нашли задушенной в её квартире

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вчера, 18:36

Аргентинская футболистка клуба «Атлетико Аргентино де Мендоса» Флоренсия Гиньясу умерла в возрасте 30 лет.

Сообщается, что она, предположительно, была задушена днём 6 апреля своим партнёром Игнасио Агустином Ното, который через несколько минут покончил с собой. Отмечается, что всё произошло в их доме, когда в другой комнате семилетний сын пары играл в видеоигры.

Полицию вызвал сосед, который заметил на окне табличку с надписью: «Звоните 911. Дети одни».

У пары осталась также пятилетняя дочь, которая в момент трагедии находилась у родственника.