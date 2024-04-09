Soccer.ru
ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияАнглия. Премьер-Лига 2023/2024

Спортивный директор «Манчестер Юнайтед» покинет клуб спустя почти 11 лет

вчера, 18:46

Джон Мерто покинет пост спортивного директора «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщила пресс-служба английского клуба.

Специалист работал в МЮ на различных должностях с ноября 2013 года.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ОфициальноРоман Павлюченко стал тренером нападающих «Родины-2»
Сегодня, 15:13
ОфициальноБывший тренер молодёжной команды «Локомотива» возглавил «Иртыш» из Омска
Сегодня, 10:59
ОфициальноЕвсеев покинул пост тренера «Кубани»
08 апреля
Ромащенко уволился после вылета «Ахмата». Преемник сделал Казахстан открытием отбора Евро
05 апреляМаксим Тарасов в блоге Тренерская доляКомментарии1
ОфициальноАдиев стал главным тренером «Ахмата»
05 апреля
Официально«Ахмат» подтвердил, что Мирослав Ромащенко подал в отставку
04 апреля
Сортировать
Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 10:20
Абсолютно верное решение! Мёрто неоднократно доказал свою некомпетентность в спортивной деятельности клуба. Его присутствие на этой должности очевидно было из-за теплых отношений с нелепым экс-управленцем МЮ, бухгалтером Вудвордом.
balalay
balalay
вчера в 22:47
называть его одного виновником проблем МЮ - это бред
даже Фергюсон часто ошибался с трансферами, причем у него их... дофига все эти джембы-джембы и вероны
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 21:02
Почему его лет через 5 не прогнали. Был бы прогресс у МЮ я бы еще понял. Клуб в застое и он на плаву. Да я знаю, что не он один виновен в неудачах.
bnv87xsgzq43
bnv87xsgzq43
вчера в 19:28
Похоже проворовался и его сливают по тихому.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ VeniaminS (раскрыть)
вчера в 19:06
Сделали откат ставок (до 19:00).
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 19:01
За 11 лет МЮ потратил много денег впустую. Странные трансферы, странные тренерские назначения, Рангнику привет! А результат оставляет желать лучшего. Нужно было уволить этого спортдира еще давно.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 18:50
У меня написано выигрыш.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 