Спортивный директор «Манчестер Юнайтед» покинет клуб спустя почти 11 лет

Джон Мерто покинет пост спортивного директора «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщила пресс-служба английского клуба.
Специалист работал в МЮ на различных должностях с ноября 2013 года.
Джон Мерто покинет пост спортивного директора «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщила пресс-служба английского клуба.
Специалист работал в МЮ на различных должностях с ноября 2013 года.
даже Фергюсон часто ошибался с трансферами, причем у него их... дофига все эти джембы-джембы и вероны
даже Фергюсон часто ошибался с трансферами, причем у него их... дофига все эти джембы-джембы и вероны