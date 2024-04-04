«Ахмат» подтвердил, что Мирослав Ромащенко подал в отставку

Пресс-служба «Ахмата» объявила, что покидает должность главного тренера клуба.

На пресс-конференции после матча 1/4 финала Пути регионов Кубка России против «Оренбурга» специалист заявил:

В раздевалке после матча подвели с ребятами краткие итоги игры. Мы пообщались с руководством клуба, я попросил об отставке, президент клуба её принял. Думаю, это решение будет правильным, с учетом того, что остается девять матчей до конца сезона. Надеемся, что это даст команде импульс, какие-то новые эмоции. Также надеюсь, что этот шаг пойдет на пользу команде, и за счет новых эмоций удастся решить задачу в этом тяжелом сезоне.