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«Ахмат» подтвердил, что Мирослав Ромащенко подал в отставку

вчера, 23:01
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)0 : 1Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургМатч завершен

Пресс-служба «Ахмата» объявила, что Мирослав Ромащенко покидает должность главного тренера клуба.

На пресс-конференции после матча 1/4 финала Пути регионов Кубка России против «Оренбурга» специалист заявил:

В раздевалке после матча подвели с ребятами краткие итоги игры. Мы пообщались с руководством клуба, я попросил об отставке, президент клуба её принял. Думаю, это решение будет правильным, с учетом того, что остается девять матчей до конца сезона. Надеемся, что это даст команде импульс, какие-то новые эмоции. Также надеюсь, что этот шаг пойдет на пользу команде, и за счет новых эмоций удастся решить задачу в этом тяжелом сезоне.

Информация о том, кто будет готовить команду к предстоящей игре с «Локомотивом», будет объявлена позже.

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Scorp689
Scorp689
вчера в 23:50
Круговорот тренеров в РПЛ продолжается... Кто следующий?
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 23:43
Ну, а чего вы хотели? Только в РПЛ из 16 игр 3 победы. Кубок не берем в расчет, там до весны обычно вторые составы выставлялись, но отметим, что из 6 игр 3 победы. Итого 22 игры и 6 побед во всех турнирах. Очень печальная статистика.

P.S. Рискну предположить, что статистика этого главного тренера худшая за всю историю Ахмата\Терека
Гость
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