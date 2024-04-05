Адиев стал главным тренером «Ахмата»

Магомед Адиев назначен на пост главного тренера «Ахмата».
Специалист будет совмещать работу в клубе и сборной Казахстана.
Во время игровой карьеры рулевой выигрывал с командой из Грозного Кубок России.
Магомед Адиев назначен на пост главного тренера «Ахмата».
Специалист будет совмещать работу в клубе и сборной Казахстана.
Во время игровой карьеры рулевой выигрывал с командой из Грозного Кубок России.
ТОлько есть ли у руководства "Ахмата" хоть зачатки терпения-вот вопрос.Скорее всего,летом будет новый тренер.
ТОлько есть ли у руководства "Ахмата" хоть зачатки терпения-вот вопрос.Скорее всего,летом будет новый тренер.