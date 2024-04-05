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ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Адиев стал главным тренером «Ахмата»

сегодня, 14:57

Магомед Адиев назначен на пост главного тренера «Ахмата».

Специалист будет совмещать работу в клубе и сборной Казахстана.

Во время игровой карьеры рулевой выигрывал с командой из Грозного Кубок России.

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Все комментарии
8vfag33yrbjk
8vfag33yrbjk
сегодня в 15:45
Если перемены в игре будут значит хорошо
Интерес
Интерес
сегодня в 15:40
Мы начали прогулку с арбатского двора,к нему-то всё,как видно,и вернулось...
ТОлько есть ли у руководства "Ахмата" хоть зачатки терпения-вот вопрос.Скорее всего,летом будет новый тренер.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 15:39
Круговорот тренеров в РПЛ продолжается, кто следующий?
e6ssvc693y4t
e6ssvc693y4t
сегодня в 15:11
Ахмат ещё поборется за выживание
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