Ромащенко уволился после вылета «Ахмата». Преемник сделал Казахстан открытием отбора Евро

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сегодня, 16:46

После поражения от «Оренбурга» в Кубке на мостике «Ахмата» — замена.

По итогам вот уже двух последних стадий Кубка России случаются тренерские отставки. Сначала «Краснодар» распрощался с Владимиром Ивичем, который подарил «быкам» чемпионские амбиции. Теперь завершился союз «Ахмата» и Мирослава Ромащенко.

Встряхнул команду после Ташуева

Белорусский специалист приходил в команду уже по ходу текущего сезона. У грозненцев иссякла химия с Сергеем Ташуевым, его отправили в отставку. Стартовали с 1 победы в 6 матчах – Ромащенко должен был предотвратить падение. И на первых порах получалось – полная деконструкция «Оренбурга» (4:0) и «Спартака» (0:0 в гостях). Затем – победы над «Крыльями» и «Уралом», важные ничьи против фаворитов – «Краснодара» (1:1) и «Зенита» (3:3). В конце сентября «Ахмат» уступил «Балтике» — но сразу реабилитировался ничьей с «Динамо» и кубковой победой над «Крыльями» (3:0), но сам тренер отмечал:

Неделю постарались провести в рабочем режиме, нужно было получше познакомиться с игроками. Конечно, занимались и восстановлением игроков, так как на данный момент у футболистов не очень хорошая функциональная готовность по тем или иным причинам. Тренера никогда не зовут туда, где все хорошо. Пытаемся за счет определенной работы вывести игроков на тот уровень, который в будущем необходим для борьбы за более высокие места.

Проще говоря, тот импульс был скорее от самого факта тренерской рокировки – недостаток физической готовности никуда не делся и всплыл на более поздних стадиях.

Быстро наступил тотальный спад, помогли разобранные «Оренбург» и «Спартак»

Уже в октябре грозненцы просели – начиная с матча против «Рубина» и до выезда в Оренбург коллектив ни разу не зацепился за очки. Характер проблем не менялся – это можно проследить по послематчевым интервью Ромащенко.

Наставник отмечал, что «Ахмату» удаётся создавать остроту на чужой половине, но на фоне никуда не девшейся усталости игроки стали медленнее, уступали в свежести. Отсюда недостаток концентрации и слабая реализация мешала добиться результата. Это сказывалось и на надёжности обороны – в отдельных играх могли прозевать несколько эпизодов (слова после 1:2 с «Зенитом» в Санкт-Петербурге) и так остаться без очков. После поражения от «Факела» Ромащенко уже открыто признал хронический характер проблем:

Я прекрасно понимаю и отдаю отчет, что есть негативная полоса, в которую попала команда. И это давит на игроков, это сказывается. Эту ситуацию надо переламывать. Достать и выжать из себя не 100, не 200, а максимум процентов, чтобы перетерпеть. Не могу упрекнуть команду в том, что она не хотела. Но что‑то надломлено. Я не знаю что. Сложно найти причины. Мы пытаемся, ищем, но пока не находим.

К 13-му туру «Ахмат» опустился в зону стыков, к 16-му – прочно там обосновался. И даже был в опасной близости от зоны прямого вылета – у грозненцев наравне с «Балтикой» было по 12 очков, на 2 балла отставал «Сочи». В пограничной ситуации спас график перед зимней паузой – предстояло сыграть против «Оренбурга», «Спартака» и «Ростова». Южноуральцы испытывали такие же проблемы, «красно-белых» лихорадило, а южане ещё не обрели стабильность. 5 очков в тех трёх турах позволили сформировать необходимый отрыв.

Весна начиналась неплохо, но вылет от «Оренбурга» надломил

Ромащенко, вероятно, вымотала постоянная борьба за выживание – на бумаге всё было не так плохо. Важный поединок с «Уралом» грозненцы выиграли – выбрались из зоны стыков и отправили туда «шмелей». Поражение от «Динамо» закономерное – команда на ходу и включилась в чемпионскую гонку. «Рубин» тоже нащупал нить игры и пустился в погоню за топ-5.

Предстояли тяжелейшие игры против «Локомотива» и ЦСКА , но между ними – домашний матч с «Балтикой», а после – с «Пари НН». Да и со стороны руководства было доверие:

Ромащенко работает, готовит команду к ближайшим играм. Нельзя на пустом месте раздувать, нервировать человека. Мы не говорим, что у нас все в порядке, но доверие у Ромащенко есть.

Однако в Кубке «Ахмат» проиграл «Оренбургу» — при минимальном счёте и автоголе Шатара. Сразу после Ромащенко заявил, что попросил руководство клуба об отставке.

Преемник – тренер сборной Казахстана

Уже экс-тренер «Ахмата» отмечает, что таким шагом хочет придать эмоциональный импульс команде на решающий отрезок – возможно, для побед не хватает эмоциональной встряски, как это уже было летом.

Грозненцы нашли сменщика, стороны уже согласовали условия контракта и подписали его. Адиев – проверенный специалист и значимый человек в истории «Ахмата». Он сам из Грозного, провёл здесь несколько лет игровой карьеры, позже тренировал дубль, был в штабе основной команды. А в последние годы вышел на пик – после «Чайки» и карагандинского «Шахтёра» возглавил сборную Казахстана.

С ними провёл блестящий отбор на Евро-2024 – казахи в группе с Данией, Словенией и Финляндией умудрялись держать удар, претендовали на прямую путёвку. Смогли пробиться в стыки – там уже запас сил иссяк, проиграли Греции. Отборочный цикл завершён, так что можно сконцентрироваться на клубной работе – Адиев будет совмещать. «Ахмат» — шаг вперёд, к которому специалист готов.