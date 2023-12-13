КДК РФС не наказал Галактионова по итогам матча с «Зенитом»

КДК РФС не наказал главного тренера «Локомотива» по итогам матча 17-го тура РПЛ против «Зенита» за предполагаемое общение со своим ассистентом Олегом Левиным по рации. Об этом заявил глава организации .

Приняли участие в заседании и Галактионов, и Левин (помощник главного тренера), и юрист клуба. Также вызывали Пиняева, но он не смог принять участие, поскольку находится в отпуске. Он представил письменное объяснение. Рассмотрели все видеоматериалы по данному вопросу, все письменные материалы, в том числе интервью Пиняева. Заслушали позицию «Локомотива». КДК принял следующее решение: не применять спортивных санкций к Галактионову в связи с отсутствием факта нарушения порядка реализации дисквалификации.