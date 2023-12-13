КДК РФС не наказал Галактионова по итогам матча с «Зенитом»

КДК РФС не наказал главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова по итогам матча 17-го тура РПЛ против «Зенита» за предполагаемое общение со своим ассистентом Олегом Левиным по рации. Об этом заявил глава организации Артур Григорьянц.
Приняли участие в заседании и Галактионов, и Левин (помощник главного тренера), и юрист клуба. Также вызывали Пиняева, но он не смог принять участие, поскольку находится в отпуске. Он представил письменное объяснение. Рассмотрели все видеоматериалы по данному вопросу, все письменные материалы, в том числе интервью Пиняева. Заслушали позицию «Локомотива». КДК принял следующее решение: не применять спортивных санкций к Галактионову в связи с отсутствием факта нарушения порядка реализации дисквалификации.
Всех вызвали и даже юриста, а вот почему не был вызван радист Локо, не понимаю?
Нет радиста, нет перегов по рации!
Приём...
Всех вызвали и даже юриста, а вот почему не был вызван радист Локо, не понимаю?
Нет радиста, нет перегов по рации!
Приём...
Сами пригласили, сами решили, что все - ок. Спрашивается зачем это все?
Стенограмма:
КДК: С кем вы переговаривались по рации во время матча?
М.Г.: - С женой.
КДК: Спасибо, вопросов не имеем.
Сами пригласили, сами решили, что все - ок. Спрашивается зачем это все?
Стенограмма:
КДК: С кем вы переговаривались по рации во время матча?
М.Г.: - С женой.
КДК: Спасибо, вопросов не имеем.