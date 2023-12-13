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КДК РФС не наказал Галактионова по итогам матча с «Зенитом»

вчера, 15:28
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)3 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

КДК РФС не наказал главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова по итогам матча 17-го тура РПЛ против «Зенита» за предполагаемое общение со своим ассистентом Олегом Левиным по рации. Об этом заявил глава организации Артур Григорьянц.

Приняли участие в заседании и Галактионов, и Левин (помощник главного тренера), и юрист клуба. Также вызывали Пиняева, но он не смог принять участие, поскольку находится в отпуске. Он представил письменное объяснение. Рассмотрели все видеоматериалы по данному вопросу, все письменные материалы, в том числе интервью Пиняева. Заслушали позицию «Локомотива». КДК принял следующее решение: не применять спортивных санкций к Галактионову в связи с отсутствием факта нарушения порядка реализации дисквалификации.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 19:23
"Приняли участие в заседании и Галактионов, и Левин (помощник главного тренера), и юрист клуба".
Всех вызвали и даже юриста, а вот почему не был вызван радист Локо, не понимаю?
Нет радиста, нет перегов по рации!
Приём...
альсато
альсато
вчера в 17:31
и все же (народное мнение)-большая сила!..даже в КДК-обо76ись идти против народа!
112910415
112910415
вчера в 16:52
не виновен при смягчающих обстоятельствах )
3erb2p46867k
3erb2p46867k
вчера в 15:55
Радимов был прав.
Сами пригласили, сами решили, что все - ок. Спрашивается зачем это все?
Стенограмма:
КДК: С кем вы переговаривались по рации во время матча?
М.Г.: - С женой.
КДК: Спасибо, вопросов не имеем.
sova147
sova147
вчера в 15:41
Это уже пошли двойные стандарты
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