Галактионов вызван на заседание КДК РФС.

Глава КДК РФС рассказал о повестке дня предстоящего заседания комитета по итогам матча 17-го тура РПЛ «Локомотив» — «Зенит».

Мы рассмотрим запись делегата в рапорте матча «Локомотив» — «Зенит», который обратил внимание на факт возможного общения дисквалифицированного главного тренера «Локомотива» Галактионова со старшим тренером Левиным по рации. Михаил Галактионов вызван на заседание.