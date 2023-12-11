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Галактионов вызван на заседание КДК РФС

вчера, 10:59
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)3 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о повестке дня предстоящего заседания комитета по итогам матча 17-го тура РПЛ «Локомотив» — «Зенит».

Мы рассмотрим запись делегата в рапорте матча «Локомотив» — «Зенит», который обратил внимание на факт возможного общения дисквалифицированного главного тренера «Локомотива» Галактионова со старшим тренером Левиным по рации. Михаил Галактионов вызван на заседание.

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Все комментарии
Caniggia
Caniggia
вчера в 20:06
Ну вот и выяснилась истинная причина поражения великого Зенита! Галактионова отстранить от футбола пожизненно, Локо технарь, Зене 3 очка и на первое место!
pomor45
pomor45 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 19:27
Поднятая рука Господа должна изображать кукиш.
pomor45
pomor45 ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
вчера в 19:26
Пётр Великий применял дыбу. Рекомендую, как вариант допроса с пристрастием.
Хиромант
Хиромант ответ x5kuw6rg95cn (раскрыть)
вчера в 19:23
- Полностью с вами согласен. Он всё это может. Вопрос в другом - а почему дисквалификация тренера разрешает ему находиться на стадионе? Не важно где: на трибуне, в подтрибунном помещении, в зоне для техперсонала и т.д. Да пусть он просто сидит дома (на базе тоже есть камеры), смотрит футбол по телевизору в прямом эфире, и по мобиле, с левого номера, даёт указания какому-нибудь помощнику, который стрирает футбольную форму, а тот уже передаст указания и.о. тренера. И командой управляет, и хрен подкопаешься (сказал тёща звонила - хлеба после игры купить)... Блин, делов-то ...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
вчера в 16:51
Если дисквалифицированный будет из "зоны заключения" давать установки тренеру, теряется смысл такого наказания. Поэтому вызов Галактионова на заседание КДК закономерен и не противоречит здравому смыслу.
Сп62
Сп62
вчера в 15:21, ред.
Да он с женой договаривался, как провести вечер. И сразу заговор против Зенита. Придумают же.
x5kuw6rg95cn
x5kuw6rg95cn
вчера в 15:20
Дисквалифицированный тренер может общаться с кем-то по телефону или рации, находясь на стадионе? Может. Тренер в технической зоне может с кем-то общаться во время матча? Вроде тоже не запрещено. Осталось доказать, что они друг с другом общались)
альсато
альсато
вчера в 13:34
"факт ВОЗМОЖНОГО общения"..., что то мне это напоминает, где то я уже такое слышал....а!...ну как же..это же-HIGHLY LIKELY!))))))
ermak6848
ermak6848
вчера в 13:10
Новый год на носу. Пора косить бабло на Ёлку и подарки под любим, надуманный предлогом.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 13:00
Тут фото дисквалифицированного Абаскаля было, когда он во время матча с КС передавал указания своим помощникам с помощью телепатии.
Надо срочно созвать комиссию из экстрасенсов и прочих деятелей потусторонних сил и допросить испанца с пристрастием.
Вообще обнаглели, один по рации выигрывает, второй по телевизору, то ли ещё будет.
Следующий дисквалифицированный будет привлечён к ответственности за дачу установки на игру во сне.
Scorp689
Scorp689
вчера в 12:57
В угол мальчика нужно поставить...
112910415
112910415
вчера в 12:46
а вдруг он ещё и матерился по рации ?!
makkie
makkie
вчера в 12:45
Сейчас Локо впаяют технарь 0-3 за это и Зенит окажется на первом месте )))
АРМЕЕЦ__06
АРМЕЕЦ__06 ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 12:01
У каждого свои причуды. У зенита это переговоры у спартака заслуженная желтая игроку спартака именно из за нее Спартак проиграл в матче зенитом
shlomo
shlomo
вчера в 11:51
Ну все нашли главный криминал матча и проигрыш Зенита....:)))
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 11:35
Это уже какое то бл..ство
Подполковник
Подполковник
вчера в 11:28
Что, еще пару матчей добавят?
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 11:22
Здравствуйте. Личное оскорбление пользователя.
lotsman
lotsman
вчера в 11:19
Интересно, за какие угрозы и кому, в новости «Зенит» подпишет чемпиона Бразилии 2023 года, 09 декабря, меня забанили на сутки?
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:10
Галактионов вызван на заседание КДК РФС.
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