Галактионов вызван на заседание КДК РФС.

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о повестке дня предстоящего заседания комитета по итогам матча 17-го тура РПЛ «Локомотив» — «Зенит».
Мы рассмотрим запись делегата в рапорте матча «Локомотив» — «Зенит», который обратил внимание на факт возможного общения дисквалифицированного главного тренера «Локомотива» Галактионова со старшим тренером Левиным по рации. Михаил Галактионов вызван на заседание.
Надо срочно созвать комиссию из экстрасенсов и прочих деятелей потусторонних сил и допросить испанца с пристрастием.
Вообще обнаглели, один по рации выигрывает, второй по телевизору, то ли ещё будет.
Следующий дисквалифицированный будет привлечён к ответственности за дачу установки на игру во сне.
Надо срочно созвать комиссию из экстрасенсов и прочих деятелей потусторонних сил и допросить испанца с пристрастием.
Вообще обнаглели, один по рации выигрывает, второй по телевизору, то ли ещё будет.
Следующий дисквалифицированный будет привлечён к ответственности за дачу установки на игру во сне.