КДК РФС рассмотрит поведение болельщиков в матче «Зенит» — «Спартак»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил о повестке комитета по итогам 19-го тура Российской Премьер-Лиги.
По итогам 19-го тура РПЛ мы рассмотрим выход за пределы технический зоны главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, главного тренера «Рубина» Рашида Рахимова.
Во время матча ЦСКА — «Оренбург» с трибун был брошен теннисный мяч, плюс у хозяев задержка выхода из раздевалки на второй тайм на две минуты.
По итогам матча «Зенит» — «Спартак» были зафиксированы оскорбительные выражения болельщиков обоих клубов.
В матче «Пари НН» — «Факел» был зафиксирован поздний выход гостей перед началом матча на 5 минут, рассмотрим их неподобающее поведение, 6 жёлтых карточек, и выход за пределы техзоны старшего тренера «Факела» Вячеслава Молчанова.
И по итогам матча «Динамо» — «Локомотив» рассмотрим опоздание главного тренера гостей Михаила Галактионова на послематчевое интервью на 15 минут.
Это что системные нарушения регламента?
"...рассмотрим выход за пределы технический зоны главного тренера «Ростова» Валерия Карпина," - он что вышел на футбольное поле? Идёт игра, тренеры переживают, может где и заступ сделали и что? Бухгалтер РФС голосит об отсутствии денег в казне? Или нечем платить, примерно пятнадцати специалистам, которые отвечают за организацию (поиск команды партнёра) товарняков сборной?
"По итогам матча «Зенит» — «Спартак» были зафиксированы оскорбительные выражения болельщиков обоих клубов"!
А зачем выносить на всеобщее обозрение этот негатив? Это действо носит воспитательный характер? Сомнительно. По мультикам ищите кто матерился и принимайте меры, а зачем подавать сигнал на всеобщее обозрение об имеющихся фактах...
Это что системные нарушения регламента?
"...рассмотрим выход за пределы технический зоны главного тренера «Ростова» Валерия Карпина," - он что вышел на футбольное поле? Идёт игра, тренеры переживают, может где и заступ сделали и что? Бухгалтер РФС голосит об отсутствии денег в казне? Или нечем платить, примерно пятнадцати специалистам, которые отвечают за организацию (поиск команды партнёра) товарняков сборной?
"По итогам матча «Зенит» — «Спартак» были зафиксированы оскорбительные выражения болельщиков обоих клубов"!
А зачем выносить на всеобщее обозрение этот негатив? Это действо носит воспитательный характер? Сомнительно. По мультикам ищите кто матерился и принимайте меры, а зачем подавать сигнал на всеобщее обозрение об имеющихся фактах...