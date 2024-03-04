КДК РФС рассмотрит поведение болельщиков в матче «Зенит» — «Спартак»

Глава КДК РФС сообщил о повестке комитета по итогам 19-го тура Российской Премьер-Лиги.

По итогам 19-го тура РПЛ мы рассмотрим выход за пределы технический зоны главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, главного тренера «Рубина» Рашида Рахимова.

Во время матча ЦСКА — «Оренбург» с трибун был брошен теннисный мяч, плюс у хозяев задержка выхода из раздевалки на второй тайм на две минуты.

По итогам матча «Зенит» — «Спартак» были зафиксированы оскорбительные выражения болельщиков обоих клубов.

В матче «Пари НН» — «Факел» был зафиксирован поздний выход гостей перед началом матча на 5 минут, рассмотрим их неподобающее поведение, 6 жёлтых карточек, и выход за пределы техзоны старшего тренера «Факела» Вячеслава Молчанова.

И по итогам матча «Динамо» — «Локомотив» рассмотрим опоздание главного тренера гостей Михаила Галактионова на послематчевое интервью на 15 минут.