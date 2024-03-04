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КДК РФС рассмотрит поведение болельщиков в матче «Зенит» — «Спартак»

вчера, 10:32

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил о повестке комитета по итогам 19-го тура Российской Премьер-Лиги.

По итогам 19-го тура РПЛ мы рассмотрим выход за пределы технический зоны главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, главного тренера «Рубина» Рашида Рахимова.

Во время матча ЦСКА — «Оренбург» с трибун был брошен теннисный мяч, плюс у хозяев задержка выхода из раздевалки на второй тайм на две минуты.

По итогам матча «Зенит» — «Спартак» были зафиксированы оскорбительные выражения болельщиков обоих клубов.

В матче «Пари НН» — «Факел» был зафиксирован поздний выход гостей перед началом матча на 5 минут, рассмотрим их неподобающее поведение, 6 жёлтых карточек, и выход за пределы техзоны старшего тренера «Факела» Вячеслава Молчанова.

И по итогам матча «Динамо» — «Локомотив» рассмотрим опоздание главного тренера гостей Михаила Галактионова на послематчевое интервью на 15 минут.

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Все комментарии
Хиромант
Хиромант ответ Kenas Ter-Aristakessyan (раскрыть)
вчера в 19:11
- Вы бы ещё слышали "нецензурные" выражения у нас, перед телевизором, хо-хо... Хотя все болели за одну команду, но досталось обоим поровну! Один судья не при делах. Отработал человек добросовестно - да никаких претензий. Но претенденты на медали так вяло играть не должны. Мужики кричали в телевизор: "Да откройте уже, наконец, крышу над стадионом! Чтобы их морозец пробрал, и они начали бегать по полю, а не ходить пешком, и по 10 минут разыгрывать мяч возле своей штрафной". Этим грешили, кстати, обе команды. А потом один кореш сказал: "Не, не стоит открывать крышу - зрители замёрзнут!" Вот только ради этого и стоило смотреть этот матч. А сам матч - ... (без комментариев)...
Аксинья
Аксинья
вчера в 13:46
Уже вошло в традицию что если КДК не наказывает Карпина то их собрание превращается в попусту затраченное время))
nubom
nubom
вчера в 12:46
А почему бы не применить санкции к клубам, сыгравшим 0:0?
ermak6848
ermak6848
вчера в 12:14
Праздник весны скоро - женский, Судейский корпус надо на что то поздравлять..
lotsman
lotsman
вчера в 11:34
Играют два принципиальных соперника. И что вы хотели услышать от болельщиков этих команд? Что они, дифирамбы должны были друг другу исполнять, хвалебные песни петь? Да, кричали, как обычно, а потом мы с спартачами в баре, на Пушкарской, обсуждали матч. Пришли к единому мнению, игра была равной.
Strashniy
Strashniy
вчера в 11:08
А вы что хотели, чтобы болельщики Зенита и Спартака в любви объяснялись? Это будет уже не футбол, а нечто иное.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 10:50, ред.
Чем занимаются?
Это что системные нарушения регламента?
"...рассмотрим выход за пределы технический зоны главного тренера «Ростова» Валерия Карпина," - он что вышел на футбольное поле? Идёт игра, тренеры переживают, может где и заступ сделали и что? Бухгалтер РФС голосит об отсутствии денег в казне? Или нечем платить, примерно пятнадцати специалистам, которые отвечают за организацию (поиск команды партнёра) товарняков сборной?
"По итогам матча «Зенит» — «Спартак» были зафиксированы оскорбительные выражения болельщиков обоих клубов"!
А зачем выносить на всеобщее обозрение этот негатив? Это действо носит воспитательный характер? Сомнительно. По мультикам ищите кто матерился и принимайте меры, а зачем подавать сигнал на всеобщее обозрение об имеющихся фактах...
drug01
drug01
вчера в 10:47
Начало сезона! Предстоит большая работа! Видно взялись за футбол основательно...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:36
Пошла денежка со штрафов к 8 марта!...
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
вчера в 10:34
По итогам матча «Зенит» — «Спартак» были зафиксированы оскорбительные выражения болельщиков обоих клубов. Я там был, все правда.
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