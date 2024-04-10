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В АПЛ продолжат снимать очки с клубов за нарушение ФФП

вчера, 18:54

АПЛ продолжит снимать очки с клубов за нарушение финансового фейр-плей.

Лига отказалась от инициативы по наказанию команд штрафными выплатами.

В нынешнем сезоне за нарушение ФФП были наказаны «Эвертон» и «Ноттингем Форест».

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Все комментарии
vlad_viet_nam
vlad_viet_nam
вчера в 20:31
    4tg8fbxr9qf3
    4tg8fbxr9qf3
    вчера в 19:58
    Очки нужно снимать с нового сезона, а не по ходу текущего.
    Kenas Ter-Aristakessyan
    Kenas Ter-Aristakessyan ответ kazakoff (раскрыть)
    вчера в 19:42
    Да, согласен. Но, это также может излишне мотивировать команд из нижней десятки АПЛ отбирать очки у грандов. Например, «Эвертон» может отобрать очки у «Ливерпуля» в домашнем матче (50/50), Ноттингем Форест у МС в домашнем матче(25/75). Такое может вызвать обратную реакцию. Я на своем опыте говорю. Когда меня мешают с многих сторон, чтобы я не смог достичь своих целей, я чувствую себя более мотивированным. Это с учетом того, что я не зарабатываю денег. А футбол – это бизнес, особенно в 21 веке многие футболисты предпочитают деньги футболу. Их мотивация намного сильнее моей. Так что желаю удачи таким командам!
    kazakoff
    kazakoff
    вчера в 19:21
    По ходу чемпионата не стоит снимать очки, это деморализует игроков
    С начала следующего сезона начинать с минуса это вариант
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 19:05
    Моё мнение-это не самое лучшее решение. Особенно снятия по ходу сезона...
    Kenas Ter-Aristakessyan
    Kenas Ter-Aristakessyan
    вчера в 18:55
    Но с МС и Челси снимать не станут...)))
    Гость
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