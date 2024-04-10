В АПЛ продолжат снимать очки с клубов за нарушение ФФП

АПЛ продолжит снимать очки с клубов за нарушение финансового фейр-плей.
Лига отказалась от инициативы по наказанию команд штрафными выплатами.
В нынешнем сезоне за нарушение ФФП были наказаны «Эвертон» и «Ноттингем Форест».
АПЛ продолжит снимать очки с клубов за нарушение финансового фейр-плей.
Лига отказалась от инициативы по наказанию команд штрафными выплатами.
В нынешнем сезоне за нарушение ФФП были наказаны «Эвертон» и «Ноттингем Форест».
Самомнения вам конечно не занимать..
Это ж надо умудриться сравнить бытовые трудности со снятием очков с команд АПЛ
Всё равно, что сравнить мужской половой орган с пальцем
Самомнения вам конечно не занимать..
Это ж надо умудриться сравнить бытовые трудности со снятием очков с команд АПЛ
Всё равно, что сравнить мужской половой орган с пальцем
С начала следующего сезона начинать с минуса это вариант
С начала следующего сезона начинать с минуса это вариант