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Артета: «С „Баварией“ мы допустили ряд ошибок, в следующий раз их не будет»

вчера, 09:45
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)2 : 2Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета пообещал провести работу над ошибками после матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии».

Я думаю, что мы начали игру очень хорошо, мы доминировали, играли на половине поля соперника, создали определённый импульс, забили первый гол, а затем наступил критический момент матча, Бен Уайт оказался перед Нойером, мы должны были удвоить преимущество... А потом игра изменилась. В Лиге чемпионов соперник не прощает такое. Сегодня мы подарили им два гола. В этом соревновании поля очень малы, очень трудно проникать в штрафную соперника и создавать качественные моменты. Но я думаю, что команда показала много самообладания, особенно после счёта 2:1. Наши замены оказали огромное влияние, они сильно изменили команду.

Да, конечно, в каком-то смысле мы в игре и сделали то, что должны были сделать, когда матч стал для нас очень сложным, но также мы понимаем, что должны повысить уровень в некоторых аспектах игры, чтобы быть намного лучше и иметь реальный шанс выиграть матч.

Думаю, сегодня мы допустили несколько ошибок, и в следующий раз их будет меньше, но давайте извлечём из них уроки, поддержим игроков, которые были невероятны, и это часть футбола.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 21:46
Я поставил на эту игру 4 разных результата, в КП.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:44
Мбаппе... И Вратарь ПСЖ.... Французы победят...
Capral
Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 21:37
Атлетик-Дортмунд-2:1
ПСЖ-Барса-2:2
Но могу ошибиться.
Capral
Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 21:34
Независимо от результата игры в Ленинграде- Абаскалю не место в Спартаке!!! И чем раньше вы его уберете, тем быстрее будет продвигаться работа, по поиску нового тренера- даст БОГ, приличного и настоящего!!!
Шуnя771
Шуnя771 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:32
Какие мысли по сегодняшним лигочемпионским играм?
Шуnя771
Шуnя771 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:30
Есть такой расклад...
Вот и не знаешь чему надо будет радоваться - победе или поражению ФК Спартак)
Capral
Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 21:25
А ты знаешь, Олег, меня тоже.))) Но если Спартак пройдет Зенит в кубке- вопрос снова зависнет в воздухе))).
Шуnя771
Шуnя771 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:18
Я хотел сказать, что меня сейчас больше волнует вопрос, когда уберут Абаскаля, а не успехи Баварии))
Capral
Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 21:10
Я не совсем понял, о чем ты, Олег?
Шуnя771
Шуnя771 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:05
И мну желает, чтобы Спартак победил... Абаскаля и чем быстрее тем лучше!))
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 20:19, ред.
Вообще Бавария изменилась по игре за последние сезоны, хотя состав Баварии не сильно изменился. Это уже не та молниеносная Бавария впереди, то что была при Флике. С трудом передвигающие ноги Гнабри, Коман, Сане. Тухель у которого горели глаза при счёте 1-1. Когда 3 сезона назад Тухель громил соперников в ЛЧ с Челси. Не знаю куда стремится Бавария с такой игрой, ведь в полуфинале их будет ждать Реал или Манчестер Сити. А вообще было бы весело, если бы Тухель выиграл ЛЧ с Баварией в этом сезоне и его оставили бы в Баварии ) Но это невозможно скорее всего.
salleeh
salleeh
вчера в 15:53
Если Бавария сыграет как с Лацио, то ошибок будет не два, а двенадцать… Ничего сверх естественного в игре Арсенала я не увидел, ну да комбинируют, по быстрее мяч ходит, мелким фолом грамотно пользуются, но этого не достаточно для победы в ЛЧ…
Capral
Capral ответ Октябрь 1917 (раскрыть)
вчера в 10:50, ред.
Я тоже желаю, но не очень себе представляю, как это сделать...
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 10:20
А я желаю Баварии победить дома.
Naherger
Naherger
вчера в 09:53
Такой мертвой и беспомощной Баварии я давно не помню
y4uyvg6abktc
y4uyvg6abktc
вчера в 09:49
И чтобы это было в последний раз
Гость
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