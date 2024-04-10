Артета: «С „Баварией“ мы допустили ряд ошибок, в следующий раз их не будет»

Главный тренер «Арсенала» пообещал провести работу над ошибками после матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии».

Я думаю, что мы начали игру очень хорошо, мы доминировали, играли на половине поля соперника, создали определённый импульс, забили первый гол, а затем наступил критический момент матча, Бен Уайт оказался перед Нойером, мы должны были удвоить преимущество... А потом игра изменилась. В Лиге чемпионов соперник не прощает такое. Сегодня мы подарили им два гола. В этом соревновании поля очень малы, очень трудно проникать в штрафную соперника и создавать качественные моменты. Но я думаю, что команда показала много самообладания, особенно после счёта 2:1. Наши замены оказали огромное влияние, они сильно изменили команду.

Да, конечно, в каком-то смысле мы в игре и сделали то, что должны были сделать, когда матч стал для нас очень сложным, но также мы понимаем, что должны повысить уровень в некоторых аспектах игры, чтобы быть намного лучше и иметь реальный шанс выиграть матч.

Думаю, сегодня мы допустили несколько ошибок, и в следующий раз их будет меньше, но давайте извлечём из них уроки, поддержим игроков, которые были невероятны, и это часть футбола.