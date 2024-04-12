Хави: «Моё решение уйти из команды по итогам сезона не изменится»

Главный тренер «Барселоны» вновь подтвердил своё намерение покинуть клуб по итогам текущего сезона.

Моё решение уйти из команды по итогам сезона не изменится. Я всё сделал правильно, это помогло клубу успокоиться, оставило в покое игроков, прессу, меня самого, а также атмосферу вокруг. Я не передумаю.