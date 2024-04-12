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Хави: «Моё решение уйти из команды по итогам сезона не изменится»

вчера, 14:49

Главный тренер «Барселоны» Хави вновь подтвердил своё намерение покинуть клуб по итогам текущего сезона.

Моё решение уйти из команды по итогам сезона не изменится. Я всё сделал правильно, это помогло клубу успокоиться, оставило в покое игроков, прессу, меня самого, а также атмосферу вокруг. Я не передумаю.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 21:13
Всё правильно. Пацан сказал, пацан сделал...
Лучше потом по второму кругу пост тренера в Барселоне занять, чем слова свои на ветер бросать.
112910415
112910415
вчера в 18:49
мы услышали ...
продолжай побеждать !
b8hvkr33xz47
b8hvkr33xz47
вчера в 18:03
В его речах слышны нотки обиды
Rupertt
Rupertt
вчера в 17:13
Конечно "обгадили" его, что он тренер никакой и не светит ему ничего в будущем с Барселоной, а теперь смотри-ка, выиграли в гостях у ПСЖ, я думаю дома можно ничью сделать. Хотелось бы, чтобы Барса до финала дошла, либо чтобы выиграла и после этого Хави может спокойно уходить, а они пусть локти кусают.
hj57y4fh3ysb
hj57y4fh3ysb
вчера в 16:28
Интересно куда он пойдет. После Барселоны планку опускать как-то неприлично.
Indzaghi
Indzaghi
вчера в 16:02
Если произойдет чудо и Барса возьмет ЛЧ , то все , и болельщики , и руководство клуба , и игроки будут умолять его остаться и он наверняка передумает .
STVA 1
STVA 1
вчера в 15:16
Это его законное право!Думаю много раз подумал
Гость
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