Хави: «Моё решение уйти из команды по итогам сезона не изменится»

Главный тренер «Барселоны» Хави вновь подтвердил своё намерение покинуть клуб по итогам текущего сезона.
Моё решение уйти из команды по итогам сезона не изменится. Я всё сделал правильно, это помогло клубу успокоиться, оставило в покое игроков, прессу, меня самого, а также атмосферу вокруг. Я не передумаю.
Лучше потом по второму кругу пост тренера в Барселоне занять, чем слова свои на ветер бросать.
Лучше потом по второму кругу пост тренера в Барселоне занять, чем слова свои на ветер бросать.
продолжай побеждать !
продолжай побеждать !