Евдокимов возглавил «Кубань»

Новым главным тренером «Кубани» стал Роберт Евдокимов. Контракт подписан до конца сезона 2025/2026.
Евдокимов ранее возглавлял «Алнас», «Союз-Газпром», КАМАЗ, «Газовик», «Тобол», «Ротор», «Нижний Новгород», «Кубань». До апреля 2024 года 54-летний специалист работал ассистентом в «Ахмате».
После 38 туров «Кубань» занимает 9-е место в таблице Первой лиги.
Не успел Евдокимов возглавить Кубань, а она уже поднялась на 10 сторочек !
Не успел Евдокимов возглавить Кубань, а она уже поднялась на 10 сторочек !