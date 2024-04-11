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Евдокимов возглавил «Кубань»

вчера, 12:41

Новым главным тренером «Кубани» стал Роберт Евдокимов. Контракт подписан до конца сезона 2025/2026.

Евдокимов ранее возглавлял «Алнас», «Союз-Газпром», КАМАЗ, «Газовик», «Тобол», «Ротор», «Нижний Новгород», «Кубань». До апреля 2024 года 54-летний специалист работал ассистентом в «Ахмате».

Евдокимов возглавил «Кубань»

После 38 туров «Кубань» занимает 9-е место в таблице Первой лиги.

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Все комментарии
Фата лист
Фата лист
вчера в 21:05
Он уже работал в Кубани один год, видимо решили вернуть то, что было...
Scorp689
Scorp689
вчера в 13:29
Пожелаем удачи Роберту. Неплохой специалист...
yphfy9z7ew7t
yphfy9z7ew7t
вчера в 13:17
УРА-А-А Кубань уже 9-я !!!
Не успел Евдокимов возглавить Кубань, а она уже поднялась на 10 сторочек !
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 12:55
Посмотрим, как бы на дежурство не заступил....)
shlomo
shlomo
вчера в 12:52
Помню его по работе в Газовике (Оренбург) ... звезд с неба не хватал, но игру ставил не плохую. Пожелаю ему удачи!
STVA 1
STVA 1
вчера в 12:52
Посмотрим что у него получится
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