Дюкову в течение года нужно подать заявку для избрания в исполком УЕФА

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вчера, 14:12

Президенту Российского футбольного союза ( РФС ) и члену исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций ( УЕФА ) необходимо подать заявку для переизбрания в орган не менее чем за два месяца до конгресса организации в 2025 году. Об этом сообщили в УЕФА со ссылкой на устав организации.

Кандидаты на должности в исполнительном комитете УЕФА должны быть предложены в письменной форме администрации УЕФА по крайней мере за два месяца до даты, установленной для открытия конгресса УЕФА . Исполнительный комитет может сократить этот срок, если того потребуют обстоятельства.

Дюкова избрали в исполком УЕФА в апреле 2021 года.

Конгресс организации в 2025-м пройдёт 3 апреля в Белграде.