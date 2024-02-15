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Дюкову в течение года нужно подать заявку для избрания в исполком УЕФА

вчера, 14:12

Президенту Российского футбольного союза (РФС) и члену исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александру Дюкову необходимо подать заявку для переизбрания в орган не менее чем за два месяца до конгресса организации в 2025 году. Об этом сообщили в УЕФА со ссылкой на устав организации.

Кандидаты на должности в исполнительном комитете УЕФА должны быть предложены в письменной форме администрации УЕФА по крайней мере за два месяца до даты, установленной для открытия конгресса УЕФА. Исполнительный комитет может сократить этот срок, если того потребуют обстоятельства.

Дюкова избрали в исполком УЕФА в апреле 2021 года.

Конгресс организации в 2025-м пройдёт 3 апреля в Белграде.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:00
Когда уж Чиферин ему дела передаст....тянут волынку...
112910415
112910415
вчера в 18:32
все вопросы зарешает, однозначно !
9z46nxyd48bv
9z46nxyd48bv
вчера в 15:14
Надо держаться, это ниточка для связи с тем футболом!
Вещий
Вещий
вчера в 14:53
А толку от того что он там в исполкоме.... только для проформы и для получения зарплаты...
Гость
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