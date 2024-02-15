Дюкову в течение года нужно подать заявку для избрания в исполком УЕФА

Президенту Российского футбольного союза (РФС) и члену исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александру Дюкову необходимо подать заявку для переизбрания в орган не менее чем за два месяца до конгресса организации в 2025 году. Об этом сообщили в УЕФА со ссылкой на устав организации.
Кандидаты на должности в исполнительном комитете УЕФА должны быть предложены в письменной форме администрации УЕФА по крайней мере за два месяца до даты, установленной для открытия конгресса УЕФА. Исполнительный комитет может сократить этот срок, если того потребуют обстоятельства.
Дюкова избрали в исполком УЕФА в апреле 2021 года.
Конгресс организации в 2025-м пройдёт 3 апреля в Белграде.