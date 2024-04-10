Услуги Курбана Бердыева предложили «Спартаку» в качестве замены Абаскалю

Бывший тренер «Рубина» и «Ростова» Курбан Бердыев может возглавить «Спартак».
По данным источника, кандидатуру 71-летнего специалиста предложили одному из членов совета директоров «красно-белых» в качестве замены Гильермо Абаскалю.
При этом в списке потенциальных кандидатов спортивного директора «Спартака» Томаша Амарала фамилия Бердыева не фигурирует.
Бердыев несколько лет назад мог возглавить Спартак, но тогда не договорились по финансовым причинам.
Бердыев хотел сам распоряжаться бюджетом, да ещё и агентские получать от контрактов игроков, тоесть откаты, но в Спартаке не захотели отдавать власть в руки тренеру бизнесмену.
Не знаю на каких условиях сейчас Бердыев хочет работать в Спартаке, но сейчас скорее ему откажут уже в профессиональном плане. Время Бердыева давно ушло и это пожалуй такой же абсурд, что и с кандидатурой Романцева.
Спартаку нужен опытный тренер, но не старый, с жёсткой рукой и с таким авторитетом, что бы не идти на поводу у спартаковской тусовки.
Бердыев несколько лет назад мог возглавить Спартак, но тогда не договорились по финансовым причинам.
Бердыев хотел сам распоряжаться бюджетом, да ещё и агентские получать от контрактов игроков, тоесть откаты, но в Спартаке не захотели отдавать власть в руки тренеру бизнесмену.
Не знаю на каких условиях сейчас Бердыев хочет работать в Спартаке, но сейчас скорее ему откажут уже в профессиональном плане. Время Бердыева давно ушло и это пожалуй такой же абсурд, что и с кандидатурой Романцева.
Спартаку нужен опытный тренер, но не старый, с жёсткой рукой и с таким авторитетом, что бы не идти на поводу у спартаковской тусовки.