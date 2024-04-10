Услуги Курбана Бердыева предложили «Спартаку» в качестве замены Абаскалю

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вчера, 17:38

Бывший тренер «Рубина» и «Ростова» может возглавить «Спартак».

По данным источника, кандидатуру 71-летнего специалиста предложили одному из членов совета директоров «красно-белых» в качестве замены .

При этом в списке потенциальных кандидатов спортивного директора «Спартака» фамилия Бердыева не фигурирует.