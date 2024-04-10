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Услуги Курбана Бердыева предложили «Спартаку» в качестве замены Абаскалю

вчера, 17:38

Бывший тренер «Рубина» и «Ростова» Курбан Бердыев может возглавить «Спартак».

По данным источника, кандидатуру 71-летнего специалиста предложили одному из членов совета директоров «красно-белых» в качестве замены Гильермо Абаскалю.

При этом в списке потенциальных кандидатов спортивного директора «Спартака» Томаша Амарала фамилия Бердыева не фигурирует.

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Все комментарии
ABir
ABir
сегодня в 01:37
Ну не на столько уж плохи дела в Спартаке, чтобы за Бердыева хвататься, как за спасительную соломину.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ vlad_viet_nam (раскрыть)
вчера в 23:09, ред.
Группа была проходная, и "Барселона" в любом случае выходила из неё. Что она в конечном итоге с успехом и сделала.
Но опять же, вспоминая тот матч, я говорю лишь о собственных ощущениях от него и ни в коем мере не претендую на истину в последней инстанции..
vlad_viet_nam
vlad_viet_nam ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 22:46
Юрий, расскажите, как вы пришли к заключению, что матч между Барселоной и Рубином был не нужен хозяевам и не имел турнирного значения
Поделитесь , на основания каких фактов сделали такие выводы?
Очень любопытно
vlad_viet_nam
vlad_viet_nam
вчера в 22:44
Уважаемые модераторы
Пользователь с ником
dikalot
Пишет в комментариях отъявленные гадости и оскорбления в мой адрес, а потом удаляет сообщения
Прошу принять меры
Есть предположение, что это наш уважаемый друг из солнечной армении
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 21:32, ред.
Смешно, ну да ладно. Пусть будет так. Кстати, тут вспомнили "знаменитый" матч "Рубина" с каталонским клубом, и поставили его результат в заслугу Бердыеву. А заслуги - то никакой и нет. Достаточно представить себе состояние "Барсы", к которой должен приехать никому не известный клуб из России. Матч этот по турнирной таблице был совершенно не нужен хозяевам, да и команда к ним приехала уж больно "знаменитая", завоевавшая массу титулов в Европе. Вот и отнеслась "Барселона" к матчу спустя рукава, катая мяч в своё удовольствие.
""Рубину" в такой ситуации, что называется, покатило. Так иногда бывает, что всё стало получаться, в том числе и контратаки, в результате которых и были забиты мячи.
Как говорится, раз в сто лет и палка стреляет. Поэтому лично я, учитывая все привходящие обстоятельства того матча, спокойно отнёсся к его результату.
s2n2mnud3r5z
s2n2mnud3r5z
вчера в 21:02
У нас футбольная лига или комната смеха? Как не уважали себя, так и не дошли до этого.
K_TS16_
K_TS16_ ответ ermak6848 (раскрыть)
вчера в 20:54
    K_TS16_
    K_TS16_ ответ Grizly88 (раскрыть)
    вчера в 20:53
    Антифутбол у Спартака. А у КББ был умный футбол. Спросите у Мауриньо.
    K_TS16_
    K_TS16_ ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 20:48
    Смешно... Ну да при полном преимуществе Барсы. А вы как хотели? При преимуществе Рубина?? В этом и гениальность КББ. А жертвами была не только Барса... Перечислять не буду. Так что умойтесь своим Сукрисом.
    K_TS16_
    K_TS16_
    вчера в 20:42
    Кроме Курбана Спартак никто не спасёт
    Capral
    Capral
    вчера в 20:14
    Байкал.

    А вот я вас читаю. А еще, я вам так скажу: если в Сибири не ходят на Киркорова- это не значит, что он плохой артист...
    Байкал-38
    Байкал-38 ответ sv_1969 (раскрыть)
    вчера в 20:08
    Этого пользователя не читаю, он мне просто не интересен, так, что ничего не могу сказать по этому поводу.
    sv_1969
    sv_1969 ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
    вчера в 20:06
    Давно так не ржал! Про Ленина сильно))
    sv_1969
    sv_1969 ответ Байкал-38 (раскрыть)
    вчера в 20:05
    Про Червя как грится все сказано давно! Я про него тогда приводил слова Светоча( Бышовца) : есть предел положительным человеческим качествам, но человеческой мерзости нет предела.
    А так согласен с Капралом: Все мы грешны!
    ssspartak
    ssspartak
    вчера в 19:58
    Бердыев он как Черчесов. Только Бердыев
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
    вчера в 19:48
    Бердыев ? Совсем рехнулись что ли ? Вы бы ещё Ленина из Мавзолея выписали ! По-моему, пора возвращаться Федуну . Новое руководство Спартака не катит ,от слова СОВСЕМ !!! Вместо Абаскаля нужно пригласить Лёшу Жамнова , а этих супер-пупер футболёров перевести на график - игра через день ,как в КХЛ . А то для этих миллионеров ,неделя - слишком жирно будет !!! ))
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 19:43, ред.
    По поводу Романцева сделаю пояснения. так как оппоненты не увидели рациональное зерно в посте (или же делают вид, что не понимают о чем шла речь), где было сделано предложение по Романцеву. Мну НИГДЕ не писал вернуть Олега Ивановича ТРЕНЕРОМ в Спартак!
    Вернуть в систему КБ клуба - ДА!
    Лично мне представляется отсутствие соответствующего менеджмента в клубной системе и Романцев как минимум подошёл бы на общее спортивное (Не финансово - хозяйственное) направление.

    Нужен человек, который будет разбираться в футболе, (тренерской работе, селекции и т.д.) который и подыщет тренера народной команде.
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    вчера в 19:38, ред.
    Ну про Бердыева это сказки для вновь начинающих болельщиков...Думаю , что руководство Спартака наврядли будут искать тренера из необьятных просторов России. У них все завязки и подвязки за рубежом и поэтому тренер будет от туда
    Capral
    Capral ответ Futurista (раскрыть)
    вчера в 19:31
    Да, он победил, при подавляющем преимуществе Барсы. Один шальной гол, с 50-ти метров и контра турка- вот и весь залог успеха. Но зато, как с ним В.Газзаев разобрался в Киеве, в той же группе, сделав одну замену и перевернув игру!!! И.Суркис, президент Динамо, назвал эту замену футбольным шедевром!
    Dima salev
    Dima salev
    вчера в 19:26
    В сегодняшний Спартак как раз подходит схеми Бердыева . Он умеет строить команду и сделать компактную оборону. Руководство Спартака последние годы потратили миллионы на иностранные тренера и ничего толку. Попробовать Бердыева хороший вариант, крайней случай, Спартак ничего не потеряет. Спартак будет занимат 5 или 6 той места как сейчас зато тренер за не большие деньги и без миллионов отпустних!
    Futurista
    Futurista ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 19:23
    С Барсой Курбан конечно круто разобрался...но его время уже прошло)...
    Capral
    Capral ответ Futurista (раскрыть)
    вчера в 19:18
    Как говорят, в Славном городе Одессе: таки, да, Маэстро, таки, да!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Grizly88
    Grizly88
    вчера в 19:16
    Антифутбол Бердыча
    Capral
    Capral
    вчера в 19:11
    По поводу того, что Романцев не отпустил на похороны Н.Старостина.
    Ну так вот, в начале 80-х, у игрока сборной СССР по хоккею И.Ларионова умер отец. Ларионов обратился к тогдашнему ст.тренеру сборной В.В.Тихонову с просьбой, дать ему возможность, отлучиться из команды на похороны отца. Тихонов в просьбе отказал, сославшись на плотный график сборной...

    Пусть каждый, сам, делает для себя выводы.
    Futurista
    Futurista
    вчера в 19:09
    a-league
    a-league ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 19:03, ред.
    А ничего, что Бердыева уже несколько месяцев в Махачкале нет ? И, как раз таки, до тех пор пока он там был, Махачкала возглавляла таблицу ?
    Сочи же, учитывая длительность его работы (5 матчей), вообще нет смысла притягивать за уши в этот сомнительный список т.н. "провалов"
    Байкал-38
    Байкал-38 ответ sv_1969 (раскрыть)
    вчера в 19:01, ред.
    Тут даже спорить смысла нет, тогда были результаты, а теперь популярность важнее.
    Ну, а Романцеву прилетела карма за то, что он в своё время обманом отжал Спартак у Николая Старостина и даже на его похороны не отпустил команду.
    А потом уже Червиченко решил воспользоваться погубным пристрастием Романцева.
    Романцев и до этого позволял себе вольности с алкоголем, а в последнее время попросту спился, чем и воспользовался парень из Ростова.
    Червиченко не просто закрывал глаза на вечно пьяного Романцева, но и способствовал его алкоголизму с определёнными целями.
    galem72
    galem72
    вчера в 18:58
    Если даже это и правда, хотя скрепному метарейтинга абсолютно нет никакого доверия, то агенты вправе предлагать услуги своих клиентов кому угодно. Вопрос в другом: нужен ли он Спартаку? Даже слабо интересующийся футболом обыватель, услышав рядом Бердыев и Спартак, сразу помотает головой. Его футбол давно прошёл и ему нечего делать в больших клубах.
    Capral
    Capral
    вчера в 18:52
    Байкал!

    Оставьте Романцева в покое. Вы не видели его на поле, в силу возраста. Вы не видели, как он благодарил пацанов подающих мячи. И конечно вы не видели, каким футбольным тактом и культурой отличался этот футболист в игре. Олег Иванович- приемник самого Бескова, можно сказать его ученик. А Спартак-90х, который построил Романцев и сейчас достоин Уважения. Он- один из Символов Спартака, и как игрок, и как тренер!!!

    Да, Романцев пьющий человек, однажды, пришел на ПК выпивший, было и такое... А кто из нас не грешил? Даже, несмотря на то, что однажды, у Романцева несложилось в ДИНАМО, меньше от этого, я его Уважать не стал.
    sv_1969
    sv_1969 ответ Байкал-38 (раскрыть)
    вчера в 18:52
    Ну если брать при нем и сейчас , то результаты говорят в пользу его! Как ни крути
    Гость
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