Абаскаль в «Спартаке» закончился. В клубе спор – есть новый кандидат, а Черчесова продвигает Лавров

Бомбят противоречивыми инсайдами, Гильермо готовится к «Сочи».
В «Спартаке» намечается новый раунд споров по сменщику Гильермо Абаскаля. И опять всё неочевидно – нет уверенности, что испанец дотянет до лета, нет уверенности в новом претенденте, пугают споры в выборе кандидата. Анализируем, что нового в вечном вопросе для «красно-белых».
Гильермо увольняли в перерыве дерби
Хотя в это сложно поверить. Прежде всего из-за стратегии действий нового руководства – оно успело приучить к нерасторопности. Да и генеральный директор клуба Олег Малышев говорил о доверии к Гильермо, отмечает самоотдачу тренерского штаба. Также сообщалось, что боссы уже несколько раз отыгрывали назад решение с отставкой – рокировка могла произойти и в мартовскую паузу.
Сейчас перспективы по-прежнему туманны. Хотя в перерыве дерби с «Динамо» появилась надежда на ясность. К 23-му туру у москвичей была ужасная статистика – 0 забитых мячей за 3 весенних матча чемпионата, уступили «Зениту» в Кубке, а единственная победа – над резервным составом «Оренбурга». И после первого тайма дерби появился инсайд, что руководство приняло окончательное решение уволить Абаскаля. Отмечалось, что точкой невозврата послужило поражение от петербуржцев, а исход матча с «Динамо» на отставку никак бы не повлиял. Объявления об отставке ожидали во вторник (сегодня) по итогам заседания совета директоров.
Но позже ситуация опять откатилась к базовым настройкам. Заседания, как выяснилось, и не будет, а испанский менеджер продолжит работать с командой как минимум до матча против «Сочи» — это подтвердили и в клубе.
Кандидатура от нового спортивного директора
Оперативно под инсайд об отставке Абаскаля появилась информация и о его сменщике. Сообщалось, что команду возглавит Паскаль Янсен. Это голландский тренер, который на протяжении трёх последних сезонов (до января 2024 года) возглавлял АЗ.
Кандидатуру Паскаля продвигает новый спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал. В имидж португальского функционера это вписывается – он начинал скаутом, поэтому обзавёлся широкой сетью связей. А фокус на поиске молодых талантов объясняет выбор его кандидатуры: голландский чемпионат – отличная почва для роста футболистов, Янсен за время работы в Эредивизи достаточно поработал с молодыми исполнителями. Вчера появилась информация, что менеджер уже прибыл в Москву и готовится к собеседованию.
Янсен в АЗ работал давно. Начинал в качестве ассистента, работал под началом сперва Джона ван ден Брома, затем – Арне Слота. Как только последний тайком перебрался в «Фейеноорд», Янсен стал полноценным главным тренером. Привёл команду к бронзовым медалям, потом держал в топ-5.
Вариант Матыцина – Ивич, у Черчесова неожиданный сторонник
С Янсеном ситуация тоже неясна – быстро появилось опровержение, что в Москве его нет, то есть даже предварительной договорённости (как у «Ливерпуля» с Аморимом) ждать не стоит. В любом случае при выборе нового наставника напрашивается конфликт интересов.
Амарала подписывали как специалиста, отлично знакомого с европейским рынком. Это должно помочь селекции – и для этого нужен тренер, который поддержит выбранный вектор. Янсен наработал соответствующее портфолио – под его руководством раскрылся Рейндерс, которого прошлым летом за 19 млн евро продали «Милану». Милош Керкез дорос до АПЛ (отдали «Борнмуту» за 17 млн евро), Йеспер Карлссон и Сэм Беукема усилили «Болонью». За время работы Янсена главным тренером АЗ – в топ-3 Эредивизи по доходам от трансферов. И в нынешнем составе продолжают делать разницу форвард Павлидис, защитники Сугавара, Пенетра, полузащитник Свен Миянс, вырос даже собственный воспитанник – вингер Майрон ван Бредероб.
Противники этого кандидата обращаются к неопытности голландца. Янсен – не именитый тренер, без громких регалий. В противовес Амаралу председатель совета директоров Александр Матыцын продвигает кандидатуру Владимира Ивича, который поднимал «Краснодар». В выборе тренера, по слухам, участвует даже министр иностранных дел РФ Сергей Лавров – он лоббирует Станислава Черчесова.
Хороший вариант – работа по конспектам «Челси» и «Тоттенхэма»
Год назад в таком же кошмарном состоянии были 2 топ-клуба АПЛ. «Челси» и «Тоттенхэм» не стали пороть горячку – и до окончания сезона назначили и.о. главного тренера. С теми же, кто вплотную займётся строительством долго идущего проекта, просто договорились заранее и дождались межсезонья. Это грамотный подход – топ-специалисты не пойдут в команду, когда ещё не закончился сезон. Потому что финальный отрезок в любом случае пройдёт на багаже предшественника – при этом результаты эти будут влиять на оценку их работы.
«Спартак» уже затянул с отставкой Абаскаля настолько, что теперь логичнее оставить его до окончания сезона. И последовать примеру более сильных. Поможет это и в процессе выбора. Сейчас к списку кандидатов серьёзные вопросы. Прежде всего – зачем было приводить Амарала, если клуб не собирается пользоваться его связями и рассматривает Черчесова с Ивичем. Томаш просто столкнётся с серьёзным сопротивлением, поскольку и тот, и другой – довольно авторитарные менеджеры со своим видением.
Вопрос сейчас даже не столько в выборе тренера, сколько в определении дальнейшего пути развития. Назначать не согласованного со спортивным директором тренера – топтаться на месте. А если в списке Черчесов и Ивич – уж легче дождаться Карпина, согласившись на все его условия. Он хотя бы показывает классную работу, продолжает расти – и при этом связан со «Спартаком».
1. Спартаковец
2. Уже работал главным тренером "Спартака". Значит большой опыт есть.
3. Как тренер значительно вырос за последнее время. Это видно и по работе со сборной России. И по работе с "Ростовом".
4. Отлично владеет испанским языком, значит без труда найдёт общий язык со спортивным директором "Спартака" Томашем Аморалом.
1. Спартаковец
2. Уже работал главным тренером "Спартака". Значит большой опыт есть.
3. Как тренер значительно вырос за последнее время. Это видно и по работе со сборной России. И по работе с "Ростовом".
4. Отлично владеет испанским языком, значит без труда найдёт общий язык со спортивным директором "Спартака" Томашем Аморалом.
Конкурс на лучшее продолжение стиха!))
Конкурс на лучшее продолжение стиха!))