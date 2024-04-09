Абаскаль в «Спартаке» закончился. В клубе спор – есть новый кандидат, а Черчесова продвигает Лавров

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сегодня, 12:56

Бомбят противоречивыми инсайдами, Гильермо готовится к «Сочи».

В «Спартаке» намечается новый раунд споров по сменщику Гильермо Абаскаля. И опять всё неочевидно – нет уверенности, что испанец дотянет до лета, нет уверенности в новом претенденте, пугают споры в выборе кандидата. Анализируем, что нового в вечном вопросе для «красно-белых».

Гильермо увольняли в перерыве дерби

Хотя в это сложно поверить. Прежде всего из-за стратегии действий нового руководства – оно успело приучить к нерасторопности. Да и генеральный директор клуба Олег Малышев говорил о доверии к Гильермо, отмечает самоотдачу тренерского штаба. Также сообщалось, что боссы уже несколько раз отыгрывали назад решение с отставкой – рокировка могла произойти и в мартовскую паузу.

Сейчас перспективы по-прежнему туманны. Хотя в перерыве дерби с «Динамо» появилась надежда на ясность. К 23-му туру у москвичей была ужасная статистика – 0 забитых мячей за 3 весенних матча чемпионата, уступили «Зениту» в Кубке, а единственная победа – над резервным составом «Оренбурга». И после первого тайма дерби появился инсайд, что руководство приняло окончательное решение уволить Абаскаля. Отмечалось, что точкой невозврата послужило поражение от петербуржцев, а исход матча с «Динамо» на отставку никак бы не повлиял. Объявления об отставке ожидали во вторник (сегодня) по итогам заседания совета директоров.

Но позже ситуация опять откатилась к базовым настройкам. Заседания, как выяснилось, и не будет, а испанский менеджер продолжит работать с командой как минимум до матча против «Сочи» — это подтвердили и в клубе.

Кандидатура от нового спортивного директора

Оперативно под инсайд об отставке Абаскаля появилась информация и о его сменщике. Сообщалось, что команду возглавит Паскаль Янсен. Это голландский тренер, который на протяжении трёх последних сезонов (до января 2024 года) возглавлял АЗ .

Кандидатуру Паскаля продвигает новый спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал. В имидж португальского функционера это вписывается – он начинал скаутом, поэтому обзавёлся широкой сетью связей. А фокус на поиске молодых талантов объясняет выбор его кандидатуры: голландский чемпионат – отличная почва для роста футболистов, Янсен за время работы в Эредивизи достаточно поработал с молодыми исполнителями. Вчера появилась информация, что менеджер уже прибыл в Москву и готовится к собеседованию.

Янсен в АЗ работал давно. Начинал в качестве ассистента, работал под началом сперва Джона ван ден Брома, затем – Арне Слота. Как только последний тайком перебрался в «Фейеноорд», Янсен стал полноценным главным тренером. Привёл команду к бронзовым медалям, потом держал в топ-5.

Вариант Матыцина – Ивич, у Черчесова неожиданный сторонник

С Янсеном ситуация тоже неясна – быстро появилось опровержение, что в Москве его нет, то есть даже предварительной договорённости (как у «Ливерпуля» с Аморимом) ждать не стоит. В любом случае при выборе нового наставника напрашивается конфликт интересов.

Амарала подписывали как специалиста, отлично знакомого с европейским рынком. Это должно помочь селекции – и для этого нужен тренер, который поддержит выбранный вектор. Янсен наработал соответствующее портфолио – под его руководством раскрылся Рейндерс, которого прошлым летом за 19 млн евро продали «Милану». Милош Керкез дорос до АПЛ (отдали «Борнмуту» за 17 млн евро), Йеспер Карлссон и Сэм Беукема усилили «Болонью». За время работы Янсена главным тренером АЗ – в топ-3 Эредивизи по доходам от трансферов. И в нынешнем составе продолжают делать разницу форвард Павлидис, защитники Сугавара, Пенетра, полузащитник Свен Миянс, вырос даже собственный воспитанник – вингер Майрон ван Бредероб.

Противники этого кандидата обращаются к неопытности голландца. Янсен – не именитый тренер, без громких регалий. В противовес Амаралу председатель совета директоров Александр Матыцын продвигает кандидатуру Владимира Ивича, который поднимал «Краснодар». В выборе тренера, по слухам, участвует даже министр иностранных дел РФ Сергей Лавров – он лоббирует Станислава Черчесова.

Хороший вариант – работа по конспектам «Челси» и «Тоттенхэма»

Год назад в таком же кошмарном состоянии были 2 топ-клуба АПЛ . «Челси» и «Тоттенхэм» не стали пороть горячку – и до окончания сезона назначили и.о. главного тренера. С теми же, кто вплотную займётся строительством долго идущего проекта, просто договорились заранее и дождались межсезонья. Это грамотный подход – топ-специалисты не пойдут в команду, когда ещё не закончился сезон. Потому что финальный отрезок в любом случае пройдёт на багаже предшественника – при этом результаты эти будут влиять на оценку их работы.

«Спартак» уже затянул с отставкой Абаскаля настолько, что теперь логичнее оставить его до окончания сезона. И последовать примеру более сильных. Поможет это и в процессе выбора. Сейчас к списку кандидатов серьёзные вопросы. Прежде всего – зачем было приводить Амарала, если клуб не собирается пользоваться его связями и рассматривает Черчесова с Ивичем. Томаш просто столкнётся с серьёзным сопротивлением, поскольку и тот, и другой – довольно авторитарные менеджеры со своим видением.

Вопрос сейчас даже не столько в выборе тренера, сколько в определении дальнейшего пути развития. Назначать не согласованного со спортивным директором тренера – топтаться на месте. А если в списке Черчесов и Ивич – уж легче дождаться Карпина, согласившись на все его условия. Он хотя бы показывает классную работу, продолжает расти – и при этом связан со «Спартаком».