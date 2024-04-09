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В «Спартаке» отреагировали на слухи об увольнении Абаскаля

вчера, 11:58

В «Спартаке» опровергли информацию о возможном увольнении главного тренера команды Гильермо Абаскаля.

Появившаяся в СМИ информация о смене тренера не соответствует действительности. Команда под руководством Гильермо Абаскаля готовится к следующему матчу.

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Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 11:54, ред.
Меня уже подташнивает на этих качелях если честно.

Руководство Спартака выглядит очень малодушным и слабохарактерным в данных обстоятельствах
ABir
ABir
вчера в 21:10
К сожалению очень многие, в том числе и спортивные, журналисты компенсируют отсутствие таланта вбрасыванием не проверенных сенсационных новостей. Жаль, что их нельзя привлечь за вранье и клевету.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 17:10
Это так отреагировали чтобы не травмировать легкоранимую психику рыжего!)
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 16:45
Слухи - не слухи.
pomor45
pomor45
вчера в 16:16
Пока дедушку лопатой не убьёт, не уволят.
albucid
albucid
вчера в 16:00
Руководство Спартака, как корова, ни мычит ни телится!
Giovanny
Giovanny
вчера в 14:59
Можно сказать, Лещук спас Абаскаля до следующего матча, а там, возможно, будет еще один Лещук.
Lbvfd
Lbvfd
вчера в 12:59
Что и требовалось доказать. О каком увольнении может быть речь, когда он обыграл Динамо. Вот в следующем туре проиграет Сочи и опять начнут увольнять.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 12:58
Надо запустить акцию "Руки прочь от Абаскаля"
Думаю все клубы поддержат.
Ну, а если его уволят, то надо равноценную замену ему найти.
qva8fd4rhs8u
qva8fd4rhs8u
вчера в 12:57
Просто отступные еще не собрали, надо немного подождать.
drug01
drug01
вчера в 12:49
Слава Богу он будет ещё готовить команду! Значит у него есть шанс войти в тройку.....
112910415
112910415
вчера в 12:39
-- Позвоните через пару часов !
Возможно, будет другой ответ ...
Интерес
Интерес
вчера в 12:28
Старт дан...секундомер запущен в тумане администрирования.
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