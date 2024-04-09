В «Спартаке» отреагировали на слухи об увольнении Абаскаля

В «Спартаке» опровергли информацию о возможном увольнении главного тренера команды Гильермо Абаскаля.
Появившаяся в СМИ информация о смене тренера не соответствует действительности. Команда под руководством Гильермо Абаскаля готовится к следующему матчу.
Руководство Спартака выглядит очень малодушным и слабохарактерным в данных обстоятельствах
Руководство Спартака выглядит очень малодушным и слабохарактерным в данных обстоятельствах
Думаю все клубы поддержат.
Ну, а если его уволят, то надо равноценную замену ему найти.
Думаю все клубы поддержат.
Ну, а если его уволят, то надо равноценную замену ему найти.
Возможно, будет другой ответ ...
Возможно, будет другой ответ ...