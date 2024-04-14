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Карпин — один из главных кандидатов на должность тренера «Спартака»

сегодня, 08:52

«Спартак» может отправить в отставку главного тренера клуба Гильермо Абаскаля.

По данным источника, одним из основных кандидатов на должность нового наставника московского клуба является рулевой «Ростова» и сборной России Валерий Карпин.

Также «Спартак» рассматривает вариант с назначением бывшего тренера «Краснодара» Владимира Ивича.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 14:44
Браво, Маэстро, Браво!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Можно, вот, так оригинально и без оскорблений ответить оппоненту. Это тоже- большое ИСКУССТВО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! А заодно, напомнить людям, еще один Шедевр- Незабываемого советского кино!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Futurista
Futurista ответ НарваФанат (раскрыть)
сегодня в 14:13
CHEНOV
CHEНOV
сегодня в 13:54
Лучшим тренером для Спартака будет Роман Широков. Пuздюлямu аведёт железную дисциплину. И поставит умную игру.
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 13:48
Мне видится логичным что раз наняли спортивного директора то и звать надо того кого он предложит, иначе не система а какая то чехарда получится. На основе этого решения вообще можно будет долгоиграющие выводы сделать на счёт всего руководства Спартака и перспектив команды на долгие годы вперёд. Если устроят чехарду значит вообще неадекваты и болеть за Спартак пока они у руля будет насилием над собой, если же сделают систему значит может быть всё ещё не так плохо как уже кажется
Attaccante
Attaccante
сегодня в 13:38
Что мне нравится в Ростове, это как они пытаются выходить из под прессинга со своей половины поля.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 13:32
Карпин ненавидит Спартак...
Зачем клубу этот человек?
НарваФанат
НарваФанат ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 13:26
Видимо Вы , мало знаете..
ТерSpark
ТерSpark
сегодня в 13:22
С чего взяли что Карпин нужен нам??? Ненадо ни Карпина,ни Черчесова. Оставьте Спартак в покое,кому не лень только обсуждают Спартак,вот что значит народная команда,без Спартака ни один день не проходит.
Сп62
Сп62 ответ shlomo2 (раскрыть)
сегодня в 12:54
Оригинально! +
Сп62
Сп62
сегодня в 12:52
В Москве Валера будет ближе к Прибалтике. А там вся его родня.
СлаваРоссиев
СлаваРоссиев
сегодня в 12:27
Валера зачем тебе это болото?
альсато
альсато
сегодня в 12:23
у меня есть вариант для Спартака-Роман Сергеевич Шаронов-МОЛОДОЙ и ПЕРСПЕКТИВНЫЙ!))))
K_TS16_
K_TS16_
сегодня в 12:12
Царя берите!!!
K_TS16_
K_TS16_
сегодня в 12:10
НЕ ТРОГАЙТЕ ВАЛЕРУ
True Story
True Story
сегодня в 11:57
Зачем Валере наступать на одни и те же грабли в третий раз? Тем более в Спартаке есть мудрый Абаскаль, которому советует сам Бог!
ermak6848
ermak6848
сегодня в 11:50
Возможно, что В Карпину этот клуб " по барабану.."
У Карпина есть фк РОСТОВ + сборная России по футболу. вполне предостаточно ответственности
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 11:48, ред.
Сколько бы мы здесь не спорили и не писали , а ЛУКОЙЛ все равно приведет иностранца. Они там с ними и все , что российское для них не приемлемо...и будут гробить спартак до конца пока не определят его в пердив. Там же меньше будет расходов на содержание комнды
Capral
Capral
сегодня в 11:47, ред.
Футбол Карпина в Ростове дает неплохие результаты, но по-своему, выглядит очень примитивным. Давление на соперника, прессинг, навесы, забросы. Оно и понятно, с тем составом, что имеется в наличии у Карпина- в другой футбол играть сложно или даже невозможно. Но в Ростове есть несколько креативных думающих игроков, которые, несколько разбавляют силовой футбол своими нестандартными идеями, плюс ко всему, появился технарь из Ирана, как изюминка, в мало интересном российском футболе.

Но всё это в Ростове. А вот футбол Спартака, исторически требует иного подхода. Я не представляю себе силовой Спартак, с прессингом и навесами. В таком случае, лучше уже было Курбана пригласить. Мало верится, чтобы в Спартаке, Карпин поменял своё футбольное решение и стал другим. Он не тот тренер, способный на импровизацию тренерских идей. Да и как человек, Карпин очень своеобразный и непростой... Вобщем, не очень я верю в этот переход, но если, всёже, он состоится- посмотреть будет интересно. Одного боюсь и не хочу- очередных эксперементов, в таком клубе как Спартак!!!
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 11:26
Дайте Семака и газпром в аренду...
Futurista
Futurista
сегодня в 11:23, ред.
Опрос: Назови лучшую кандидатуру на место главного тренера Спартака.
Только без троллинга и без шуток)...
P.S. Я не знаю такого тренера...
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 11:11
Да не приведи Господь в Спртак эту истеричку !!!!
kazakoff
kazakoff
сегодня в 10:41
Не нужна Валере такая нервотрёпка, он планомерно и методично ведёт Ростов, раскрывает футболистов
pnhrphbfktu3
pnhrphbfktu3
сегодня в 10:38
Осталось только уговорить Валеру.
shlomo2
shlomo2 ответ lotsman (раскрыть)
сегодня в 10:32
Спартаку нужен такой тренер как Сталин: не выиграли золото, значит поехали его добывать..... :)
Trogl Troglovic
Trogl Troglovic
сегодня в 10:29
Ему и в Ростове нормально
drug01
drug01
сегодня в 10:26
А как же Черчесов? Который маячит на всех у виду? Пожалуй Карпин не пойдёт!!!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 10:11
Массимо Карреру надо звать....
adekvat
adekvat ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 10:08
Это же лучший тренер, он со сборной даже Кубу выигрывал.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 10:04
Емли отбросить все "но", то Карпин наверное сейчас самый оптимальный тренер для Спартака.
Но опять же при его приходе не стоит повторять ошибки прошлого.
Не стоит сразу ждать, что Карпин сразу станет мессией и сделает Спартак чемпионом в первый же сезон.
Прежде всего надо будет набраться терпения и на следующий сезон смотреть как на переходящий, на строительство фундамента на будущее.
Карпину придётся не просто тренировать, ему придётся чистить команду от всего того, что напокупали.
Но опять же слово за Карпиным, захочет ли он окунуться опять в этот чан.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 10:02
Пусть Карпин 3 команды тренирует....Спартак,Ростов,Сборную.....пока...
Потом может ещё кого....
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