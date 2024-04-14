Карпин — один из главных кандидатов на должность тренера «Спартака»

«Спартак» может отправить в отставку главного тренера клуба Гильермо Абаскаля.
По данным источника, одним из основных кандидатов на должность нового наставника московского клуба является рулевой «Ростова» и сборной России Валерий Карпин.
Также «Спартак» рассматривает вариант с назначением бывшего тренера «Краснодара» Владимира Ивича.
Но всё это в Ростове. А вот футбол Спартака, исторически требует иного подхода. Я не представляю себе силовой Спартак, с прессингом и навесами. В таком случае, лучше уже было Курбана пригласить. Мало верится, чтобы в Спартаке, Карпин поменял своё футбольное решение и стал другим. Он не тот тренер, способный на импровизацию тренерских идей. Да и как человек, Карпин очень своеобразный и непростой... Вобщем, не очень я верю в этот переход, но если, всёже, он состоится- посмотреть будет интересно. Одного боюсь и не хочу- очередных эксперементов, в таком клубе как Спартак!!!
Но всё это в Ростове. А вот футбол Спартака, исторически требует иного подхода. Я не представляю себе силовой Спартак, с прессингом и навесами. В таком случае, лучше уже было Курбана пригласить. Мало верится, чтобы в Спартаке, Карпин поменял своё футбольное решение и стал другим. Он не тот тренер, способный на импровизацию тренерских идей. Да и как человек, Карпин очень своеобразный и непростой... Вобщем, не очень я верю в этот переход, но если, всёже, он состоится- посмотреть будет интересно. Одного боюсь и не хочу- очередных эксперементов, в таком клубе как Спартак!!!