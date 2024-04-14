Капелло: «Абаскаля уволили? Я впервые слышу это имя»

Бывший главный тренер сборной России прокомментировал увольнение из «Спартака»:

Я впервые слышу это имя, какой-то не очень известный специалист. Могу сказать, что в России способен работать далеко не каждый тренер. Можно вспомнить , который является превосходным наставником, но в России его карьера не сложилась.