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Капелло: «Абаскаля уволили? Я впервые слышу это имя»

вчера, 16:22

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло прокомментировал увольнение Гильермо Абаскаля из «Спартака»:

Я впервые слышу это имя, какой-то не очень известный специалист. Могу сказать, что в России способен работать далеко не каждый тренер. Можно вспомнить Уная Эмери, который является превосходным наставником, но в России его карьера не сложилась.

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Шуnя771
Шуnя771
вчера в 23:51
Фабио Капелло: "Могу сказать, что в России способен работать далеко не каждый тренер"

1866 года Фёдор Иванович Тютчев написал ставшее знаменитым четверостишие:

Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать –
В Россию можно только верить!
ABir
ABir
вчера в 18:48
Сложно: и не у всех иностранцев получается, и не у всех россиян. А в какой стране у всех, кто не придет, все получается?
112910415
112910415
вчера в 18:21
сложно у нас, факт !
Futurista
Futurista
вчера в 17:05
Как сказал один отбитый боксёр: "Не только лишь все"))...
vlad_viet_nam
vlad_viet_nam
вчера в 16:37
Зато каждый второй ноунейм может поиметь здесь солидную неустойку с московских денежных мешков
STVA 1
STVA 1
вчера в 16:30
Фабио смог за большую зарплату!
Гость
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