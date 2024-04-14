Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло прокомментировал увольнение Гильермо Абаскаля из «Спартака»:
Я впервые слышу это имя, какой-то не очень известный специалист. Могу сказать, что в России способен работать далеко не каждый тренер. Можно вспомнить Уная Эмери, который является превосходным наставником, но в России его карьера не сложилась.
1866 года Фёдор Иванович Тютчев написал ставшее знаменитым четверостишие:
Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать –
В Россию можно только верить!
1866 года Фёдор Иванович Тютчев написал ставшее знаменитым четверостишие:
Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать –
В Россию можно только верить!