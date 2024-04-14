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Почеттино: «Представьте, если бы мы играли в еврокубках»

сегодня, 11:50

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино рассказал, что было бы с командой, если бы они выступали в еврокубках в нынешнем сезоне:

Представьте, если бы мы играли в еврокубках в этом сезоне, со всеми нашими травмами. Боже мой! С составом, в котором всегда не хватает по 8-10 игроков. Если бы у нас было больше игр, нам было бы трудно.

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Все комментарии
Incredulous
Incredulous
сегодня в 15:28
Элитному тренеру не нужны еврокубки
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 13:53, ред.
Почеттино: «Представьте, если бы мы играли в еврокубках»
Семак : "Да покрошили бы всех....в пыль"
vlad_viet_nam
vlad_viet_nam
сегодня в 13:21
Набрали всякого шлака в команду , теперь расхлебывайте
Всегда симпатизировал Челси, но только не сейчас
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 13:02
Понабрали игроков, дорогих, которые только делают, что лечатся…столько травм, как в последние 3 года в Челси не было никогда.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 12:06
Не верится, что при Початке Челси дойдет до еврокубков
Гость
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