Почеттино: «Представьте, если бы мы играли в еврокубках»

Главный тренер «Челси» рассказал, что было бы с командой, если бы они выступали в еврокубках в нынешнем сезоне:

Представьте, если бы мы играли в еврокубках в этом сезоне, со всеми нашими травмами. Боже мой! С составом, в котором всегда не хватает по 8-10 игроков. Если бы у нас было больше игр, нам было бы трудно.