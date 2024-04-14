Абаскаль узнал об увольнении на сегодняшней тренировке

«Спартак» объявил об отставке Гильермо Абаскаля с должности главного тренера клуба.
По данным источника, испанский специалист узнал об увольнении на сегодняшней тренировке команды.
За разрыв контракта «Спартак» должен будет заплатить Абаскалю неустойку.
Такая судьба в случае неудач уготована и для более именитых наставников, чем он. Испытывать её - тренерская доля.
Будем следить за его дальнейшей работой. Если она, конечно, предоставится.
Такая судьба в случае неудач уготована и для более именитых наставников, чем он. Испытывать её - тренерская доля.
Будем следить за его дальнейшей работой. Если она, конечно, предоставится.