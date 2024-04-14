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Абаскаль узнал об увольнении на сегодняшней тренировке

вчера, 16:28

«Спартак» объявил об отставке Гильермо Абаскаля с должности главного тренера клуба.

По данным источника, испанский специалист узнал об увольнении на сегодняшней тренировке команды.

За разрыв контракта «Спартак» должен будет заплатить Абаскалю неустойку.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Остапчук 67 (раскрыть)
вчера в 21:48
Альфонс - мужчина, живущий на содержании у женщин. Красивое слово, которое вам, очевидно, понравилось. Да не очевидно...
lotsman
lotsman ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 21:37
Мы не будем страдать и ныть
Поважнее у нас есть дела.
Сп62
Сп62 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 21:05
Это у Шекспира - быть или не быть,
А у нас - была не была...
Новая песня.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 20:51
Абаскаль, в чём я уверен, предполагал, что этим всё и закончится в случае очередной неудачи после "последнего китайского" предупреждения. Но всё равно надеялся, что ему предоставят ещё один шанс. Терпение руководства клуба небеспредельно, и его можно понять.
Такая судьба в случае неудач уготована и для более именитых наставников, чем он. Испытывать её - тренерская доля.
Будем следить за его дальнейшей работой. Если она, конечно, предоставится.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 19:25
Так тебе и надо, альфонс...
ABir
ABir
вчера в 18:50
Интересно, кто объявил, или по громкой связи известили.
112910415
112910415
вчера в 18:20
ну, хотя бы узнал ...
lotsman
lotsman ответ Валерыч (раскрыть)
вчера в 18:15
А дальше что? После праздника, обычно, наступает похмелье. Как доигрывать чемпионат будете? Как нибудь?
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 17:31
С начала именины... , а потом возьмите шляпу вашу и пальто....
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 17:24
Надеюсь ему удалось сдержать слёзы, слёзы радости что развёл спартаковских боссов как лошков
Валерыч
Валерыч
вчера в 17:17
УРА!!!! Наконец-то, избавились от рыжего клоуна!
Сегодня настоящий праздник у спартаковских болельщиков.
True Story
True Story
вчера в 16:53
Между прочим Абаскаль всего пару месяцев назад принес Спартаку крутой трофей - Зимний кубок РПЛ! И теперь его вот так бесцеремонно выгоняют.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 16:51
То есть для него это еще и неожиданность?
Василий 50
Василий 50
вчера в 16:50
Ну наконец-то это произошло...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 16:44
Однако размер неустойки сильно порадовал и успокоил рыжего клоуна. Пару лет можно теперь спокойно искать новых.......!
SHMEL
SHMEL
вчера в 16:32
Сначала приглашают не пойми кого, потом выгоняют, и так практически из года в год...
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