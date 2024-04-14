«Спартак» объявил об отставке Гильермо Абаскаля

Пресс-служба «Спартака» объявила об отставке Гильермо Абаскаля с должности главного тренера клуба.
В заявлении говорится:
Руководство «красно-белых» приняло решение об увольнении Гильермо Абаскаля с поста главного тренера «Спартака».
Абаскаль работал в «Спартаке» с лета 2022 года. Вчера москвичи проиграли последней команде РПЛ «Сочи» со счетом 0:1.
теперь и Зиньковский перестанет идти в обводку с опущенной головой, а Хлусевич раз за разом на скорости прорыаать фланги.. Соболев бросит свой арабский бизнес в Эмиратах и тогда начнется новая футбольная жизнь без проклятого Абаскаля. Или еще нет?!
теперь и Зиньковский перестанет идти в обводку с опущенной головой, а Хлусевич раз за разом на скорости прорыаать фланги.. Соболев бросит свой арабский бизнес в Эмиратах и тогда начнется новая футбольная жизнь без проклятого Абаскаля. Или еще нет?!