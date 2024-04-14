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«Спартак» объявил об отставке Гильермо Абаскаля

вчера, 16:01

Пресс-служба «Спартака» объявила об отставке Гильермо Абаскаля с должности главного тренера клуба.

В заявлении говорится:

Руководство «красно-белых» приняло решение об увольнении Гильермо Абаскаля с поста главного тренера «Спартака».

Абаскаль работал в «Спартаке» с лета 2022 года. Вчера москвичи проиграли последней команде РПЛ «Сочи» со счетом 0:1.

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ СлаваРоссиев (раскрыть)
вчера в 20:34
Я бы с большим удовольствием подставил бы свою пятую точку за такую компенсацию ! )))
СлаваРоссиев
СлаваРоссиев
вчера в 20:18
Так себе работа тренером, в любой момент могут дать пендаля...
Интерес
Интерес
вчера в 20:16
"Спартак" продолжает существовать в состоянии турбулентности.
Александр Апалько
Александр Апалько
вчера в 18:38
Как всё-таки как отсутствие одного сильного игрока может влиять на всю игру команды.Квинси,Квинси...Как же ты подвёл команду и в частности Абаскаля...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 18:36
Понять руководство "Спартака" можно. Ждали - ждали, терпели - терпели, надеялись - надеялись, что ситуация выправится и команда станет конкурентоспособной, и не дождались.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 18:35
говорят, глава мида Лавров хочет видит Черчесова у руля СМ)))) Если получится, наступит диктатура Усатого 1 Блестящего.
теперь и Зиньковский перестанет идти в обводку с опущенной головой, а Хлусевич раз за разом на скорости прорыаать фланги.. Соболев бросит свой арабский бизнес в Эмиратах и тогда начнется новая футбольная жизнь без проклятого Абаскаля. Или еще нет?!
xajaks
xajaks
вчера в 18:32
Искренние поздравления всем мясным с долгождвнным событием
Шуnя771
Шуnя771 ответ kinderpingui (раскрыть)
вчера в 18:30
"Бриллиантовая рука"...
"Будите у нас на Колыме...
Нет! Уж лучше вы к нам..."!)))
112910415
112910415
вчера в 18:28
задержались малость с решением
kinderpingui
kinderpingui ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 18:23
байки ходят, что он метит на место галактионова в локо, так вот, если уж по честному, то лучше уж вам)
Amellus Amellus
Amellus Amellus ответ Attaccante (раскрыть)
вчера в 17:44
Его вообще не х.р было приглашать.
Шуnя771
Шуnя771 ответ kinderpingui (раскрыть)
вчера в 17:35
Мил Человек!
Вот скажи, что тебе плохого сделали спартачи?)
Разве можно так безжалостно и тонко?!))
Александр Апалько
Александр Апалько
вчера в 17:27
Нужен сильный отечественный жёсткий тренер.Хватит уже зарубежных,от них всё равно нет толка.Можно даже Юрана попробовать,думаю,он не хуже Семака будет.
kinderpingui
kinderpingui
вчера в 17:24
надеюсь черчесов возглавит
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 17:17, ред.
Чего? Да ладно? Какие то маленькие яички всё таки нащупались под микроскопом у руководства Спартака. Уже как то и не ждал никто от них такого мужественного и решительного шага. Сенсация можно сказать, лёд тронулся! Слова "Абаскаль" и "работал" в одном предложении выглядят нелепо.
Attaccante
Attaccante ответ Beriner (раскрыть)
вчера в 17:11
Чего??? Он второй сезон в команде работал. Увольнять надо было ещё в конце прошлого чемпионата.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:10
Гонят на рыжего все, а он все-таки брал зимний кубок винлайн!!! Это почти как ЛЧ))
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 17:03
Ура! Ура! Ура!
Нет, это не тренер был, вообще совсем не тренер.
Рыжих больше не брать, или на пороге перекрашивать!
ermak6848
ermak6848
вчера в 16:37
Ну вот и свершилось..
Болельщики фк " СПАРТАК " " гудят " как пчелиный улей Кто следующий!?
Beriner
Beriner
вчера в 16:34
Не дают трненерам поработать хотя бы полный сезон.
vlad_viet_nam
vlad_viet_nam
вчера в 16:31
Надеюсь, следующим будет усатый чабан или Валера
Хоть посмеемся во время пресс-конференций как следует
True Story
True Story
вчера в 16:30
Это заговор против Спартака! Абаскаль умело сохранял клуб в первой шестерке, великолепно обыграли Динамо, даже и от Сочи всего лишь один пропустили. Но мутные схемы и интриги в руководстве перевесили тренерский гений Абаскаля, он ушел гордо с высоко поднятой головой, весь хейт приняв на себя. Не дорос еще Спартак до великой мысли и тактики мудрого коуча.
sv_1969
sv_1969 ответ Vadik (раскрыть)
вчера в 16:23
Только не думаю что на долго он проснулся
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 16:21
Печальная новость прешла из стана Спартака.
На кого же ты нас покинул Абаскаль?
Надо найти теперь не менее достойную кандидатуру величайшему тренеру.
Абаскалю в ближайшие годы не найти такую лафу.
Persenchik
Persenchik
вчера в 16:16
Очередное нелепое решение. Хоть самого Траппатони с пенсии пригласите, ничего у Вас не получится. 🙈🤔😊
седой63
седой63
вчера в 16:11
Давно пора, а то Спартак никакой.
Vadik
Vadik
вчера в 16:11
Видимо нужно было проиграть аутсайдеру, чтобы у руководства Спартака мозг включился!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 16:10
сперва Эшуорта убрали. теперь испанца.
С неустойкой конечно, полетит в родные Пиренеи.
хорошо что успел в Москве женится, есть приятные воспоминания.
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 16:09
УРА! Искренне поздравляю фанатов Спартака с этим грандиозным событием и величайшим праздником. Зовите Черчесова)) Шутка. Надеюсь увидеть гениального зарубежного специалиста
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 16:07
свершилось!
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