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«Астон Вилла» выиграла у «Арсенала» в матче Премьер-Лиги

вчера, 20:28
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)0 : 2Логотип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)Астон ВиллаМатч завершен

«Арсенал» проиграл «Астон Вилле» в 33-м туре АПЛ (0:2).

Леон Бэйли открыл счет на 84-й минуте, а на 87-й отличился Олли Уоткинс.

После поединка «канониры» идут на 2-м месте (71 пункт), «львы» находятся на 4-й строчке (63 балла).

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Все комментарии
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Астон Вилла хочет в ЛЧ
BAYERN19000
BAYERN19000 ответ Karkaz (раскрыть)
вчера в 22:55
Хоть являюсь болелой Баварии, но слишком громкие слова, с Тухелем Бавария может и вылететь, может и выиграть ЛЧ как Ди Маттео, но надеюсь на хороший успех в ЛЧ. Mia San Mia!
Karkaz
Karkaz
вчера в 22:42
Ну что, Тоттенхэм говорите в четвёрке будет?) Уверен и Бавария, при всех своих проблемах, вынесет такой Арсенал!
матос
матос
вчера в 22:31
Виллу с победой , заслуженно.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 22:16
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 22:04
    Пословица, чувствуется, немецкая - Баден-Вюртенбергская.
    usk
    usk
    вчера в 21:49
    В АПЛ играют 18 команд а чемпионом становится только Манчестер Сити
    Predator94
    Predator94
    вчера в 21:45
    Самый лучший график остался у сити. Сити не проиграет ни одну игру. У ливера тоже график спокойнее, но у сити легче команды. У арсенала сложнее - там и челси, мю, тоттенхэм, да и эвертон не слабак . Короче, поздравляю сити. Очень не заслуженно. Весь сезон барахлили, но опыт и сила команды дают знать! Жаль, что Клопп не законяит чемпионством сезон. Кубок лиги последний кубок Клопаа.
    dq2mvcj3rk7e
    dq2mvcj3rk7e
    вчера в 21:42
    Лига Чемпионов дорого обходится Арсеналу.
    Predator94
    Predator94
    вчера в 21:41
    Ливерпуль и арсенал синхроно подарили чемпионство мс. Сити ни за что теперь не отдаст 1 место
    Рой Макай
    Рой Макай
    вчера в 21:37
    Арсенал 2ы
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
    вчера в 21:21
    Я даже не очень огорчён, от тренеришки не обидно)) А нежелание Доминатора снова делать ротацию уже подбешивает) Прошлый сезон слил одним составом, решил и этот одним составом слить) Доминатор запрещает упоминать слово "ротация" в своём присутствии, видимо))
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 21:20
    Все участники ЛЧ берегут силенки...
    Capral
    Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    вчера в 21:18
    Как тебе, твой любимый Клопп?
    А как тебе Личка, которого ты требовал переподписать, пока Зенит не увёл? А ведь я тебе говорил- не ставь в пример своего друга по Соккеру- он случайный человек в футболе. Вот и получается, как в известной пословице: с кем поведешься- от того и забеременеешь...
    Grizly88
    Grizly88
    вчера в 21:17
    Наверное сказалось усталость в матче лч , Сити повезло что с Лутонам играли, ноги ватные были у игроков Арсенала
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 21:15
    Суперкомпьютер, твой выход!)))
    Grizly88
    Grizly88
    вчера в 21:12
    Хороший день для Сити
    AgamagA_______
    AgamagA_______
    вчера в 21:11
    Какой клуб из Манчестера станет чемпионом, будет известно только в 38-м туре.
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Elliada_ (раскрыть)
    вчера в 20:59, ред.
    Дортмунду в прошлом сезоне, до последнего матча, надо было сперва свои головы об угол почесать..., тогда Баварии и кланяться никому бы не пришлось.
    Dauletbek
    Dauletbek
    вчера в 20:58
    Не знаю, как Арсенал играл 1 тайм, я смотрел со второго тайма и видел самоотверженную игру Виллы, даже удивился, как так, кому нужно 1 место, ещё игра дома...
    sv_1969
    sv_1969
    вчера в 20:58
    У Сити или у Пепа сегодня днюха что ли? Или как объяснить что Ливерпуль с Арсеналом на пару преподнесли им такой шикарный подарок , проиграв домашние матчи , в которых были обязаны побеждать ! Учитывая турнирную таблицу , на данный момент Сити становятся небольшим фаворитом в чемпионской гонке! Ну а АВ одержали важную победу и опережают Шпоры на одну победу! Хотя у Шпор игра в запасе , но учитывая их нынешнее состояние , им эту игру ещё надо выиграть! Болел АВ с Победой!
    Capral
    Capral ответ Elliada_ (раскрыть)
    вчера в 20:55
    Да, полностью с тобой согласен, отрицать глупо.
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    вчера в 20:53
    плохая новость из Италии.
    матч Удинезе - Рома при счете 1-1 приостановлен.
    защитник римлян потерян сознание, его унесли на носилках. пока это все.
    здоровья защитнику! надеюсь, у него все будет в порядке.
    Elliada_
    Elliada_ ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 20:53
    Пусть Бавария поклонится Дортмунду за чемпионство в прошлом сезоне
    Dauletbek
    Dauletbek
    вчера в 20:52
    Теперь, похоже всё в руках самого Сити...
    Capral
    Capral ответ Elliada_ (раскрыть)
    вчера в 20:51
    Эта новость интересна только тебе. Чемпионство это давно известно. Пусть поклонятся Баварии за своё чемпионство.
    Nazi
    Nazi
    вчера в 20:49
    тренеришка сделал доминатора.. Достойныe друг-друга недотренеры Арсенала :)
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 20:49
    Лидерам сегодня не повезло,дали по носу.
    Вещий
    Вещий
    вчера в 20:48
    Эмери сделал неприятный сюрприз для бывшей ... Арсенал оступился вслед за Ливером..... идеальные выходные для синей части Манчестера
    Dauletbek
    Dauletbek
    вчера в 20:47
    До результата этого матча, я думал, что Арсенал может справится с Баварией, теперь большие сомнения
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