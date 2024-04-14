«Астон Вилла» выиграла у «Арсенала» в матче Премьер-Лиги

«Арсенал» проиграл «Астон Вилле» в 33-м туре АПЛ (0:2).
Леон Бэйли открыл счет на 84-й минуте, а на 87-й отличился Олли Уоткинс.
После поединка «канониры» идут на 2-м месте (71 пункт), «львы» находятся на 4-й строчке (63 балла).
|Арсенал0 : 2Астон Вилла
|Матч завершен
«Арсенал» проиграл «Астон Вилле» в 33-м туре АПЛ (0:2).
Леон Бэйли открыл счет на 84-й минуте, а на 87-й отличился Олли Уоткинс.
После поединка «канониры» идут на 2-м месте (71 пункт), «львы» находятся на 4-й строчке (63 балла).
Сказывается упадок сил и общих ресурсов у Арсенала что-либо противопоставить МС в чемпионской гонке. Артета и Ко сливаются на финише, как и в прошлом году.
Думаю Бавария, которой в БЛ уже ничё не надо, окончательно прикончит Лондон в ЛЧ, ибо к этому всё идёт.
Сказывается упадок сил и общих ресурсов у Арсенала что-либо противопоставить МС в чемпионской гонке. Артета и Ко сливаются на финише, как и в прошлом году.
Думаю Бавария, которой в БЛ уже ничё не надо, окончательно прикончит Лондон в ЛЧ, ибо к этому всё идёт.
К чему в январе -феврале по 5-0 всех выносить подряд, если потом в самых важных матчах один гол родить не можете?
Зинченко - куча потерь, мало полезных лействий. Как по мне, худший у Арсенала. Чего его держали до конца матча, не знаю.
В целом Арсенал тянул время, не торопился, играл вальяжно. Я этого вообще не пойму. У вас несколько шагов до чемпионства, а вы в ваднейшем матче пешком идете ауты вбрасывать, угловые подавать. Откидывайте мяч, когда соперник его разводит. Все это можно делать, если вы ведете в счете.
Есть ощущение, что Арсенал на ничью играл. Лишь бы не проиграть. Трусость снова?
Нельзя же каждый год в решающих матчах терять очки.
К чему в январе -феврале по 5-0 всех выносить подряд, если потом в самых важных матчах один гол родить не можете?
Зинченко - куча потерь, мало полезных лействий. Как по мне, худший у Арсенала. Чего его держали до конца матча, не знаю.
В целом Арсенал тянул время, не торопился, играл вальяжно. Я этого вообще не пойму. У вас несколько шагов до чемпионства, а вы в ваднейшем матче пешком идете ауты вбрасывать, угловые подавать. Откидывайте мяч, когда соперник его разводит. Все это можно делать, если вы ведете в счете.
Есть ощущение, что Арсенал на ничью играл. Лишь бы не проиграть. Трусость снова?
Нельзя же каждый год в решающих матчах терять очки.