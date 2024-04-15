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ГлавнаяНовостиПротоколыФранция. Лига 1 2023/2024

«Лион» одолел «Брест», в матче 7 голов

сегодня, 00:11
ЛионЛоготип футбольный клуб Лион4 : 3Логотип футбольный клуб БрестБрестМатч завершен

«Лион» обыграл «Брест» в поединке 29-го тура Лиги 1 (4:3).

Корентен Толиссо вывел хозяев поля вперед на 18-й минуте. На 60-й Стив Мунье сравнял счет, Ромен Дель Кастильо отличился дублем за гостевую команду (64-я и 67-я). Александр Ляказетт сократил отставание в счете на 70-й, а Николас Тальяфико на 79-й вернул равенство на табло. На 90+16-й победный гол с пенальти забил Эйнсли Мэйтленд-Найлз.

На 86-й минуте у каждой из команд произошло удаление за две желтые карточки: Николас Тальяфико у хозяев поля, Пьер Лис-Мелу у гостей.

После матча «Лион» идет на 7-м месте (41 пункт), «Брест» находится на 2-й строчке (53 балла).

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Все комментарии
ОПС
ОПС
сегодня в 03:48
Обалдеть! На 16-й дополнительной минуте да еще с пенальти. Матч, видать, горячий был.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 03:25
Лион разошелся, теперь не остановить.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 02:53
У нас вчера Балтика с Ахматом на двоих больше накидала...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 00:37
Столкновение тренерских идей, стилей, подходов к развитию клуба ==здесь все это про французский футбол.
и Лион с Брестом выдали невероятно яркую драматичную игру с огромным количеством ударов по воротам.
На двоих нанесли 38 ударов, из которых 15 в створ!
Двойное удаление на последних минутах!
Накал страстей!
Лион повел в счете в первом тайме, но по ходу второго тайма проиграывал 1-3, когда за 7 минут пропустили трижды.
Но это их не сломила, быстро отыграли и сравняли счет.
Ну а доб.время получили пенальти.
и точно исполнил один из львов Мэйтленд-Найлс.
4-3 французская феерия в мегашоу! Такие матчи украшение футбола!
немного жаль Брест, симпатичная команда, но простецкая.
Монако видит привычно в ЛЧ.
la-respect0
la-respect0 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 00:34
Я бы с огромным удовольствием понаблюдал за гонкой за чемпионство между Марселем и Лионом , но , тут я просыпаюсь и понимаю, что обо76ся...ну какой там борьба за чемпионство?))У Лиона чехорда в управлении, владельцу вообще плевать на клуб ... печально все это .
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:19, ред.
С победой Олимпик Лион и всех болельщиков этого клуба!!! Вспомните, где была эта команда в первой половине сезона и как они вообще играли. Этот тренер и эти ребята, сумели выдержать это всё, и вернулись. Сегодняшний матч показывает то, что в следующем сезоне Лион будет бороться за чемпионство. Такой камбэк (или ремонтада) стоит очень дорого, тем более, когда играешь против второй команды Лиги. Даже по итогам этого сезона, Лион может попасть в зону Лиги Чемпионов УЕФА. Успехов и больших побед Лиону в Лиге 1!!!
Митя Митин
Митя Митин
сегодня в 00:16
Поражение Бреста хорошо для Монако,
Гость
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