«Лион» одолел «Брест», в матче 7 голов

«Лион» обыграл «Брест» в поединке 29-го тура Лиги 1 (4:3).
Корентен Толиссо вывел хозяев поля вперед на 18-й минуте. На 60-й Стив Мунье сравнял счет, Ромен Дель Кастильо отличился дублем за гостевую команду (64-я и 67-я). Александр Ляказетт сократил отставание в счете на 70-й, а Николас Тальяфико на 79-й вернул равенство на табло. На 90+16-й победный гол с пенальти забил Эйнсли Мэйтленд-Найлз.
На 86-й минуте у каждой из команд произошло удаление за две желтые карточки: Николас Тальяфико у хозяев поля, Пьер Лис-Мелу у гостей.
После матча «Лион» идет на 7-м месте (41 пункт), «Брест» находится на 2-й строчке (53 балла).
и Лион с Брестом выдали невероятно яркую драматичную игру с огромным количеством ударов по воротам.
На двоих нанесли 38 ударов, из которых 15 в створ!
Двойное удаление на последних минутах!
Накал страстей!
Лион повел в счете в первом тайме, но по ходу второго тайма проиграывал 1-3, когда за 7 минут пропустили трижды.
Но это их не сломила, быстро отыграли и сравняли счет.
Ну а доб.время получили пенальти.
и точно исполнил один из львов Мэйтленд-Найлс.
4-3 французская феерия в мегашоу! Такие матчи украшение футбола!
немного жаль Брест, симпатичная команда, но простецкая.
Монако видит привычно в ЛЧ.
и Лион с Брестом выдали невероятно яркую драматичную игру с огромным количеством ударов по воротам.
На двоих нанесли 38 ударов, из которых 15 в створ!
Двойное удаление на последних минутах!
Накал страстей!
Лион повел в счете в первом тайме, но по ходу второго тайма проиграывал 1-3, когда за 7 минут пропустили трижды.
Но это их не сломила, быстро отыграли и сравняли счет.
Ну а доб.время получили пенальти.
и точно исполнил один из львов Мэйтленд-Найлс.
4-3 французская феерия в мегашоу! Такие матчи украшение футбола!
немного жаль Брест, симпатичная команда, но простецкая.
Монако видит привычно в ЛЧ.