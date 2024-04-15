«Лион» одолел «Брест», в матче 7 голов

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сегодня, 00:11

«Лион» обыграл «Брест» в поединке 29-го тура Лиги 1 (4:3).

Корентен Толиссо вывел хозяев поля вперед на 18-й минуте. На 60-й Стив Мунье сравнял счет, Ромен Дель Кастильо отличился дублем за гостевую команду (64-я и 67-я). Александр Ляказетт сократил отставание в счете на 70-й, а Николас Тальяфико на 79-й вернул равенство на табло. На 90+16-й победный гол с пенальти забил Эйнсли Мэйтленд-Найлз.

На 86-й минуте у каждой из команд произошло удаление за две желтые карточки: Николас Тальяфико у хозяев поля, Пьер Лис-Мелу у гостей.

После матча «Лион» идет на 7-м месте (41 пункт), «Брест» находится на 2-й строчке (53 балла).