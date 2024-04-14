«Интер» и «Кальяри» победителя не выявили

1713128311

вчера, 23:58

«Интер» сыграл вничью с «Кальяри» в 32-м туре Серии А (2:2).

Маркус Тюрам вывел хозяев поля вперед на 12-й минуте. Элдор Шомуродов на 65-й сравнял счет. Хакан Чалханоглу на 74-й реализовал пенальти и вернул миланцам преимущество. Николас Виола на 83-й забил второй гол гостей.

После поединка «Интер» лидирует (83 балла), «Кальяри» идет на 14-м месте (31 пункт).