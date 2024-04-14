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«Интер» и «Кальяри» победителя не выявили

вчера, 23:58
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)2 : 2Логотип футбольный клуб КальяриКальяриМатч завершен

«Интер» сыграл вничью с «Кальяри» в 32-м туре Серии А (2:2).

Маркус Тюрам вывел хозяев поля вперед на 12-й минуте. Элдор Шомуродов на 65-й сравнял счет. Хакан Чалханоглу на 74-й реализовал пенальти и вернул миланцам преимущество. Николас Виола на 83-й забил второй гол гостей.

После поединка «Интер» лидирует (83 балла), «Кальяри» идет на 14-м месте (31 пункт).

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Все комментарии
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 03:21
Ну прямо ничейный тур...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 01:31
Раньери, как обычно, красоту делает. Вывел команду с 4 места в Серии B, идёт на 14-м месте и играет вничью на выезде с лидером с составом стоимостью в "Сочи", сегодня по ТМ 330 миллионов против 33 играли)

Причём должны были ещё выигрывать, Виола с пяти метров не смог вратаря расстрелять)
a8mxaa6n92hf
a8mxaa6n92hf ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 00:31
Спасибо, исправили.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:28, ред.
Кальяри 31 очко, и они на 14 месте. Вы перепутали их с Болоньей.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:27
Что сегодня творится в Серии А! Три матча с результативными ничейным результатами. Ювентус тоже вроде вничью вчера сыграл. Матч Ромы отменили. Интер уже не отдаст чемпионство, поэтому, может быть(!), они просто доигрывают чемпионат. А так, Интер в этом сезоне очень хорош в Серии А. До сих пор не могу понять, что с ними случилось в матчах против Атлетико Мадрид в Лиге Чемпионов УЕФА. Летом надо ещё усилиться, если хотят на что-то претендовать в Европе. Симоне Индзаги думаю придумает что-нибудь, чтоб усилить команду.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 00:08
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 00:05
    От первого до четвёртого места более 20 очков разницы...
    Гость
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