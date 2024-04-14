«Крылья Советов» обыграли «Рубин»

«Крылья Советов» переиграли «Рубин» в 24-м туре РПЛ (2:0).
Первый гол забил Юрий Горшков на 9-й минуте, вторым мячом команды отличился Владимир Хубулов на 90+6-й.
После этой встречи «Крылья Советов» идут на 6-м месте (36 очков), «Рубин» находится на 9-й строчке (32 балла).
Пеналь - была б любая московская команда - дали б. Пеналь больше был, чем нет.
А так - если сами забить не можем, но надо уж хоть не привозить.
Пеналь - была б любая московская команда - дали б. Пеналь больше был, чем нет.
А так - если сами забить не можем, но надо уж хоть не привозить.