«Крылья Советов» обыграли «Рубин»

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вчера, 21:06

«Крылья Советов» переиграли «Рубин» в 24-м туре РПЛ (2:0).

Первый гол забил Юрий Горшков на 9-й минуте, вторым мячом команды отличился Владимир Хубулов на 90+6-й.

После этой встречи «Крылья Советов» идут на 6-м месте (36 очков), «Рубин» находится на 9-й строчке (32 балла).