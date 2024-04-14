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«Крылья Советов» обыграли «Рубин»

вчера, 21:06
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)2 : 0Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

«Крылья Советов» переиграли «Рубин» в 24-м туре РПЛ (2:0).

Первый гол забил Юрий Горшков на 9-й минуте, вторым мячом команды отличился Владимир Хубулов на 90+6-й.

После этой встречи «Крылья Советов» идут на 6-м месте (36 очков), «Рубин» находится на 9-й строчке (32 балла).

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Источник: soccer.ru Фото: Анна Нэсси - Soccer.ru
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Все комментарии
Василий 50
Василий 50
сегодня в 03:24
Крылья играют очень интересно.
Пепс
Пепс ответ AlVi77 (раскрыть)
сегодня в 00:46, ред.
Не было там игры рукой у Даку, на повторе видно что мяч ему куда то в зад попал. Это комментаторы придумали, чтоб как то оправдать чистую руку защитника. Который увеличил свою площать отставленной рукой и преградил путь мячу летевшему в створ.
Beriner
Beriner
вчера в 23:19
Крылья с победой, спартак на седьмое место.
AlVi77
AlVi77
вчера в 23:09
А в целом футбола в игре было мало, результат радует, игра не очень. Надеюсь с Балтикой будет веселее и все увидят красивый футбол. Без травм, локтей в лицо, затяжек и игры на отбой (камни в оба огорода)
AlVi77
AlVi77 ответ shur (раскрыть)
вчера в 23:07
Перед рукой, игры которой не было, была игра рукой у Рубина, что увидел вар и не стал вмешиваться в заигранный эпизод. Это не очевидно только для любителей клуба из казани
матос
матос
вчера в 22:36
Самару с победой .
ermak6848
ermak6848
вчера в 22:31
Крылышки - упёртая футбольная крманда
Интерес
Интерес
вчера в 21:38
Теперь любому новому тренеру "Спартака"легко будет добиться локального успеха в руководстве командой и подняться вверх с седьмого места.
Пепс
Пепс
вчера в 21:37
Дюпин сегодня дважды герой Самары.... Один удар в створ с 40 метров на высоте коленки, в тот угол, который он должен был защищать при штрафном.... Потом вся Самара встала у своих ворот и защищала Дюпинский подарок бл..... Да и во втором поучатствовал ((((((( че приперся в штрафную при своем росте.... (((((
Пеналь - была б любая московская команда - дали б. Пеналь больше был, чем нет.
А так - если сами забить не можем, но надо уж хоть не привозить.
shur
shur ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 21:34
...не видел игры, но в Самаре не сомневался...!
от себя добавлю
от себя добавлю
вчера в 21:24
Галимову-свистуну сколько заплатили интересно, что даже пенальти в ворота крылошек не поставил 100 % рука в шрафной была.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:17
Вот что значит дружная команда, тренер, который нашел общий язык с игроками, заставил поверить их в себя...
Самару городок с Викторией!
kazakoff
kazakoff
вчера в 21:12
Крылья с тяжёлой победой и удачи в дальнейшем, сейчас можно играть в своё удовольствие
Вещий
Вещий ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 21:11
Понятно.... благодарю за ответ...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 21:09
Крылышки включились в борьбу за медали. На 3 место 4 претендента : Динамо, ЦСКА, Локо и КС. Спартак - маловероятно. Теперь много зависит от календаря.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Вещий (раскрыть)
вчера в 21:09
Здравствуйте.

В таких случаях по всем ставкам на матч осуществляется возврат в конкурсе прогнозов.
nubom
nubom
вчера в 21:08
Гость
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