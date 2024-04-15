Отец Кузяева: «Мы живём одним сезоном. А что с будущим, думать потом будем»

Отец полузащитника «Гавра» и сборной России Далера Кузяева Адьям Кузяев рассказал, как обстоят дела у его сына.
Само собой, это неприятный момент (команда занимает 15-е место в Лиге 1). Но уверен, что ребята и тренерский штаб сделают всё на максимум, чтобы сохранить команду в Лиге 1.
Мы живём одним сезоном и о продлении контракта ещё не думали. Задача — максимально помочь команде. А что с будущим, думать будем потом.
В матче 29-го тура Лиги 1 «Гавр» уступил «Нанту».
Кузяев перешёл в французский клуб из «Зенита» в июле 2023 года. Его контракт действует до июня 2025 года. В текущем сезоне 31-летний центральный полузащитник сыграл 28 матчей в Лиге 1 и Кубке Франции, забил 3 мяча и отдал 2 голевых передачи.