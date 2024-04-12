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Лунёв надеется поиграть в европейском топ-чемпионате

вчера, 09:30

Вратарь «Карабаха» Андрей Лунёв высказался о надеждах поиграть в европейском топ-чемпионате.

Есть ли мысли сделать вторую попытку заиграть в топовых европейских чемпионатах? Или закрыл для себя эту тему? Ну почему же? Не закрыл. Я надеюсь, еще будет такая возможность. Но при этом надо понимать, что есть определенные нюансы, которые все прекрасно знают. Плюс еще возраст. При этом вы сами можете посмотреть статистику в европейских чемпионатах, какой там средний возраст у вратарей.

Поэтому все будет зависеть от меня. Я думаю или по крайней мере надеюсь еще раз попробовать себя там. Надо себя показывать, проявлять, и тогда будет шанс.

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Все комментарии
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 12:48
Уже был там. И что?
ОПС
ОПС
вчера в 12:45
Почему бы и нет. Бывает, что мечты сбываются. Тем более Карабах постоянно играет в европе.Кому надо, тот заметит.
vlad_viet_nam
vlad_viet_nam
вчера в 12:40
Карабах постоянный участник еврокубков , в том числе и Лиги Чемпионов
Думаю, надёжная игра в матчах ЛЧ и ЛЕ не останется незамеченной клубами из топ-5
Ну а если пропускать , как решето , по 2-3 мяча за игру, то о каких больших клубах может идти речь
hf9hhmdys3y3
hf9hhmdys3y3
вчера в 11:30
Всё зависит от его выступления, одного желания мало
kazakoff
kazakoff
вчера в 10:52
Если есть такое желание, то нужно рассматривать все предложения из топ-5, даже если аутсайдер, там проявить себя дадут
112910415
112910415
вчера в 10:46
дорогу осилит идущий !
rxtu4n5hps2j
rxtu4n5hps2j
вчера в 10:24
Он давно жаждет там поиграть! Надо больше работать и не делать много ошибок...
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:22
Всё может случится, всё может произойти.
5fzv4zzk6w3p
5fzv4zzk6w3p
вчера в 10:08
После такого выступления Карабаха возможно всё.
Гость
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