Лунёв надеется поиграть в европейском топ-чемпионате

Вратарь «Карабаха» высказался о надеждах поиграть в европейском топ-чемпионате.

Есть ли мысли сделать вторую попытку заиграть в топовых европейских чемпионатах? Или закрыл для себя эту тему? Ну почему же? Не закрыл. Я надеюсь, еще будет такая возможность. Но при этом надо понимать, что есть определенные нюансы, которые все прекрасно знают. Плюс еще возраст. При этом вы сами можете посмотреть статистику в европейских чемпионатах, какой там средний возраст у вратарей.

Поэтому все будет зависеть от меня. Я думаю или по крайней мере надеюсь еще раз попробовать себя там. Надо себя показывать, проявлять, и тогда будет шанс.