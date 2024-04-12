Лунёв надеется поиграть в европейском топ-чемпионате

Вратарь «Карабаха» Андрей Лунёв высказался о надеждах поиграть в европейском топ-чемпионате.
Есть ли мысли сделать вторую попытку заиграть в топовых европейских чемпионатах? Или закрыл для себя эту тему? Ну почему же? Не закрыл. Я надеюсь, еще будет такая возможность. Но при этом надо понимать, что есть определенные нюансы, которые все прекрасно знают. Плюс еще возраст. При этом вы сами можете посмотреть статистику в европейских чемпионатах, какой там средний возраст у вратарей.
Поэтому все будет зависеть от меня. Я думаю или по крайней мере надеюсь еще раз попробовать себя там. Надо себя показывать, проявлять, и тогда будет шанс.
Думаю, надёжная игра в матчах ЛЧ и ЛЕ не останется незамеченной клубами из топ-5
Ну а если пропускать , как решето , по 2-3 мяча за игру, то о каких больших клубах может идти речь
Думаю, надёжная игра в матчах ЛЧ и ЛЕ не останется незамеченной клубами из топ-5
Ну а если пропускать , как решето , по 2-3 мяча за игру, то о каких больших клубах может идти речь