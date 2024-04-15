Бывший тренер «Спартака» Рианчо не хочет возвращаться в клуб

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сегодня, 14:40

Экс-тренер «Спартака» рассказал о том, готов ли он сейчас вернуться в московскую команду в случае соответствующего предложения.

Я с теплотой вспоминаю работу в России. В «Рубине» и в «Спартаке» мне нравилось, это прекрасные клубы. Готов ли я сейчас вернуться в «Спартак»? Нет. Почему? Не хочу, у меня уже есть работа. Я занимаю пост директора муниципального спортивного института Сантандера.

Рианчо был исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» в 2018 году после ухода Массимо Карреры.

14 апреля «красно-белые» отправили в отставку Гильермо Абаскаля. Временно командой будет руководить Владимир Слишкович.