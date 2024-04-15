Романцев: «С самого начала золотой гонки отдавал предпочтение „Зениту“»

Бывший тренер «Спартака» поделился впечатлениями от чемпионской гонки в РПЛ .

Получил ли я ответ на вопрос, кто больше достоин золотой короны — «Зенит» или «Краснодар»? А он для меня и не стоял, поскольку с самого начала золотой гонки отдавал предпочтение команде Семака. Классный состав с роскошной скамейкой, лидеры в каждой линии, опыт борьбы за чемпионство. Таков нынешний «Зенит». И как бы к нему ни относились, на сегодня это самый могучий клуб лиги. Что делает честь «Краснодару», рискнувшему бросить вызов такой махине. Хотя даже его победа в субботней встрече не заставила бы меня изменить свое мнение о том, что пить шампанское на финише будут в Питере.