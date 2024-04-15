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Романцев: «С самого начала золотой гонки отдавал предпочтение „Зениту“»

вчера, 18:57

Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев поделился впечатлениями от чемпионской гонки в РПЛ.

Получил ли я ответ на вопрос, кто больше достоин золотой короны — «Зенит» или «Краснодар»? А он для меня и не стоял, поскольку с самого начала золотой гонки отдавал предпочтение команде Семака. Классный состав с роскошной скамейкой, лидеры в каждой линии, опыт борьбы за чемпионство. Таков нынешний «Зенит». И как бы к нему ни относились, на сегодня это самый могучий клуб лиги. Что делает честь «Краснодару», рискнувшему бросить вызов такой махине. Хотя даже его победа в субботней встрече не заставила бы меня изменить свое мнение о том, что пить шампанское на финише будут в Питере.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Palex (раскрыть)
сегодня в 00:28
Привет, Алексей!!!
Конечно на ТЫ- давно пора! Что касается Семака, то его футбол- пресный, безвкусный и простой как угол дома. Ситуация ненормальная, когда одна команда, столько лет подряд лидирует. Мы же помним, сколько лет, хоккейный ЦСКА побеждал в СССР не зная конкуренции. Но тогда, это было обусловлено интересами сборной, а сейчас, многолетнее лидерство Зенита, чем оправдано? У Семака нет стиля и нет своего своеобразного игрового почерка. Ты правильно сказал, Алексей, что у Клоппа, у Тухеля, в той или иной степени есть своё лицо. А в какой футбол играет Семак, сказать сложно. Сильнейший состав, космические финансовые возможности и никакой тренерской гениальности...
Palex
Palex ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:15
И предлогаю на Ты,если Вы не против
Palex
Palex ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:14
Доброй ночи, Виктор! И опять соглашусь и даже добавлю,что Семак не просто обычный, а даже наверное никакой. Я многих своих знакомых спрашиваю,а в какой футбол играет Зенит.особенно в атаке? Я понимаю в какой футбол играет Клопп, Гвардиола,даже футбола Тухеля понимаю,а Семак в какой футбол играет? И не получаю на этот впрос,ни одного вразумительного ответа.
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 23:05
Очень много написали и ничего по существу. Я же, Вам отвечу намного короче, но конкретнее. Чемпионат, в котором, пять лет подряд правит один клуб- ненормальный!!! Должна быть конкуренция!!! Никакой гениальности Семак не совершил, он- самый обычный, в самом низкопробном чемпионате.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:58
Выигрывает команда...проигрывает тренер...
Постулат...

Вы хотите чтоб я...хвалил Семака когда он проигрывает командам уступающим в бюджете в разы ???
Нет уж...надо быть честным...и смысл скрывать "недовольство"....
Мне кажется и сам Семак никогда и в мыслях не претендовал на "Нобелевскую Премию по футболу"....
На счёт "Удачно зашёл"...в отличии от Киркорова....не совсем согласен..."удачно зайти" можно 1 раз.... как Массимо...но не 5 с половиной раз....
Возможно Зениту и нужен был такой тренер...не пафосный...не революционер...без филосовских закидонов..и...не претендующий на роль гения....

Но и утверждать как Мостовой...Дайте мне денег как Семаку и я буду чемпионить непереставая - не умно....

Можно и за малые деньги снять фильмы которые становятся культовыми....
А можно и с огромным бюджетом провалиться в прокате....

Многие спорят а Семак ли режиссёр всех этих титулов.....
Как бы там ни было в титрах написано что С.Б.Семак....
Значит так оно и есть....
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 22:27
Абсолютно точно, Дружище!!!
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 22:26
У меня нет к Семаку- ни любви, ни ненависти. А вот, Вы, после недавних гонений на Семака, похоже поменяли своё мнение, после того, как Зенит победил в Краснодаре и вышел на финишную прямую в качестве возможного чемпиона. Не буду сейчас напоминать Вам, Ваше недовольство Семаком... Нынешнее лидерство Семака, как и недавнее лидерство Краснодара, ничто иное, как бездарная игра соперников, и прежде всего ДИНАМО.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:18
1 ноября 2023, 11:09
Романцев : «Оспаривать роль Семака в золотой серии могут либо нефутбольные люди, либо его заклятые враги»....

К кому из перечисленных Олегом Ивановичем вы себя относите ???
Наверное ко вторым...
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:14
...полностью согласен старина, единственный момент, чтобы до конца убедиться насколько это произведение искусств в лице
Зенита будет устойчиво в ЛЧ ,но нам это не подвласно....И для меня то понятен уровен команды на фоне наших прочих...!!!
Capral
Capral ответ Brioni (раскрыть)
вчера в 22:12
Не умоляя достоинств Зенита, надо признать, что все пять лет, у Зенита не было достойной конкуренции, особенно- в лице московских клубов. А Семак- просто удачно зашел...
Хиромант
Хиромант
вчера в 22:11
Романцев: «С самого начала золотой гонки отдавал предпочтение „Зениту“»

- "И это правильно!", как говорил один наш бывший "лидер".
- Стабильность состава (читай - сыгранность), и тренерского штаба - 60 % успеха. А своевременная покупка новых "молодых талантов" - ещё 20 %. Ну а если тренер ещё и находит новые схемы игры против особо строптивых соперников -ещё 20%. Итого 100%. Вот он простой рецепт победы...
- Романцев это разглядел. И я двумя руками за!
Brioni
Brioni
вчера в 21:55
Семак гениалный тренер. До прихода ни Луческу, ни Манчини не смогли сделать Зенит чемпионом. Как только пришел Сергей Богданович, взяли 5год подрядь чемпионство и едем за шестым. Дай бог Сергею Богдановичу здоровье и долгих продолжителных побед у руля самого сильного и лучшего клуба России.
wrknnxf4zhq9
wrknnxf4zhq9 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:26
Нужно читать нормально.
Capral
Capral ответ e6unx4ugbb7k (раскрыть)
вчера в 21:15
Да, он отдавал предпочтение команде Семака. Но, когда он перечислял достоинcтва Зенита, тренера, он никаким образом не упомянул. Тоесть, всё очень просто, Семака, Романцев обозначил вскользь, невзначай- как начальника цеха, но не как творца, всех питерских побед. Здесь надо читать между строк...
e6unx4ugbb7k
e6unx4ugbb7k ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:06
Эту статью. Получил ли я ответ на вопрос, кто больше достоин золотой короны — «Зенит» или «Краснодар»? А он для меня и не стоял, поскольку с самого начала золотой гонки отдавал предпочтение команде Семака.
Разве тут не про Семака написано?
Capral
Capral ответ c7hza5j8xmrm (раскрыть)
вчера в 20:54
Чьи статьи, позвольте осведомиться?
c7hza5j8xmrm
c7hza5j8xmrm ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:52
А он для меня и не стоял, поскольку с самого начала золотой гонки отдавал предпочтение команде Семака.
Вы статьи читаете?
Интерес
Интерес ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:52
Ну да...опять "самоиграющий состав",способный выигрывать без какого-то там ненужного промежуточного звена,типа тренера.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 20:52
А с чего это он высказался?
xfp57g6d686c
xfp57g6d686c
вчера в 20:51
Романцев опытный человек, толк в футболе знает.
Интерес
Интерес
вчера в 20:51
Доползут до титула при любом раскладе.
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 20:50
Маэстро, так он этого и не скрывал. Правильно- питерская махина. Ну ни Семака же, махиной называть...
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍
lotsman
lotsman
вчера в 20:44
Всё правильно, корректно, умно. В этом весь Романцев.
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:44
Верно подмечено👍...от себя добавлю, что фразой "рискнувшему бросить вызов такой махине" Олег Иванович тонко намекнул на газпром)...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:41
Профи....
Остаюсь при своем мнении - Романцнву надо дать больше полномочий в руководящей структуре Спартака.
Capral
Capral
вчера в 20:18, ред.
Олег Иванович- молодец, умнейший человек, незаурядный!!! Всё Романцев перечислил- и состав и лавочников, и опыт борьбы за чемпионство. А вот, Семака, обошел, ни словом не обмолвился о тренере Зенита... Как говорил М.С.Горбачев: "И это правильно"! Действительно, состав- мобильный, классный, запас, тоже приличный, но, главной детали не достаёт- гл.тренера. Да и не мог, Романцев его отметить, после того, как сам, много лет, играл под руководством, воистину Легендарного ТРЕНЕРА...
adekvat
adekvat
вчера в 19:50
Все точно, только Ивича зря выгнали интересней было бы.
Вещий
Вещий
вчера в 19:43
Ну Олегу ситуация виднее и огромная уважуха, то так говорит про Зенит.
Гость
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