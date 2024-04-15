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Защитник ЦСКА Келвен считает, что русские и бразильцы похожи

сегодня, 10:58

Защитник ЦСКА и олимпийской сборной Бразилии Келвен сравнил русских и бразильцев.

Обе нации очень добродушные и гостеприимные. По крайней мере, в ЦСКА меня приняли очень тепло. Здесь гостеприимный коллектив, который принимает с распростёртыми объятиями. Они помогли мне адаптироваться в новой для меня стране. Я благодарен за то, как меня встретили в России. Думаю, именно в этом гостеприимстве бразильцы похожи на русских.

Вся команда помогала мне достаточно сильно. Но если выделять кого-то, то это будут наши бразильцы: Роша, Мойзес, а ещё Виктор Мендес и Давила. С ними можно было общаться на родном языке, что мне серьёзно помогло. После этого я почувствовал себя в России как дома.

Келвен перешёл в ЦСКА из «Атлетико Паранаэнсе» в сентябре 2023 года. Его контракт истекает в июне 2028 года. В текущем сезоне правый защитник сыграл 23 матча, забил мяч, отдал 6 голевых передач и получил 2 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего бразильца в 7 миллионов евро.

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ЦСКА  Келвен
Источник: sport24.ru
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Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 11:39
Первые бразильцы в ЦСКА это Вагнер Лав и Даниэль Карвальо помогли команде стать первыми а истории России обладателем КУЕФА. С тех пор любовь к бразильским футболистам в ЦСКА постоянна. Оба эти игрока Легенды ЦСКА.
Хороша когда любовь взаимна. Удачных игр Дуглас тебе в ЦСКА.
Гость
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