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Фернандес об игре с «Уралом»: «Мы не заслужили победы»

вчера, 16:29
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)2 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Защитник «Динамо» Роберто Фернандес считает, что «бело-голубые» не заслужили победы в матче 24-го тура РПЛ против «Урала».

Скажу честно, мы не заслужили победы. Может быть, максимум ничейный счет. Нам нужно много над чем работать.

Второй гол «Урала» был нелогичным. У нас были моменты, которыми мы не воспользовались. Не забиваешь ты — забивают тебе. Они использовали свои моменты.

В первой части сезона мы выглядели хорошо, у нас были хорошие результаты. Где‑то везло, где‑то мы заслужили очки, но результат был. Но к сожалению, в начале второй части сезона мы стали терять очки. Пока игра у нас не идёт.

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Все комментарии
3svqwuxgb6qv
3svqwuxgb6qv
вчера в 21:04
Констатация факта? Не пойму смысла этой фразы.
Как будто победили, но не заслуженно.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 18:33
А вы ее и не одержали.
112910415
112910415
вчера в 17:40
не заслужили ...
молодец, что признал
Capral
Capral
вчера в 17:09
Очень печально, Фернандес, что ты не растешь. Больше двух лет, ты и Маричаль в команде, а результата не видно. Как не умели вы читать соперника, так и не научились, как не умели выбирать позицию и играть в отборе- так и не умеете... Я никогда не считал Личку толковым тренером, но в одном, могу его понять и ему посочувствовать- у него дырявая, проходная оборона. Мучился с ней Славиша, теперь Личка...

Но, Личка и сам виноват. Если видишь, что центр защиты у тебя слабый и ненадежный- зачем Лаксальта гоняешь по всему полю? Поставь его в опорке, укрепи ЦЗ, создай стену. Не слышит меня Личка. Кстате, по поводу Фернандеса. Сразу, после ухода Йокановича, Фернандес дал небольшое интервью, где, он говорил, что на теоритических занятиях, он понимал игровую модель Славиши, но непосредственно на поле- ничего не получалось. Не знаю, чем это вызвано, но, увы.

Защита у нас откровенно провальная, на всех участках, но у нас нет главного- организации игры, а это- только тренерская работа. Организация игры включает в себя все компоненты футбола, все функции. В работе Лички я вижу только прессинг и бестолковую беготню. А ведь фактически, если вспомнить, тоже самое у него было и в Оренбурге- бежали всей командой вперед, много забивали, но и пропускали до неприличия много. Это и есть- бессистемный футбол.
lotsman
lotsman
вчера в 16:42
Правильно говорит. Оно играло неорганизованно, сумбурно.
Гость
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