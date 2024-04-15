Фернандес об игре с «Уралом»: «Мы не заслужили победы»

Защитник «Динамо» считает, что «бело-голубые» не заслужили победы в матче 24-го тура РПЛ против «Урала».

Скажу честно, мы не заслужили победы. Может быть, максимум ничейный счет. Нам нужно много над чем работать.

Второй гол «Урала» был нелогичным. У нас были моменты, которыми мы не воспользовались. Не забиваешь ты — забивают тебе. Они использовали свои моменты.

В первой части сезона мы выглядели хорошо, у нас были хорошие результаты. Где‑то везло, где‑то мы заслужили очки, но результат был. Но к сожалению, в начале второй части сезона мы стали терять очки. Пока игра у нас не идёт.