Фернандес об игре с «Уралом»: «Мы не заслужили победы»

Защитник «Динамо» Роберто Фернандес считает, что «бело-голубые» не заслужили победы в матче 24-го тура РПЛ против «Урала».
Скажу честно, мы не заслужили победы. Может быть, максимум ничейный счет. Нам нужно много над чем работать.
Второй гол «Урала» был нелогичным. У нас были моменты, которыми мы не воспользовались. Не забиваешь ты — забивают тебе. Они использовали свои моменты.
В первой части сезона мы выглядели хорошо, у нас были хорошие результаты. Где‑то везло, где‑то мы заслужили очки, но результат был. Но к сожалению, в начале второй части сезона мы стали терять очки. Пока игра у нас не идёт.
Но, Личка и сам виноват. Если видишь, что центр защиты у тебя слабый и ненадежный- зачем Лаксальта гоняешь по всему полю? Поставь его в опорке, укрепи ЦЗ, создай стену. Не слышит меня Личка. Кстате, по поводу Фернандеса. Сразу, после ухода Йокановича, Фернандес дал небольшое интервью, где, он говорил, что на теоритических занятиях, он понимал игровую модель Славиши, но непосредственно на поле- ничего не получалось. Не знаю, чем это вызвано, но, увы.
Защита у нас откровенно провальная, на всех участках, но у нас нет главного- организации игры, а это- только тренерская работа. Организация игры включает в себя все компоненты футбола, все функции. В работе Лички я вижу только прессинг и бестолковую беготню. А ведь фактически, если вспомнить, тоже самое у него было и в Оренбурге- бежали всей командой вперед, много забивали, но и пропускали до неприличия много. Это и есть- бессистемный футбол.
Но, Личка и сам виноват. Если видишь, что центр защиты у тебя слабый и ненадежный- зачем Лаксальта гоняешь по всему полю? Поставь его в опорке, укрепи ЦЗ, создай стену. Не слышит меня Личка. Кстате, по поводу Фернандеса. Сразу, после ухода Йокановича, Фернандес дал небольшое интервью, где, он говорил, что на теоритических занятиях, он понимал игровую модель Славиши, но непосредственно на поле- ничего не получалось. Не знаю, чем это вызвано, но, увы.
Защита у нас откровенно провальная, на всех участках, но у нас нет главного- организации игры, а это- только тренерская работа. Организация игры включает в себя все компоненты футбола, все функции. В работе Лички я вижу только прессинг и бестолковую беготню. А ведь фактически, если вспомнить, тоже самое у него было и в Оренбурге- бежали всей командой вперед, много забивали, но и пропускали до неприличия много. Это и есть- бессистемный футбол.