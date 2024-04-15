Тимощук высказался о народной команде России

Тренер «Зенита» дал комментарий на тему народной команды России.

Думаю, каждый останется при своем мнении. Я считаю, «Зенит» – флагман российского футбола. Не зря мы в чемпионате России пять раз становились чемпионами.

Многие исторические факты, конечно, поддерживают «Спартак», и много людей за него болеют. Чем больше у нас будет традиций, фанатского движения, тем больше будет выигрывать каждый из клубов. Надеемся, эта бескомпромиссная борьба будет происходить в каждом туре, как сейчас.