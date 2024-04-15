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Тимощук высказался о народной команде России

вчера, 17:57

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук дал комментарий на тему народной команды России.

Думаю, каждый останется при своем мнении. Я считаю, «Зенит» – флагман российского футбола. Не зря мы в чемпионате России пять раз становились чемпионами.

Многие исторические факты, конечно, поддерживают «Спартак», и много людей за него болеют. Чем больше у нас будет традиций, фанатского движения, тем больше будет выигрывать каждый из клубов. Надеемся, эта бескомпромиссная борьба будет происходить в каждом туре, как сейчас.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ СлаваРоссиев (раскрыть)
вчера в 23:33, ред.
Словосочетание "народная команда" ведёт свою историю с тех стародавних времён, когда за "Спартак" болело большинство "простого" народа. Приведу пример из недавних 60-70 годов, когда в нашем с. Рогачёво Дмитровского района, кого ни спроси, большинство моих друзей отвечали: "Болеем за "Спартак" . Спроси их почему, никто толком не ответит, но при этом называли фамилии известных футболистов, игравших и играющих за эту команду. Насколько мне память не изменяет, только двое, я и Юрка Бондаренко, болели за киевское "Динамо". Может потому,что в наше время оно показывало самый зрелищный футбол и трижды подряд становилось чемпионом СССР.
Со временем любовь к "Спартаку" у моих друзей поутихла и связано это было прежде всего с тем, что за команду стали играть иностранцы, а мы, люди советского поколения, отнеслись к этому настороженно. Как же, в народной команде играют иноземцы ! И чем дальше шло время, тем более холоднее мои друзья относились к московскому клубу. А сейчас им, я знаю, команда стала безразлична, и им всё равно, выигрывает она или проигрывает..
ABir
ABir
вчера в 23:31
Есть звания народный артист и заслуженный. Звание «народная» не про то, сколько раз подряд стал чемпионом, а про то , за кого болеют миллионы совершенно в разных регионах, даже , когда команда вылетает в низший дивизион. А кто больше стал чемпионом - это «заслуженная».
СлаваРоссиев
СлаваРоссиев
вчера в 23:02
Что за слово "народная команда" совком несет за версту. Есть любимые команды детства, есть команда города, есть популярная команда, которая собирает всегда аншлаг на стадионе и т.д.
Интерес
Интерес ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 22:32
У нас интернет разный,у вас-всемирная сеть,а у меня-рыбацкая.
nik9373
nik9373 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 22:22
Никогда пишется слитно.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Интерес (раскрыть)
вчера в 22:15
Как минимум со вчерашнего вечера висит..
Мну конечно извиняется)
Интерес
Интерес ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 22:12
Ой,появился...Покорнейше благодарю и каюсь!
alexgurzan
alexgurzan ответ Интерес (раскрыть)
вчера в 22:11
Надо конкретнее говорить, а не голословить и вводить других в заблуждение, о том, что у нас нет этого матча.
Интерес
Интерес ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 22:07
У вас завтра Боруссия и Барселона,посмотрите вверху трансляции матчей..А потом Оренбург и Урал 17.04."Раскопки"проводить я умею,о матче знаю.
pomor45
pomor45
вчера в 22:06
Звание НАРОДНОЙ оказалось для Спартака тяжелее шапки Мономаха.
alexgurzan
alexgurzan ответ Интерес (раскрыть)
вчера в 22:04
Может так нагляднее будет.
А то видимо вы куда-то не туда смотрите.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 22:03, ред.
Тимощук политкорректен и справедлив. Назвал "Зенит" флагманом российского футбола, что является истиной, и ни одного нелицеприятного слова не сказал о "Спартаке", молчаливо, таким образом, поддержав мнение большинства о том, что московская команда действительно является народной.
shur
shur ответ Brioni (раскрыть)
вчера в 21:58
...да вот повезло челу и выбирать то не из кого одна команда на весь город, зато какая и казна богатая и с природными ресурсами всё ок,
и добыча и месторождения устаканенны и со стадионом подфартило, а вот в Москве Торпедо,Спартак,Локомотив,ЦСКА,Динамо,куда бедному крестьянину поддаться,что ни Клуб у нас сплошные проблемы!
alexgurzan
alexgurzan ответ Интерес (раскрыть)
вчера в 21:58
Внимательнее смотрите, это ссылка на завтрашний матч.
Интерес
Интерес ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 21:57
И что??? А завтра ответный матч в Москве,которого у вас нет.На что я и обратил внимание,удивившись.Это путь РПЛ.
Brioni
Brioni
вчера в 21:47
Сергей Богданович Гвардиола в образе Сергея Богдановича. Завидуйте молча.
Brioni
Brioni
вчера в 21:45
Зенит как Реал в Испании, Манчестор Сити в Англии. Зенит чемпион !
Brioni
Brioni
вчера в 21:43
Зенит взял Кубок Уефа и Суперкубок Уефа. Такие кубки спартак даже во сне не взял бы
Brioni
Brioni ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:35
У цска тоже есть стадион, цска тоже спонсируется вэб банком. И у вас тоже играют легионеры. Не мы виноваты если не умеете норм игроков покупать. У вас всегда так, когда Зенит проигрывает, проигрывает команда, а когда становимся чемпионами, то начинается: Газпром, Стадион, Деньги итд. Зависть не лучшая вещь.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Brioni (раскрыть)
вчера в 21:31
Напомню тебе факты. Спартак в группе ЛЧ имел 6 побед в 6 мачтах. Выходил в полуфинал ЕК. А Зенит известен стабильным 4 - ми местами в группе ЛЧ. Вот и вся разница. Спартак на порядок более популярен за пределами РФ. Это факт
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ vlad_viet_nam (раскрыть)
вчера в 21:27
И бюджет раз в 20 меньше чем у Зенита, да к тому же в отличие от Зенита за аренду стадиона надо платить , т.к. эти стадионы принадлежат городу, а не клубам. А у зенита "свой" стадион.
Шуnя771
Шуnя771 ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 21:25
А если я приведу?
Завтра только?)
Brioni
Brioni
вчера в 21:23
Не знаю что у вас в народе, но Зенита знают зарубежом больше чем спартака. Особенно в пост советских странах. В Центральном Азии. Это я смело могу подтвердить как иностранец. И известность Зенита заключается не в том что 5год подрядь взяли чемпионство, а заключается в том что клуб делал ставку на звезд. Халк, Витсель, Манчини, Паредес, Боаш все они были известными до прихода в Зенит. И поэтому клуба все знают любять и болеют. Лично я болею за Зенит со времен Данни, Аршавина, Погребняка когда мне было 10. И до сих пор ни разу не жалел о своем выборе. Зенит это топ. Зенит это бренд !
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 21:21
Видимо в это название "народная" вкладывался социальный подтекст, в том смысле, что за Спартак - простой народ, в отличие от Динамо, ЦСКА. Я так думаю.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:20
Читаешь некоторые комменты и диву даешься - как пытаются некоторые отрицать, что у Спартака больше всего болельщиков и только по этому можно клуб считать народным.
Зависть плохая черта Господа эксперты!)
Ни одна команда РПЛ не тянет на народную!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 21:19, ред.
Не надо путать. Речь не о принадлежности , а о финансировании. Спартак, Краснодар и Сочи - частные клубы. Зенит, Локо, Динамо - чисто государственные. Остальные смешанные. С гос и частным финансированием в разных пропорциях
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ 7nck4yckbter (раскрыть)
вчера в 21:16
Не факт , уважаемый. И еще запомни как фанат Зенита. От сумы и тюрьмы не зарекайся. (народная мудрость) . Это не к тебе лично относится, а к Зениту и его менеджменту.
Brioni
Brioni
вчера в 21:02
Ну и в чем помог президент Рпл Зениту ? Вышел и голы забивал ?
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 21:01
Ни когда не считал СпаМ и Зенит народной командой и многие со мной согласны.
Народная команда это просто ФУТБОЛ. Много команд, у каждой СВОИ болельщики
в этом и прелесть игр. Выделять одну и делать из неё КУМИРА это унижение болельщиков других команд. ИМХО.
7nck4yckbter
7nck4yckbter ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:50
Некоторым клубам, хоть стадион за миллиард дай, все одно сто болельщиков будет, да логотип Почта России.
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