Суд не разрешил «Барсе» в одностороннем порядке разрывать контракт с Nike

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сегодня, 14:31

Суд не позволил «Барселоне» в одностороннем порядке разрывать договор с Nike, удовлетворив иск компании, занимающейся экипировкой.

По информации источника, действующее соглашение между сторонами до 2028 года с суммой 120 млн евро остаётся в силе, пока не будет вынесено окончательного решения по этому делу. Процесс может оказаться очень долгим.

Сообщается, что «Барсе» поступили предложения от других брендов, таких как Puma, который сотрудничает с «Манчестер Сити».