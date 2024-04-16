Суд не разрешил «Барсе» в одностороннем порядке разрывать контракт с Nike

Суд не позволил «Барселоне» в одностороннем порядке разрывать договор с Nike, удовлетворив иск компании, занимающейся экипировкой.
По информации источника, действующее соглашение между сторонами до 2028 года с суммой 120 млн евро остаётся в силе, пока не будет вынесено окончательного решения по этому делу. Процесс может оказаться очень долгим.
Сообщается, что «Барсе» поступили предложения от других брендов, таких как Puma, который сотрудничает с «Манчестер Сити».
И теперь с Найками, имея действующий контракт, решили кинуть партнера ради более выгодного предложения. Это непозволительно! С этической точки зрения Барселона скатилась на самое дно.
И теперь с Найками, имея действующий контракт, решили кинуть партнера ради более выгодного предложения. Это непозволительно! С этической точки зрения Барселона скатилась на самое дно.