Soccer.ru
ГлавнаяНовостиФинансыИспания. Примера 2023/2024

Суд не разрешил «Барсе» в одностороннем порядке разрывать контракт с Nike

сегодня, 14:31

Суд не позволил «Барселоне» в одностороннем порядке разрывать договор с Nike, удовлетворив иск компании, занимающейся экипировкой.

По информации источника, действующее соглашение между сторонами до 2028 года с суммой 120 млн евро остаётся в силе, пока не будет вынесено окончательного решения по этому делу. Процесс может оказаться очень долгим.

Сообщается, что «Барсе» поступили предложения от других брендов, таких как Puma, который сотрудничает с «Манчестер Сити».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Барселона
Перевод с relevo.com
«Арсенал» получит от «Фулхэма» 2 миллиона фунтов
Сегодня, 18:05
«Байер» продаст одного из ключевых футболистов
Вчера, 21:58
Цены растут, а народ громко возмущается. Клубы АПЛ мечтают заменить фанатов на клиентов
Вчера, 21:43Вадим Багров в блоге Футбол и деньгиКомментарии9
Nike штрафует «Барселону» за плохие результаты
14 апреля
СлухиЗа победу на Евро-2024 Франция заплатит каждому игроку по полмиллиона евро
11 апреля
В АПЛ изменят финансовые правила
11 апреля
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 17:34
ну, подождать придётся !
Igo0rek
Igo0rek ответ Нурсултан Нурсултан (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 17:00
Во-первых, я не фанат Реала...
Во-вторых, мне плевать на гипотетическое отношение Барселоны к моему мнению. Я имею право его озвучить, и я сделал это.
Нурсултан Нурсултан
Нурсултан Нурсултан
сегодня в 16:49
У меня окончательно пропало уважение к найку...и платить соответственно не хотят,и расторгать контракт не хотят..Найк дно полнейшее..фуу
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 16:17
Не все так просто...
Пума больше предложила.
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 16:10
У меня окончательно пропало уважение к этому клубу. Скажу больше, появилась ненависть. Я уже сокрушался по поводу того, что они заявили, что хотят прекратить любые отношения с Манчестер Сити, потому что им не продали дешево Бернарду. Мне как бы плевать на отношения с Барселоной, но само по себе наглость такое заявлять.
И теперь с Найками, имея действующий контракт, решили кинуть партнера ради более выгодного предложения. Это непозволительно! С этической точки зрения Барселона скатилась на самое дно.
Митя Митин
Митя Митин
сегодня в 15:42
Всё как обычно, затянут на годы !
t8sajhj59jgd
t8sajhj59jgd
сегодня в 15:14
Придется в Найке и дальше бегать.
adekvat
adekvat
сегодня в 14:39
Не надо было долгосрочный контракт заключать.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 