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«Челси» продал отель сам себе, чтобы не нарушить ФФП

сегодня, 16:22

Владельцы «Челси» продали отель на территории «Стэмфорд Бридж» сами себе.

Дело в финансовом фейр-плей: клубу срочно нужно было заработать, чтобы не лишиться очков в АПЛ.

Благодаря этой сделке «синие» заработали 89,3 миллиона евро.

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Все комментарии
wtj4wdnm7fap
wtj4wdnm7fap
сегодня в 18:16
Ну очень прозрачная схема отмыва денег.
Futurista
Futurista
сегодня в 18:01, ред.
Еще раз пять так сделать и можно выйти в хороший плюс...молодцы ребята...все еще работают на багаже Абрамовича))...
vlad_viet_nam
vlad_viet_nam
сегодня в 16:57
До́жили
У клуба есть деньги, но он должен при помощи фиктивных сделок получить разрешение их тратить безнаказанно
112910415
112910415
сегодня в 16:35
и это законно ?
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 16:35
Слово синие в кавычках а заработали почему то нет. Что вправду заработали? Пойду попробую
Варвар7
Варвар7
сегодня в 16:28
Так в ход пошли "хитрые" схемы...)
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