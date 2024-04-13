«Челси» продал отель сам себе, чтобы не нарушить ФФП

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сегодня, 16:22

Владельцы «Челси» продали отель на территории «Стэмфорд Бридж» сами себе.

Дело в финансовом фейр-плей: клубу срочно нужно было заработать, чтобы не лишиться очков в АПЛ .

Благодаря этой сделке «синие» заработали 89,3 миллиона евро.