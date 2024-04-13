«Челси» продал отель сам себе, чтобы не нарушить ФФП

Владельцы «Челси» продали отель на территории «Стэмфорд Бридж» сами себе.
Дело в финансовом фейр-плей: клубу срочно нужно было заработать, чтобы не лишиться очков в АПЛ.
Благодаря этой сделке «синие» заработали 89,3 миллиона евро.
Владельцы «Челси» продали отель на территории «Стэмфорд Бридж» сами себе.
Дело в финансовом фейр-плей: клубу срочно нужно было заработать, чтобы не лишиться очков в АПЛ.
Благодаря этой сделке «синие» заработали 89,3 миллиона евро.
У клуба есть деньги, но он должен при помощи фиктивных сделок получить разрешение их тратить безнаказанно
У клуба есть деньги, но он должен при помощи фиктивных сделок получить разрешение их тратить безнаказанно