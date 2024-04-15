«Байер» продаст одного из ключевых футболистов

Генеральный директор «Байера» сообщил, что клуб будет вынужден продать одного из ключевых игроков команды.

Каждый год мы должны совершать один большой трансфер на выход, чтобы пополнить бюджет для новых приобретений. Поэтому, вероятно, продадим одного футболиста. На эти деньги хотим подписать 2-3 игроков.