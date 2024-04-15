Soccer.ru
ГлавнаяНовостиФинансыГермания. Бундеслига 2023/2024

«Байер» продаст одного из ключевых футболистов

вчера, 21:58

Генеральный директор «Байера» Фернандо Карро сообщил, что клуб будет вынужден продать одного из ключевых игроков команды.

Каждый год мы должны совершать один большой трансфер на выход, чтобы пополнить бюджет для новых приобретений. Поэтому, вероятно, продадим одного футболиста. На эти деньги хотим подписать 2-3 игроков.

Ранее команда выиграла чемпионат Германии.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Цены растут, а народ громко возмущается. Клубы АПЛ мечтают заменить фанатов на клиентов
Вчера, 21:43Вадим Багров в блоге Футбол и деньгиКомментарии5
Nike штрафует «Барселону» за плохие результаты
14 апреля
СлухиЗа победу на Евро-2024 Франция заплатит каждому игроку по полмиллиона евро
11 апреля
В АПЛ изменят финансовые правила
11 апреля
Трансферная стоимость Ламина Ямаля увеличилась на 134 млн евро за 6 месяцев
10 апреля
СлухиНеймар может купить «Сантос»
09 апреля
Сортировать
Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:32
Начинают уже разбирать команду?
m4t672qa25ev
m4t672qa25ev
сегодня в 00:26
Сейчас менять игроков просто не целесообразно. Время покажет что надо делать
Igo0rek
Igo0rek ответ salleeh (раскрыть)
сегодня в 00:11
Зачем им делать шаг назад? Касаемо Фримпонга, надеюсь Манчестер Сити вернет своего воспитанника.
Capral
Capral
вчера в 23:58
Вот и посмотрим, как, Алонсо будет играть в непростой ситуации...
lotsman
lotsman
вчера в 23:41
И кого? Это что, тайна?
salleeh
salleeh
вчера в 23:23
Фримпонг скорее всего этим летом перейдёт в Баварию, ну и Вирц тоже, но уже в 2025 году. Судя по всему, у Байера хорошие скауты, у которых уже есть в заметках несколько перспективных «персонажей», которых они могут купить за небольшие деньги. Хаби определенно и хороший тренер и дальновидный человек…
FootFun
FootFun
вчера в 23:19
Только не в Мюнхен
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:07, ред.
Ну конечно...одного....))
Сейчас аукцион ещё не стартовал....скоро всё распродадут...капиталисты...
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Karkaz (раскрыть)
вчера в 22:54
за Гримальдо вряд ли дадут 80 и выше.
если только.............но зачем испанцу саудовская лига?!
Мне кажется, англиские клубы попробуют купить одного или двух лидеров Байера.
за Вирца возможно, придет Ливерпуль.
есть еще Эксекиэль Паласиос, такой игрок очень пригодился бы Ньюкаслу...но Ньюкасл пропустит Лигу Чемпионов, трудно им будет переманить аргентинца к себе.
А если МЮ проведет удачную распродажу 10 ненужных игроков, и соберет где то 200 =250 млн, то как раз хватит и на Вирца, и на Фримпонга
Karkaz
Karkaz
вчера в 22:35
А может даже не одного, от 80 млн. если будут предложения. Гримальдо, Вирц...Главное, чтобы как Боруссия в своё время, продавали своих ключевых игроков, но всё равно находили молодых, перспективных, которые тоже выстреливали не хуже тех.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 22:30
И кто же этот счастливчик ?
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 22:25
Вероятно речь идет о Вирце. Это большая потеря для Байера. Без него им сложно будет повторить успех этого сезона.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 