«Байер» продаст одного из ключевых футболистов

Генеральный директор «Байера» Фернандо Карро сообщил, что клуб будет вынужден продать одного из ключевых игроков команды.
Каждый год мы должны совершать один большой трансфер на выход, чтобы пополнить бюджет для новых приобретений. Поэтому, вероятно, продадим одного футболиста. На эти деньги хотим подписать 2-3 игроков.
Ранее команда выиграла чемпионат Германии.
Сейчас аукцион ещё не стартовал....скоро всё распродадут...капиталисты...
Сейчас аукцион ещё не стартовал....скоро всё распродадут...капиталисты...
если только.............но зачем испанцу саудовская лига?!
Мне кажется, англиские клубы попробуют купить одного или двух лидеров Байера.
за Вирца возможно, придет Ливерпуль.
есть еще Эксекиэль Паласиос, такой игрок очень пригодился бы Ньюкаслу...но Ньюкасл пропустит Лигу Чемпионов, трудно им будет переманить аргентинца к себе.
А если МЮ проведет удачную распродажу 10 ненужных игроков, и соберет где то 200 =250 млн, то как раз хватит и на Вирца, и на Фримпонга
если только.............но зачем испанцу саудовская лига?!
Мне кажется, англиские клубы попробуют купить одного или двух лидеров Байера.
за Вирца возможно, придет Ливерпуль.
есть еще Эксекиэль Паласиос, такой игрок очень пригодился бы Ньюкаслу...но Ньюкасл пропустит Лигу Чемпионов, трудно им будет переманить аргентинца к себе.
А если МЮ проведет удачную распродажу 10 ненужных игроков, и соберет где то 200 =250 млн, то как раз хватит и на Вирца, и на Фримпонга