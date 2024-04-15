Цены растут, а народ громко возмущается. Клубы АПЛ мечтают заменить фанатов на клиентов

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вчера, 21:43

Протестов становится всё больше.

Англичане устали от роста цен на билеты

Проблематика темы понятна. Не всегда обоснованный рост цен убивает перспективы миллиардов людей. И хотя некорректно сравнивать цены на билеты в АПЛ – элитное развлечение, с ценами на продукты и бензин, тема актуальна даже для сферы развлечений. Если бы все клубы АПЛ управлялись умными людьми, то стало меньше глупых расходов. Огромные убытки заставляют клубы искать способ вытащить деньги из карманов зрителей. А не все в Англии богачи.

Причем фанаты – важная составляющая успеха команды. Во время матча «Ливерпуля» и «Аталанты» в знак протеста против подорожания абонементов и билетов на матчи болельщики «красных» отказались от флагов. Вроде бы мелочь, но антураж настолько важен для правильного настроя футболистов – чуть ли не рефлекторный по природе, что это могло сказаться на неожиданном результате.

Ворчун Рой Кин в бытность игроком вот так описывал зарождающуюся проблему замещения настоящих фанатов на «пластиковых», как их называют в Англии – то есть туристов с деньгами:

На выезде наши фанаты фантастичные, могу назвать их хадркорными болельщиками. Но дома народ выпивает несколько стаканов, съедает свой сэндвич с креветками и слабо реагирует на события на поле.

Через четверть столетия новый совладелец МЮ миллиардер сэр Джим Рэтклифф не скрывает планы:

В будущем вы не будете просто идти на футбол, смотреть матч и возвращаться домой. Будущее, как нам показывают на «Камп Ноу» и «Сантьяго Бернабеу», заключается в предоставлении развлечений, создании целого кампуса. Можете перекусить, посмотреть на экранах что-то, пройтись по магазинам. Если люди будут оставаться на несколько часов и тратить больше денег вместо покупки дешевого бургера и напитка в перерыве, то это победа для всех. Фанаты получают новый досуг, а клуб может купить игроков.

Всё бы хорошо, но внедрение американской модели продления времени пребывания на событии совпало с периодом усиления напряжения между клубами и организованными фанатами. Болельщики «Тоттенхэма», «Фулхэма» и «Манчестер Сити» устраивали протесты этой весной. Настаивают, что клубы злоупотребляют их лояльностью во время экономически сложных времен.

Разногласия возникли, когда клубы АПЛ лавируют между желанием срубить деньжат после приезда на стадион богатых людей со всего мира и необходимостью успокоить местных фанатов. Люди считают, что конечная цель владельцев клубов – вытеснить небогатого зрителя с рабочей профессией и заменить его скучным иностранцем. Тот потратит много денег на атрибутику и дорогую еду, но оторвется от телефона только когда забьют новый гол, ведь ничего не смыслит в этом вашем футболе.

Те самые зрители, которые платят за селфи со стадиона для социальных сетей. В матче против «Лутона» фанаты «Тоттенхэма» в знак протеста повернулись к полю спинами на 65-й минуте. Причина – решение жадных владельцев «шпор» убрать льготы для фанатов старше 65 лет. У «Тоттенхэма» уже и так второй по стоимости абонемент в стране. Даже ультрас «Манчестер Сити» развернули на своем матче баннер:

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Боссы лондонских клубов – самые наглые

Последнее чемпионство «Арсенал» праздновал двадцать сезонов назад, а «Тоттенхэм» никогда не был первым в АПЛ . При этом самый дешевый абонемент на матч «канониров» дороже самых элитных абонементов на матчи семи клубов АПЛ . А если брать верхнюю планку, то разница между «канонирами», «шпорами» и остальными составляет более 800 фунтов. А отдельная история у «Фулхэма». Подняли цены на элитные абонементы до 3 000 фунтов за сезон, это 350 тысяч рублей. Также хотят бассейн на стадионе.

Семнадцать из двадцати клубов АПЛ огласили о росте цен на сезонные билеты. Абонемент на «Арсенал» не купить дешевле 1 073 фунтов, причем достать такие места очень сложно. Но фанаты резонно отмечают, что в дни матчей гранды не зарабатывают большую долю доходов, если сравнивать с рекламными и спонсорскими контрактами. Желание залезть в карман фанатам именно на стадионе не увеличит доходы клубов так, чтобы не сформировались долги. Это чистая наглость, основанная на популярности АПЛ в мире.

Ставка на богатых зрителей. Клубы предлагают места за скамейкой команды за 5 000 фунтов. Есть услуга «автограф», когда за 4 200 встретишься с легендой клуба и посмотришь на выход игроков через стеклянный тоннель. За 4 000 фунтов «Вест Хэм» предлагает отправку на игру на вертолете, чтобы не стоять в лондонских пробках. Обычные билеты, хотя их тяжело достать – слишком мало остается в свободной продаже, тоже дорожают каждый год. Даже постоянные членские взносы не гарантируют покупку.

Если в Ла Лиге самый дорогой билет на один матч стоит 91 евро, то в «Челси» просят 280 евро. Учитывая уровень игры команды и регресс талантливых футболистов, это слишком много даже для состоятельных парней, получается 28 000 рублей за одну игру. В Серии А на приличный стадион можно попасть за 40 евро, а самый дешевый абонемент в Бундеслиге всего 240 евро. Дешевле, чем «Челси» просит за билет на один поединок. Некорректно также сравнение с США , где совсем другая система продажи билетов на спорт.

За океаном перекупщики дерут за право увидеть Месси страшные деньги, от 500 долларов за игру. А на провальный матч «Интера Майами» в Мексике билеты продавали за 1 000 долларов. VIP-ложа на двенадцать мест стоила 60 000 долларов. Но в Англии совсем другая культура футбола и отношения к зрителям, которые привыкли быть на стадионе как дома, чувствовать себе хозяевами поля. Новые владельцы клубов меняют древний расклад. И правильно сказал один из лидеров фанатского движения «Челси»: